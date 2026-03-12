నేపాల్ ఎన్నికలు : మెజారిటీ మార్క్ దాటిన RSP- ప్రధానిగా బాలెన్ షా లాంఛనమే!
నేపాల్ ఎన్నికల్లో ఆర్ఎస్పీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ- 182 సీట్లతో అఖండ విజయం
Published : March 12, 2026 at 10:57 PM IST
Nepal New PM : నేపాల్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో 'రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ' (RSP) మొత్తం 182 సీట్లను కైవసం చేసుకుందని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. గురువారం ఎన్నికల సంఘం దామాషా ప్రాతిపదిక ఓటింగ్ కింద సీట్ల కేటాయింపు పూర్తి చేసింది. ఎన్నికల సంఘం డేటా ప్రకారం, దామాషా ప్రాతిపదిక ఓటింగ్ విధానంలో ఆర్ఎస్పీ అత్యధికంగా 57 సీట్లు దక్కించుకుంది. ఇప్పటికే జరిగిన ప్రత్యక్ష ఓటింగ్ విధానంలో ఈ పార్టీ మొత్తం 125 సీట్లు గెలుచుకుంది.
దీంతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు కావాల్సిన 138 మెజార్టీ మార్క్ను ఆర్ఎస్పీ దాటింది. స్పష్టమైన మెజారిటీ సాధించడంతో ఆర్ఎస్పీ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం ఇక లాంఛనమే. ఆ పార్టీకి చెందిన నేత 35ఏళ్ల బాలేంద్ర షా (బాలేన్) ప్రధానమంత్రిగా దాదాపు ఖరారైనట్లే! అయితే ఈ ఫలితాలకు సంబంధించిన పూర్తి నివేదికను ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రపతికి సమర్పించేందుకు సిద్ధమైంది. ఆ తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.
నేపాల్ పార్లమెంటులోని ప్రజాప్రతినిధుల సభలో మొత్తం 275 స్థానాలుండగా 165 స్థానాలకు ప్రత్యక్ష ప్రాతిపదికన మార్చి 05న పోలింగ్ జరిగింది. ఇందులో 165 మంది సభ్యులు 'ఫస్ట్ పాస్ట్ ది పోస్ట్' లేదా ప్రత్యక్ష ఓటింగ్ విధానంలో, మిగిలిన 110 మంది సభ్యులు దామాషా ప్రాతిపదిక ఓటింగ్ ద్వారా ఎన్నికవుతారు. అలా 275 మంది సభ్యులు కలిగిన ప్రతినిధుల సభలో ఆర్ఎస్పీ 182 సీట్లతో స్పష్టమైన మెజారిటీ సాధించింది.
భారీ మెజారిటీతో విజయం
కాగా, ఈ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో బాలేంద్ర ఝాపా- 5 నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేశారు. ఈ స్థానంలో ఆయన, 4సార్లు ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన కేపీ శర్మ ఓలీపై 50వేల భారీ మెజారిటీతో ఘనవిజయం సాధించారు. బాలెన్కు 68,348 ఓట్లు రాగా, ఓలి 18,734 ఓట్లు సాధించారు. ఇక బాలెన్ ప్రధానిగా బాధ్యతలు అందుకుంటే నేపాల్ చరిత్రలోనే అత్యంత పిన్న వయసులో ఎన్నికైన ప్రధానమంత్రిగా రికార్డు సృష్టించనున్నారు. ఈ ఆర్ఎస్పీ పార్టీని 2022లో రవి లామిచానె స్థాపించారు. తాజా ఎన్నికల్లో లామిచానె చిత్వాన్- 2 స్థానం నుంచి విజయం సాధించారు.
దామాషా ఓటింగ్ ఫలితాలు
- రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (RSP) - 57 సీట్లు
- నేపాలీ కాంగ్రెస్ (NC)- 20 సీట్లు
- కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్ (CPN-UML) -16 సీట్లు
- నేపాలీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ (NCP) - 9 సీట్లు
- శ్రమ్ సంస్కృతి పార్టీ (SSP) - 4 సీట్లు
- రాష్ట్రీయ ప్రజాతంత్ర పార్టీ - 4 సీట్లు