'ట్రంప్‌నకు అన్ని ఆప్షన్లు ఓపెన్‌'- వెనిజువెలా విషయంలో రుబియో యూటర్న్

వెనిజువెలా విషయంలో అమెరికా వైఖరి- మార్కో రుబియో కీలక వ్యాఖ్యలు- డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్

Rubio On Venezuela Stance
Rubio On Venezuela Stance (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 5, 2026 at 7:26 AM IST

Rubio On Venezuela Stance : వెనిజువెలా విషయంలో అమెరికా వైఖరిపై స్పష్టత లేదన్న విమర్శల నడుమ, యూఎస్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి మార్కో రుబియో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెనిజువెలా రాజధాని కారకాస్‌లో ఇటీవల జరిగిన అమెరికా సైనిక ఆపరేషన్ అనంతరం, ఆ దేశాన్ని అమెరికానే నడిపిస్తాని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రుబియో యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ట్రంప్ ఎప్పుడూ తన ముందున్న అన్ని మార్గాలను (ఆప్షన్లను) ఓపెన్‌గా ఉంచుకుంటారని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఆదివారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) సీబీఎస్ న్యూస్‌లో ప్రసారమైన ఫేస్ ద నేషన్ కార్యక్రమానికి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రుబియో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం వెనిజువెలాలో అమెరికా ఆక్రమణ ఉందా? అనే ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ, "అధ్యక్షుడికి అన్ని విషయాల్లోనూ ఐచ్ఛికాలు ఉంటాయి. అమెరికాకు తక్షణ, అత్యవసర ప్రమాదాలు ఉన్నప్పుడు రాజ్యాంగబద్ధంగా చర్యలు తీసుకునే పూర్తి అధికారం ఆయనకు ఉంది" అని అన్నారు.

ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న చర్యలు వెనిజువెలా పాలక వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెంచేందుకేనని రుబియో వివరించారు. ముఖ్యంగా చమురు క్వారంటైన్ (నిషేధం), భారీ నావికా దళాల మోహరింపు ద్వారా వెనిజువెలా ప్రభుత్వానికి ఆదాయ వనరులు కట్టడి చేస్తున్నామని చెప్పారు. "బూట్లు నేలపై దిగుతాయా లేదా అన్న దానిపై ప్రజలు అనవసరంగా దృష్టి పెడుతున్నారు. అధ్యక్షుడు అందుబాటులో ఉన్న ఆప్షన్లను బహిరంగంగా కొట్టిపారేయరు. అయితే ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది సైనిక ఆక్రమణ కాదు. చమురు క్వారంటైన్ ద్వారా మాకు అపారమైన లీవరేజ్ లభిస్తోంది" అని రుబియో వ్యాఖ్యానించారు.

వెనిజువెలా చుట్టూ అమెరికా చేపట్టిన నావికా దళాల మోహరింపు ఆధునిక చరిత్రలోనే అతిపెద్దదని రుబియో పేర్కొన్నారు. "ఇది కేవలం డ్రగ్ స్మగ్లింగ్ బోట్లను ఆపడానికి మాత్రమే కాదు. ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న నౌకల రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేయగల సామర్థ్యం ఈ దళాలకు ఉంది. దీంతో పాలక వ్యవస్థకు వచ్చే ఆదాయం తీవ్రంగా తగ్గుతుంది. ఈ చర్యలు కొనసాగుతాయి" అని తెలిపారు.

రుబియో వ్యాఖ్యలు వెలువడటానికి ముందురోజే అమెరికా వెనిజువెలాపై ‘భారీ స్థాయి దాడి’ చేపట్టినట్టు వాషింగ్టన్ ప్రకటించింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో వెనిజువేలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, ఆయన భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్‌లను అదుపులోకి తీసుకుని దేశం వెలుపలికి తరలించారు. అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు, చట్ట అమలు సంస్థలు కలిసి ఈ ఆపరేషన్ నిర్వహించినట్లు వెల్లడించాయి.

ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఫ్లోరిడాలోని పామ్ బీచ్‌లో జరిగిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్‌లో అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. "సురక్షితమైన, సరైన, న్యాయబద్ధమైన మార్పు జరిగే వరకు వెనిజువెలాను అమెరికానే నడిపిస్తుంది" అని ఆయన చెప్పారు. వెనిజువేలా ప్రజలకు శాంతి, న్యాయం, స్వేచ్ఛ అందించడమే తమ లక్ష్యమని ట్రంప్ తెలిపారు. "మరో వ్యక్తి వచ్చి వెనిజువెలా ప్రజల హితాన్ని పట్టించుకోకపోతే మేము ఊరుకోం. అందుకే ఇప్పుడున్నాం. సరైన మార్పు జరిగే వరకు ఇక్కడే ఉంటాం" అని స్పష్టం చేశారు.

అలాగే "బూట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్‌కు భయపడటం లేదు" అంటూ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మదురో, ఆయన భార్యపై డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్, నార్కో-టెర్రరిజం కుట్రలకు సంబంధించిన కేసులు న్యూయార్క్ దక్షిణ జిల్లా కోర్టులో ఉన్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. వీరిద్దరూ అక్కడ విచారణను ఎదుర్కొంటారని పేర్కొన్నారు.ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు, రుబియో వివరణలతో వెనిజువేలా విషయంలో అమెరికా వ్యూహం ఇప్పటికీ మారుతున్న దశలోనే ఉందని, అయితే అన్ని మార్గాలను తెరిచి ఉంచి ఒత్తిడి పెంచడమే ప్రస్తుత లక్ష్యమని స్పష్టమవుతోంది.

