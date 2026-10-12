'మళ్లీ దాడులు చేస్తే- ఈసారి కేబుల్స్, డేటా సెంటర్స్ను టార్గెట్ చేస్తాం'- అమెరికాకు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Iran Warn US : అమెరికా మళ్లీ దాడులు మొదలుపెడితే ఈసారి కేబుల్స్, డేటా సెంటర్లు, AI కేంద్రాలతోపాటు ఇతర సైట్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరిక చేసింది.
Published : October 12, 2026 at 9:11 AM IST
Iran Warn US : అమెరికా మళ్లీ తమపై దాడులు మొదలుపెడితే, ఈసారి కేబుళ్లు, డేటా సెంటర్లు, ఏఐ కేంద్రాలతోపాటు ఇతర సైట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ముగించటానికి హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరవటానికి జరుగుతున్న చర్చల్లో అమెరికా చేసిన తాజా ప్రతిపాదనలు ఏమాత్రం సరిపోవని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ చీఫ్, మాజీ కమాండర్ మోహ్సెన్ రెజాయ్ చెప్పారు. ఒప్పందం విషయంలో అమెరికా మరికొన్ని అంశాలపై ముందు స్పష్టత ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఒకవేళ మళ్లీ యుద్ధం తీవ్రస్థాయికి చేరితే ఈప్రాంతంలోని కేబుల్స్, డేటా సెంటర్లు, ఏఐ కేంద్రాలతోపాటు ఇతర సైట్లపై దాడులు చేస్తామని రెజాయ్ హెచ్చరించారు. అటు నావిగేషన్, ఐడెంటిఫికేషన్ సిస్టమ్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేసే ఏ నౌకనైనా శత్రువుగా పరిగణిస్తామని ఇరాన్ నౌకాదళం తేల్చిచెప్పింది.