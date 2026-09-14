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దక్షిణాఫ్రికాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 21 మంది మృతి!

దక్షిణాఫ్రికాలో ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీకొన్న రెండు మినీబస్ టాక్సీలు, మరొక వాహనం- ధృవీకరించిన జాతీయ ట్రాఫిక్ ఏజెన్సీ

South Africa Accident
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 2:42 PM IST

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South Africa Accident : దక్షిణాఫ్రికాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రెండు మినీబస్ టాక్సీలు, మరొక వాహనం ఒకదానికొకటి బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 21 మంది మృతిచెందగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ విషయాన్ని అక్కడి జాతీయ ట్రాఫిక్ ఏజెన్సీ, స్థానిక అధికారులు సోమవారం ధ్రువీకరించారు. కేప్ టౌన్​కు తూర్పున సుమారు 380 కిలోమీటర్లు దూరంలో ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్, లీయు-గామ్కా పట్టణాల మధ్య ఆదివారం (స్థానిక కాలమాణం ప్రకారం) రాత్రి ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు 'ఎక్స్' వేదికగా వెల్లడించారు.

TAGGED:

MULTIPLE VEHICLES ROAD CRASH
SOUTH AFRICA ROAD ACCIDENT
SOUTH AFRICA ACCIDENT

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