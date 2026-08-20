ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- 23 మంది మృతి!
ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న మినీ బస్సు, ట్రక్కు- మృతుల్లో చిన్నారులు, రోగులు, ఆరోగ్య కార్యకర్తలు
బ్రెజిల్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం (ETV Bharat)
Published : August 20, 2026 at 7:03 AM IST
Brazil Road Accident : బ్రెజిల్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పరానా రాష్ట్రంలో మినీ బస్సు, ట్రక్కు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న ఘటనలో 23 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది వైద్య సిబ్బంది, రోగులు ఉన్నారు. ఇపిరాంగా నగర సమీపంలో బుధవారం ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది.
సమాచారం అందుకున్న సహాయక బృందాలు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారిలో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ ఘోర ప్రమాదంతో ఆ రహదారిపై సుమారు ఏడు గంటల పాటు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.