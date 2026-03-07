నేపాల్ ఎన్నికలు- మాజీ ప్రధాని ఓలి ఘోర పరాజయం- 50వేల ఓట్ల తేడాతో బాలేంద్ర షా ఘనవిజయం
నాలుగుసార్లు ప్రధానిగా పనిచేసిన కె పి శర్మ ఓలిని దాదాపు 50,000 ఓట్ల భారీ తేడాతో ఓడించిన బాలేంద్ర షా- ఈ మేరకు నేపాల్ ఎన్నికల సంఘం వెల్లడి
Nepal Elections 2026 : చాలా కాలంగా రాజకీయ అనిశ్చితిని ఎదుర్కొన్న నేపాల్లో సాధారణ ఎన్నికలు విజయవంతంగా ముగిశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్ఎస్పీ) నాయకుడు, రాపర్ రాజకీయవేత్త బాలేంద్ర షా (బాలెన్) ఘనవిజయం సాధించారు. ఝాపా-5 నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన, ప్రధాన ప్రతర్థి, నాలుగుసార్లు ప్రధానిగా పనిచేసిన కె పి శర్మ ఓలిని దాదాపు 50,000 ఓట్ల భారీ తేడాతో ఓడించారని అక్కడి ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.
శనివారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. మొత్తం 78 స్థానాల్లో 62 స్థానాలను ఆర్ఎస్పీ గెలుచుకుంది. 35 ఏళ్ల బాలెన్ 68,348 ఓట్లు సాధించగా, ఓలి 18,734 ఓట్లు సాధించారని ఎన్నికల కమిషన్ పేర్కొంది. కాగా, బాలేంద్ర షా గతంలో కాఠ్మాండూలో మేయర్గా దాదాపు మూడున్నరేళ్ల కాలంలోనే రాజధానిలో అనేక సంస్కరణలు చేపట్టారు. అనంతరం బాలెన్గా ప్రసిద్ధి చెందారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆర్ఎస్పీ పార్టీ తరఫున ప్రధాన మంత్రి అభ్యర్థిగా ఉన్నారు.
నేపాల్ ఎన్నికలు గర్వించదగ్గ క్షణం : భారత ప్రధాని మోదీ
అంతకుముందు, నేపాల్లో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికలు విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అక్కడి ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి అభినందనలు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికలు నేపాల్ ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణంలో చారిత్రక మైలురాయిగా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
"నేపాల్ ప్రజలు తమ ప్రజాస్వామ్య హక్కును ఉత్సాహంగా వినియోగించుకోవడం హర్షణీయమైన విషయం. నేపాల్ ప్రజలు, అక్కడి ప్రభుత్వానికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఎన్నికలు ఆ దేశ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో గర్వించదగ్గ క్షణం" అని మోదీ ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
నేపాల్ ప్రభుత్వంతో మిత్రుడివలే పనిచేస్తాం : మోదీ
ఈ సందర్భంగా భారత్, నేపాల్ మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాల గురించి మోదీ ప్రస్తావించారు. ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి, అభివృద్ధి, శ్రేయస్సు కోసం కలిసి పనిచేస్తామని పేర్కొన్నారు. అలాగే నేపాల్లో కొత్తగా ఏర్పడే ప్రభుత్వంతో ఒక మిత్రుడి వలే కలిసి పనిచేసేందుకు భారత్ సంసిద్ధంగా ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
I warmly congratulate the people and Government of Nepal on the successful and peaceful conduct of elections. It is heartening to see my Nepali sisters and brothers exercise their democratic rights so vibrantly.— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
This historic milestone is a proud moment in Nepal’s democratic…
