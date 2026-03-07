ETV Bharat / international

నేపాల్​ ఎన్నికలు- మాజీ ప్రధాని ఓలి ఘోర పరాజయం- 50వేల ఓట్ల తేడాతో బాలేంద్ర షా ఘనవిజయం

నాలుగుసార్లు ప్రధానిగా పనిచేసిన కె పి శర్మ ఓలిని దాదాపు 50,000 ఓట్ల భారీ తేడాతో ఓడించిన బాలేంద్ర షా- ఈ మేరకు నేపాల్​ ఎన్నికల సంఘం వెల్లడి

Balendra Shah
Balendra Shah (Associate Press)
Nepal Elections 2026 : చాలా కాలంగా రాజకీయ అనిశ్చితిని ఎదుర్కొన్న నేపాల్‌లో సాధారణ ఎన్నికలు విజయవంతంగా ముగిశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్‌ఎస్‌పీ) నాయకుడు, రాపర్ రాజకీయవేత్త బాలేంద్ర షా (బాలెన్​) ఘనవిజయం సాధించారు. ఝాపా-5 నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన, ప్రధాన ప్రతర్థి, నాలుగుసార్లు ప్రధానిగా పనిచేసిన కె పి శర్మ ఓలిని దాదాపు 50,000 ఓట్ల భారీ తేడాతో ఓడించారని అక్కడి ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.

శనివారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. మొత్తం 78 స్థానాల్లో 62 స్థానాలను ఆర్​ఎస్​పీ గెలుచుకుంది. 35 ఏళ్ల బాలెన్ 68,348 ఓట్లు సాధించగా, ఓలి 18,734 ఓట్లు సాధించారని ఎన్నికల కమిషన్ పేర్కొంది. కాగా, బాలేంద్ర షా​ గతంలో కాఠ్‌మాండూలో మేయర్​గా దాదాపు మూడున్నరేళ్ల కాలంలోనే రాజధానిలో అనేక సంస్కరణలు చేపట్టారు. అనంతరం బాలెన్​గా ప్రసిద్ధి చెందారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆర్​ఎస్​పీ పార్టీ తరఫున ప్రధాన మంత్రి అభ్యర్థిగా ఉన్నారు.​

నేపాల్ ఎన్నికలు గర్వించదగ్గ క్షణం : భారత ప్రధాని మోదీ
అంతకుముందు, నేపాల్‌లో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికలు విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అక్కడి ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి అభినందనలు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికలు నేపాల్ ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణంలో చారిత్రక మైలురాయిగా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు మోదీ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

"నేపాల్ ప్రజలు తమ ప్రజాస్వామ్య హక్కును ఉత్సాహంగా వినియోగించుకోవడం హర్షణీయమైన విషయం. నేపాల్ ప్రజలు, అక్కడి ప్రభుత్వానికి నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఎన్నికలు ఆ దేశ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో గర్వించదగ్గ క్షణం" అని మోదీ ఎక్స్​లో రాసుకొచ్చారు.

నేపాల్​ ప్రభుత్వంతో మిత్రుడివలే పనిచేస్తాం : మోదీ
ఈ సందర్భంగా భారత్​, నేపాల్​ మధ్య ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాల గురించి మోదీ ప్రస్తావించారు. ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి, అభివృద్ధి, శ్రేయస్సు కోసం కలిసి పనిచేస్తామని పేర్కొన్నారు. అలాగే నేపాల్​లో కొత్తగా ఏర్పడే ప్రభుత్వంతో​ ఒక మిత్రుడి వలే కలిసి పనిచేసేందుకు భారత్ సంసిద్ధంగా ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

'భారత్​లో ఆందోళనలు జరిగేలా- gen-Zని రెచ్చగొట్టిన వాంగ్​చుక్​!'

నేపాల్‌లో మళ్లీ చెలరేగిన జెన్‌- Z ఆందోళనలు- కర్ఫ్యూ విధించిన అధికారులు

