బ్రిటన్ ప్రధాని పదవికి సోమవారం స్టార్మర్ రాజీనామా చేయనున్నారా? ఏం జరుగుతోంది?
బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ రాజీనామాపై ఊహాగానాలు- సోమవారమే కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందంటున్న మీడియా కథనాలు- లేబర్ పార్టీలో పెరుగుతున్న అసంతృప్తి- స్టార్మర్ నాయకత్వంపై ప్రశ్నలు
Published : June 21, 2026 at 4:20 PM IST
UK PM Starmer Resign Rumours : బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నారా? అంటే అవుననే వార్తలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ మీడియాలో వినిపిస్తున్నాయి. సోమవారమే ఆయన తన భవిష్యత్పై కీలక ప్రకటన చేయవచ్చని బ్రిటన్ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. అయితే ఆ ప్రచారాన్ని ప్రభుత్వం ఖండిస్తూ స్టార్మర్ ఇప్పటికీ ప్రభుత్వ బాధ్యతలపైనే దృష్టి సారించారని స్పష్టం చేసింది.
రాజీనామా ఊహాగానాలకు కారణమేంటి?
2024 సాధారణ ఎన్నికల్లో లేబర్ పార్టీకి ఘన విజయం అందించి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన స్టార్మర్, రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే పార్టీ అంతర్గత ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆర్థిక వృద్ధి, జీవన వ్యయాల నియంత్రణ, ప్రజా సేవల మెరుగుదల వంటి కీలక అంశాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వలేకపోయారన్న విమర్శలు పెరిగాయి. దీనికి తోడు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై వివాదాలు కూడా ఆయన నాయకత్వంపై ప్రభావం చూపాయి. ప్రత్యేకంగా అమెరికాలో బ్రిటన్ రాయబారిగా పీటర్ మండెల్సన్ నియామకం వివాదాస్పదమైంది. ఇప్పటికే పలు వివాదాలతో వార్తల్లో నిలిచిన మండెల్సన్ను కీలక పదవిలో నియమించడం పార్టీ కార్యకర్తలు, కొందరు ఎంపీల అసంతృప్తికి కారణమైందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
లేబర్ పార్టీలో పెరుగుతున్న అసంతృప్తి
ఇటీవల నెలల్లో లేబర్ పార్టీ ప్రజాదరణ క్రమంగా తగ్గుతున్నట్లు పలు సర్వేలు సూచిస్తున్నాయి. సంప్రదాయంగా లేబర్కు మద్దతిచ్చే లిబరల్ ఓటర్లు గ్రీన్ పార్టీ వైపు మొగ్గు చూపుతుండగా, మరోవైపు నైజెల్ ఫరాజ్ నేతృత్వంలోని రిఫార్మ్ యూకే పార్టీ ప్రజాదరణ పెంచుకుంటోంది. జాతీయ స్థాయి సర్వేలలో కూడా రిఫార్మ్ యూకే ముందంజలో ఉన్నట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో లేబర్ ఎంపీలలో చాలామంది నాయకత్వ మార్పుపై బహిరంగంగానే మాట్లాడడం ప్రారంభించారు. నివేదికల ప్రకారం, 100 మందికిపైగా లేబర్ ఎంపీలు స్టార్మర్ రాజీనామా చేయాలని లేదా కనీసం వైదొలగే సమయంపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది పార్టీపై ఆయన పట్టును బలహీనపరిచిందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
బర్న్హామ్ ఎంట్రీతో కొత్త సమీకరణాలు
గ్రేటర్ మాంచెస్టర్ మేయర్గా మంచి ప్రజాదరణ సంపాదించిన ఆండీ బర్న్హామ్ ఇటీవల జరిగిన ఉపఎన్నికలో ఘన విజయం సాధించి హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లోకి అడుగుపెట్టారు. వాయువ్య ఇంగ్లాండ్లోని మేకర్ఫీల్డ్ నుంచి ఆయన దాదాపు 55 శాతం ఓట్లతో గెలుపొందారు. ఇప్పటివరకు పార్లమెంట్ సభ్యుడు కాకపోవడంతో పార్టీ నాయకత్వ పోటీలో నేరుగా పాల్గొనే అవకాశం బర్న్హామ్కు లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఎంపీగా ఎన్నిక కావడంతో లేబర్ పార్టీ నాయకత్వంపై ఆయన దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. విజయానంతరం బర్న్హామ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఆ అంచనాలకు బలం చేకూర్చాయి. "దేశం సరైన దిశలో లేదు. రాజకీయ వ్యవస్థ ప్రజల అంచనాలను అందుకోవడం లేదు. ఈ రోజు ఒక మలుపు కావొచ్చు" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
స్టార్మర్ ఏమంటున్నారు?
అయితే తనపై వస్తున్న రాజీనామా ప్రచారాన్ని స్టార్మర్ పూర్తిగా ఖండించారు. పార్టీ నాయకత్వానికి సవాల్ వచ్చినా తాను పోటీ నుంచి తప్పుకోనని ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. "నాయకత్వ ఎన్నికలు జరిగితే నేను పోటీ చేస్తాను. నేను వెనక్కి తగ్గను. పార్టీ కోసం, దేశం కోసం పనిచేస్తూనే ఉంటా" అని ఆయన ఇటీవల వ్యాఖ్యానించారు. అయినా పార్టీ సీనియర్ నేతల్లో కొందరు మాత్రం స్టార్మర్ పరిస్థితి క్లిష్టంగా మారిందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్కు చెందిన లేబర్ సీనియర్ సభ్యుడు చార్లీ ఫాల్కనర్ మాట్లాడుతూ, స్టార్మర్కు ప్రస్తుతం పార్టీపై పూర్తి స్థాయి అధికారం లేదని పేర్కొన్నారు. నాయకత్వ మార్పు జరిగితే అది పరస్పర అవగాహనతో జరగాలని సూచించారు.
కీలక నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ
మీడియా కథనాల ప్రకారం, స్టార్మర్ ప్రస్తుతం చెక్వర్స్లోని అధికారిక విశ్రాంతి గృహంలో కుటుంబ సభ్యులతో గడుపుతున్నారు. తన భవిష్యత్ రాజకీయ ప్రయాణంపై భార్యతో పాటు సన్నిహితులతో కూడా చర్చలు జరుపుతున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ప్రభుత్వ వర్గాలు మాత్రం ఆ వార్తలను ఊహాగానాలుగా అభివర్ణిస్తున్నాయి. దేశ పాలనపైనే ప్రధాని పూర్తి దృష్టి పెట్టారని, రాజీనామా నిర్ణయం తీసుకున్నారన్న వార్తల్లో వాస్తవం లేదని చెబుతున్నాయి. సోమవారం ఆండీ బర్న్హామ్ అధికారికంగా ఎంపీగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. అదే రోజు స్టార్మర్ తన రాజకీయ భవిష్యత్పై క్లారిటీ ఇవ్వవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఆయన రాజీనామా చేస్తారా? లేక పార్టీ నాయకత్వాన్ని కాపాడుకునేందుకు పోరాటం కొనసాగిస్తారా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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