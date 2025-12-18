Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / international

నా ఫేవరేట్ పదం 'టారిఫ్స్'- సుంకాల వల్లే అమెరికాలో ఆర్థిక బూమ్ : ట్రంప్

2025 సంవత్సరాంతం సందర్భంగా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రసంగం- 50 ఏళ్లలో తొలిసారిగా వలసలను తగ్గించానన్న దేశాధ్యక్షుడు-గత 10 నెలల్లో 8 యుద్ధాలను ఆపానన్న ట్రంప్

Trump On Tariffs
President Donald Trump (US)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Tariffs : ప్రపంచ దేశాలపై దిగుమతి సుంకాలను పెంచబట్టే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ వికాసం వేగాన్ని పుంజుకుందని ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వం చర్యల వల్లే మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగతిని నమోదు చేస్తోందన్నారు. దేశంలో నిత్యావసరాల ధరలను చాలావరకు తగ్గించామన్నారు. అందుకే తన ఫేవరేట్ పదం 'టారిఫ్స్' అని చెప్పారు. టారిఫ్‌ల ఎఫెక్ట్ వల్లే అమెరికాలోకి కొత్తగా 18 ట్రిలియన్ డాలర్లు విలువైన పెట్టుబడులు వచ్చాయని ట్రంప్ తెలిపారు. భారత్‌-పాక్‌ సహా పలు యుద్ధాలు ఆపానంటూ మరోసారి చాటింపు వేసుకున్నారు. 2025 సంవత్సరాంతం సందర్భంగా వాషింగ్టన్‌లోని వైట్‌హౌస్ నుంచి అమెరికా ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రసంగిస్తూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

టారిఫ్ అనే పదాన్ని ఇతర దేశాలు చాలా దశాబ్దాలుగా అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా విజయవంతంగా వినియోగించాయని ట్రంప్ అన్నారు. ఇకపై ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చేది లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. టారిఫ్‌ల ఎఫెక్ట్ వల్లే అమెరికాలోకి కొత్తగా 18 ట్రిలియన్ డాలర్లు విలువైన పెట్టుబడులు వచ్చాయని తెలిపారు. ఆ పెట్టుబడులతో దేశంలో కొత్త ఉద్యోగాలు ఏర్పడుతాయని, ఉద్యోగుల వేతనాలు పెరుగుతాయని, ఫ్యాక్టరీల ఏర్పాటు జరుగుతుందన్నారు. అమెరికాలోనే వస్తు,ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తే ఎలాంటి టారిఫ్‌లు ఉండవనే విషయం కంపెనీలకు తెలుసన్నారు. అందుకే కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో పెద్దంఖ్యలో కంపెనీలు అమెరికాలో కర్మాగారాలు, యూనిట్ల ఏర్పాటుకు క్యూ కడుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ పరిణామాలతో అమెరికా జాతీయ భద్రత మరింత మెరుగుపడుతుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు పేర్కొన్నారు.

10 నెలల్లో 8 యుద్ధాలను ఆపా
తాను గత 10 నెలల్లో 8 యుద్ధాలను ఆపానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్ నుంచి ప్రపంచానికి అణ్వాయుధ ముప్పు లేకుండా చేసింది తానేనన్నారు. ఇజ్రాయెల్ - గాజా యుద్ధాన్ని ఆపి గత 3వేల ఏళ్లలో తొలిసారిగా పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతి కుసుమాలను విరబూయించానని ఆయన తెలిపారు. ఇజ్రాయెల్, గాజాలలోని బందీలు, ఖైదీలు, డెడ్‌బాడీలను విడుదల చేయించిన ఘనత కూడా తనకే దక్కుతుందని ట్రంప్ చెప్పారు.

విదేశీ వలసలను తగ్గించా
తాను ఈ ఏడాది జనవరిలో దేశ అధ్యక్షుడు అయినప్పటి నుంచి బార్డర్‌లో సెక్యూరిటీని పెంచి అక్రమ వలసలను అరికట్టానని ట్రంప్ తెలిపారు. విదేశీ వలసలను తగ్గించడంలో సక్సెస్ అయినట్లు వెల్లడించారు. మిన్నెసోటా రాష్ట్రంలో పెద్దసంఖ్యలో సోమాలియా వలసదారులు ఉన్నారని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఆ వలసదారులు బలమైన పట్టు సాధించారని ఆయన చెప్పారు. దేశానికి ప్రయోజనం కలిగించే, దేశభక్తి కలిగిన, శ్రమించే అమెరికా పౌరులు లేదా అమెరికా చట్టాలను ఉల్లంఘించే, మోసపూరితంగా వ్యవహరించే, అధికారం, లాభం కోసం పాకులాడే వాళ్లలో కేవలం ఎవరో ఒకరికే ప్రభుత్వం సేవ చేస్తుందన్నారు.

ఇదంతా 'బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్' మహిమ
'విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ ఎంపీలు పంపిన జాబితాలోని నిత్యావసరాల ధరలను కూడా మేం తగ్గించాం. గతేడాదితో పోలిస్తే ప్రస్తుతం టర్కీ కోడి ధర 33 శాతం తగ్గింది. ఈ ఏడాది మార్చి నుంచి గుడ్ల ధర 82 శాతం తగ్గింది. ఆరోగ్య సేవల వ్యయాలు కూడా తగ్గించాం. ఆరోగ్య బీమా రాయితీలు బీమా కంపెనీలకు బదులు ప్రజల ఖాతాల్లోకి చేరే ఏర్పాట్లు చేశాం. మేం ప్రవేశపెట్టిన ‘బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్’ వల్లే ఈ ఆశాజనక మార్పులన్నీ జరిగాయి. మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మళ్లీ గాడిన పడింది. గత 50 ఏళ్లలో తొలిసారిగా విదేశీ వలసలు తగ్గడంతో అమెరికన్లకు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరిగాయి. ఇళ్ల అద్దెలు తగ్గాయి. అక్రమ వలసదారులకు అమెరికాలో అవకాశాలు లేకుండా చేశాం. గత బైడెన్ సర్కారు వల్ల అమెరికాకు, అమెరికా పౌరులకు భారీ నష్టాలు జరిగాయి. ఆ తప్పిదాలన్నీ మేం అధికారంలోకి రాగానే సరిచేశాం' అని ట్రంప్ తెలిపారు.

సైనికుల ఖాతాల్లో చెరో రూ.1.60 లక్షలు
అమెరికా 1776 సంవత్సరంలో ఏర్పాటైన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ దేశంలోని 14.50 లక్షల మంది సైనికుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.1.60 లక్షలు(1776 డాలర్లు) చొప్పున క్రిస్మస్ కంటే ముందే జమ చేస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. త్వరలోనే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్‌కు కొత్త ఛైర్మన్‌ను నామినేట్ చేస్తానని ఆయన వెల్లడించారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లను వీలైనంత తక్కువగా ఉంచే ఆలోచన కలిగిన వారికే ఈ అవకాశాన్ని ఇస్తానని స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

TRUMP ON WAR
TRUMP 2025 YEAR END ADDRESS
AMERICA ECONOMIC BOOM
TRUMP ON TARIFFS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.