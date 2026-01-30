'నిఫా' వ్యాప్తి చెందే అవకాశం తక్కువే- విదేశీ ప్రయాణాలు, వాణిజ్యంపై ఆంక్షలు అక్కర్లేదు: WHO
Published : January 30, 2026 at 5:28 PM IST
WHO NIPAH UPDATE : ప్రాణాంతక నిఫా వైరస్ వ్యాప్తిపై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్ఓ) కీలక ప్రకటన చేసింది. భారత్ నుంచి ప్రపంచ దేశాలకు ఆ వైరస్ వ్యాప్తి చెందే ముప్పు చాలా తక్కువగా ఉందని స్పష్టం చేసింది. బంగాల్ రాష్ట్రంలోని ఉత్తర24 పరగణాస్ జిల్లాలో ఇద్దరికి నిఫా ఇన్ఫెక్షన్లు నిర్ధరణ అయినప్పటికీ, వ్యాప్తి రిస్క్ తక్కువగా ఉన్నందున విదేశీ ప్రయాణాలు, వాణిజ్యంపై ఆంక్షలను విధించాల్సిన అవసరం లేదని తేల్చి చెప్పింది. నిఫా కేసుల విషయంపై తాము భారత ప్రభుత్వ ఆరోగ్య వర్గాలతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్లు డబ్ల్యూహెచ్ఓ వెల్లడించింది. మనుషుల్లో ఒకరి నుంచి మరొకరికి నిఫా వైరస్ సంక్రమిస్తోందనే ఆధారాలేవీ ఇప్పటిదాకా లభించలేదని తెలిపింది. అందుకే విదేశీ ప్రయాణాలు, వాణిజ్యంపై ఆంక్షలను విధించాలని తాము సిఫార్సు చేయడం లేదని పేర్కొంది.
బంగాల్లోని ఉత్తర24 పరగణాస్ జిల్లాలో గతంలోనూ నిఫా వ్యాపించిందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ గుర్తుచేసింది. అక్కడ తాజాగా నిఫా బారినపడిన ఇద్దరు రోగుల్లో ఒకరు పురుషుడు, మరొకరు మహిళ అని తెలిపింది. 25 ఏళ్ల వయసు కలిగిన ఆ ఇద్దరు రోగులు, బరాసత్ పట్టణంలోని ఒక ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో పనిచేసే వారని పేర్కొంది. 2025 డిసెంబరు చివరి వారంలో వారిలో నిఫా ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలు బయటపడ్డాయని చెప్పింది. అనంతరం వారిద్దరిలో వేగంగా నాడీ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తాయని డబ్ల్యూహెచ్ఓ పేర్కొంది. దీంతో జనవరి మొదటివారంలో వారిని ఐసొలేషన్కు తరలించారని వివరించింది.