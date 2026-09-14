దక్షిణాఫ్రికాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 21 మంది మృతి!
దక్షిణాఫ్రికాలో ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీకొన్న రెండు మినీబస్ టాక్సీలు, మరొక వాహనం- ధృవీకరించిన జాతీయ ట్రాఫిక్ ఏజెన్సీ
Published : September 14, 2026 at 2:42 PM IST
South Africa Accident : దక్షిణాఫ్రికాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రెండు మినీబస్ టాక్సీలు, మరొక వాహనం ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 21 మంది మృతిచెందగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని అక్కడి జాతీయ ట్రాఫిక్ ఏజెన్సీ, స్థానిక అధికారులు సోమవారం ధ్రువీకరించారు. కేప్ టౌన్కు తూర్పున సుమారు 380 కిలోమీటర్లు దూరంలో ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్, లీయు-గామ్కా పట్టణాల మధ్య ఆదివారం (స్థానిక కాలమాణం ప్రకారం) రాత్రి ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు 'ఎక్స్' వేదికగా వెల్లడించారు.
Crash on N1 between Leeu Gamka and Prins Albert in the Western Cape.— Road Traffic Management Corporation (RTMC) (@TrafficRTMC) September 14, 2026
The crash involved two (2) Toyota Quantum taxis and one Suzuki Brezza SUV, resulting in a multiple-vehicle crash.
According to the information (21) persons sustained fatal injuries. pic.twitter.com/yKOiN833Nr