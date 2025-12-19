'ఆ సంపన్నులు జవాబుదారీగా ఉండాల్సిందే'- ట్రంప్ 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్'పై రో ఖన్నా
ఎప్స్టీన్ సె*క్స్ స్కాంలో ఎంతటి వారున్నా వదిలేది లేదు- అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యుడు రో ఖన్నా కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : December 19, 2025 at 11:32 AM IST
Ro Khanna on Epstein Files : సె*క్స్ స్కాంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సహా ఎంతోమంది ప్రముఖులను కుదిపేసిన 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్' శుక్రవారం (డిసెంబరు 19న) అర్ధరాత్రి పూర్తిస్థాయిలో విడుదల కానున్నాయి. ఈ తరుణంలో విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యుడు రో ఖన్నా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్' విడుదల కాగానే టీనేజీ బాలికలపై అత్యాచారాలకు పాల్పడిన అత్యంత సంపన్న, శక్తిమంతమైన వ్యక్తులను ఆధారాలతో సహా నిలదీసే అవకాశం లభిస్తుందన్నారు.
ఇన్నాళ్లు ఆ స్కాం నుంచి తప్పించుకు తిరుగుతున్న వాళ్లు, ఇకపై జవాబుదారీగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. స్వయంగా తాను సిద్ధం చేసిన 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ యాక్ట్' వల్ల డిసెంబరు 19న అర్ధరాత్రి 11.59 గంటలకు 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్' విడుదల కాబోతున్నాయని రో ఖన్నా తెలిపారు. కొన్ని దశాబ్దాల క్రితమే చూడాల్సిన ఆ ఫైల్స్ను ఎంతో ఆలస్యంగా ఇప్పుడు అందరూ చూడబోతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
డాక్యుమెంట్లను దాచినా, సమాచారాన్ని మార్చినా కోర్టు ధిక్కారమే
'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్'ను ప్రజల కోసం విడుదల చేయాలని ముగ్గురు న్యాయమూర్తులతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఆదేశాలు ఇచ్చిందన్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికా జాతీయ భద్రతా టీమ్లోని డజన్ల కొద్దీ లాయర్లు దేశ న్యాయశాఖ కార్యాలయంలో 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్'ను విడుదల కోసం రెడీ చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఒకవేళ వీటిలో ఏవైనా డాక్యుమెంట్లను దాచినా, ఏదైనా సమాచారాన్ని మార్చినా, విడుదల చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్ల సంఖ్యను తగ్గించినా కోర్టు ధిక్కారానికి పాల్పడినట్లుగా భావించాల్సి ఉంటుందని రో ఖన్నా హెచ్చరించారు. ఎప్స్టీన్ సె*క్స్ స్కాంలో ఎంతటి వారున్నా వదిలేది లేదన్నారు. అది అటార్నీ జనరల్ అయినా, రాజకీయంగా నియమితుడైన వ్యక్తి అయినా న్యాయ విచారణను ఎదుర్కోవాల్సిందే అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. బాధితులు అందరికీ న్యాయం జరగాలని, బాధ్యులు అందరూ శిక్షను ఎదుర్కోవాలని పేర్కొన్నారు.
ఇంకా ఎన్నాళ్లు ఆ డాక్యుమెంట్లను దాచేస్తారు : ఓవర్ సైట్ కమిటీ కీలక సభ్యుడు
"ఎప్స్టీన్కు చెందిన ఎస్టేట్లో అమెరికాలోని రాజకీయ, వ్యాపార ప్రముఖులు దిగిన ఫొటోలను మేం ఇకపైనా ప్రజల కోసం షేర్ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎందుకంటే మేం అమెరికా ప్రజలతో పారదర్శకంగా నడుచుకోవాలని భావిస్తున్నాం. ఇంకా ఎన్నాళ్లు ఎప్స్టీన్ సెక్స్ స్కాం ఫొటోలను, డాక్యుమెంట్లను ప్రజల నుంచి దాచేస్తారు. గురువారం రోజు (డిసెంబరు 18న) అమెరికా ప్రతినిధుల సభలోని డెమొక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులతో కూడిన ఓవర్ సైట్ కమిటీ మరో 70 ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
ఆ ఫొటోలన్నీ సెక్స్ రాకెట్ నిర్వాహకుడు ఎప్స్టీన్ కంప్యూటర్, ఈమెయిల్స్ నుంచి దర్యాప్తు విభాగాలు సేకరించాయి. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేయనున్న 'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్'లో ఇలాంటి మరెన్నో ముఖ్యమైన ఫొటోలు ఉండొచ్చు. ఈ సమాచారాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నాలను ఇక వైట్హౌస్ ఆపేయాలి. తప్పకుండా ఆ ఫైల్స్ అన్నీ విడుదల చేయాల్సిందే" అని అమెరికా ప్రతినిధుల సభలోని డెమొక్రటిక్ పార్టీ ఓవర్ సైట్ కమిటీ ర్యాంకింగ్ మెంబర్ రాబర్ట్ గ్రాసియా తెలిపారు.
యువతి పక్కన బిల్ గేట్స్
గురువారం రోజు డెమొక్రటిక్ పార్టీ ఓవర్ సైట్ కమిటీ విడుదల చేసిన 70కిపైగా ఫొటోలలోనూ పలువురు ప్రముఖులు ఉన్నారు. ఒక యువతి పక్కన మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ నిలబడి ఉన్న ఫొటో కూడా ఈ జాబితాలో ఉంది. అమెరికా విదేశాంగ వ్యవహారాల నిపుణుడు, ప్రొఫెసర్ నోమ్ ఛామ్స్కీ విమానంలో ఎప్స్టీన్ పక్కన కూర్చున్న మరో ఫొటో ఉంది. ఎప్స్టీన్ ఏర్పాటు చేసిన విందులో పలువురు అమెరికా ప్రముఖులు పాల్గొన్న ఫొటోలు సైతం పెద్దసంఖ్యలోనే ఉన్నాయి.
అయితే ప్రముఖులతో ఫొటోలు దిగిన యువతుల మొహాలను ఎప్స్టీన్ బ్లర్ చేయడం గమనార్హం. ఒక ఫొటోలో ఓ వ్యక్తి పాదంపై రష్యన్-అమెరికన్ రచయిత వ్లాదిమిర్ నబొకోవ్ రచించిన 'లోలిత' అనే నవలలోని ఒక సూక్తి రాసి ఉంది. ఇంకొన్ని ఫొటోల్లో రష్యా, చెక్ రిపబ్లిక్ వంటి దేశాలకు చెందిన కొందరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల ఐడీ కార్డులు, పాస్పోర్టులు ఉన్నాయి. ఈమేరకు వివరాలతో అమెరికా మీడియాలో కథనాలు ప్రచురితం అయ్యాయి.