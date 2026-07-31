అమెరికాలో చదివి జాబ్ చేయాలంటే రూ.95లక్షల ఫీజు? అమల్లోకి వస్తే భారతీయ విద్యార్థులపై ప్రభావం!
విదేశీ విద్యార్థుల కోసం OPTపై 1 లక్ష డాలర్ల ఫీజు ప్రతిపాదన- 2024లో OPT ద్వారా 4.19 లక్షల మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలు- ప్రత్యేక 'పేట్రియట్ పాస్పోర్ట్'ల విడుదలకు సన్నాహాలు
Published : July 31, 2026 at 7:23 AM IST
Trump Fee For Foreign Students : అమెరికాలో ఉన్నత విద్య కోసం వెళ్లే విదేశీ విద్యార్థులకు భారీ షాక్ తగిలే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అమెరికాలో చదువు పూర్తిచేసిన తర్వాత అక్కడే ఉద్యోగం చేయాలనుకునే విద్యార్థులపై 1 లక్ష అమెరికన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.95 లక్షలు) ఫీజు విధించే ప్రతిపాదనను ట్రంప్ ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఈ ప్రతిపాదన అమల్లోకి వస్తే భారతీయ విద్యార్థులపై కూడా గణనీయమైన ప్రభావం పడే అవకాశముంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్న ఈ ప్రతిపాదన 'ఆప్షనల్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ (OPT)' కార్యక్రమానికి సంబంధించినది. ప్రస్తుతం అమెరికాలో చదువుతున్న విదేశీ విద్యార్థులు తమ కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత OPT ద్వారా ఉద్యోగాలు చేయడానికి అనుమతి పొందుతున్నారు. విద్యార్థి చదివిన కోర్సును బట్టి ఒకటి నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు అమెరికాలో పనిచేసే అవకాశం ఈ విధానం కల్పిస్తోంది. ముఖ్యంగా సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, గణితశాస్త్రం (STEM) కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు మూడు సంవత్సరాల వరకు ఉద్యోగాలు చేయగలుగుతున్నారు. అనంతరం వారు H-1B వీసాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అమెరికాలోని అనేక టెక్నాలజీ, ఫైనాన్స్ సంస్థలు విదేశీ ప్రతిభను ఆకర్షించేందుకు ఈ విధానాన్ని కీలకంగా వినియోగిస్తున్నాయి.
భారతీయులు, చైనా విద్యార్థులే!
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, 2024లో దాదాపు 4.19 లక్షల మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు OPT ద్వారా అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఇందులో భారతీయులు, చైనా విద్యార్థులే అధిక సంఖ్యలో ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 1 లక్ష డాలర్ల ఫీజు ప్రతిపాదన విద్యార్థుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదనపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇప్పటికే తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు అమెరికా కంటే ఇతర దేశాలను ఎంచుకునే ప్రమాదం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రిటన్ వంటి దేశాలు దీనివల్ల లాభపడే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
అమెరికా విశ్వవిద్యాలయాలకు కూడా ఈ నిర్ణయం ప్రతికూలంగా మారొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. విదేశీ విద్యార్థుల నుంచి వచ్చే ట్యూషన్ ఫీజులు అనేక విశ్వవిద్యాలయాలకు ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గుతాయనే భావన ఏర్పడితే, అమెరికాలో చదవాలనుకునే వారి సంఖ్య కూడా తగ్గే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఇప్పటికే ట్రంప్ ప్రభుత్వం H-1B వీసాలకు సంబంధించి కూడా కొన్ని వర్గాలపై 1 లక్ష డాలర్ల ఫీజు విధించాలని ప్రయత్నించింది.
అయితే, ఆ ప్రతిపాదనను బోస్టన్ ఫెడరల్ అప్పీల్స్ కోర్టు ఇటీవల అడ్డుకుంది. టెక్ కంపెనీల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో ప్రభుత్వం కొన్ని మార్పులు చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే, OPTపై ఫీజు ప్రతిపాదన విషయంలో అమెరికా ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం ఇది కేవలం ప్రతిపాదన దశలోనే ఉందని, దీనిపై తుది నిర్ణయం ఇంకా వెలువడలేదని అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది.
ఇదిలా ఉండగా, గాజా పరిస్థితులపై కూడా ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. హమాస్తో పాటు ఇతర సాయుధ గ్రూపుల పూర్తి నిరాయుధీకరణపై ఒప్పందం కుదిరిందని ఆయన తెలిపారు. దశలవారీగా ఇజ్రాయెల్ బలగాలు గాజా నుంచి వెనక్కి వెళ్లనున్నాయని, అనంతరం అంతర్జాతీయ స్థిరీకరణ బలగాలు భద్రతా బాధ్యతలు చేపడతాయని వెల్లడించారు. ఈ ఒప్పందం శాంతి, భద్రత దిశగా చరిత్రాత్మక అడుగుగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ఈజిప్ట్, ఖతార్, టర్కీ దేశాలు మధ్యవర్తిత్వం వహించాయని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించి అన్ని వర్గాల నుంచి పూర్తి స్థాయి అధికారిక ధ్రువీకరణ రావాల్సి ఉంది.
అమెరికా ప్రత్యేక పాస్పోర్ట్
మరోవైపు, అమెరికా 250వ స్వాతంత్ర్య వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక 'పేట్రియట్ పాస్పోర్ట్'లను విడుదల చేయనున్నట్లు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక పాస్పోర్టుల్లో ట్రంప్ ఫొటో, ఆయన సంతకం ముద్రించనున్నారు. అమెరికా చరిత్రలో అధికారిక పాస్పోర్టులో జీవించి ఉన్న అధ్యక్షుడి చిత్రాన్ని చేర్చడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
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