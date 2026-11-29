ఎలాన్ మస్క్ స్టార్లింక్తో అమెరికా దళాలపై ఇరాన్ దాడులు: వాషింగ్టన్ పోస్ట్ సంచలన నివేదిక
report on Iran allegedly used Starlink : కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్, డ్రోన్ దాడుల పర్యవేక్షణకు వినియోగించినట్లు వెల్లడించింది. ఇరాన్ వినియోగంపై, అమెరికా సైన్యం స్టార్షీల్డ్ వాడకంపైనా మస్క్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
Published : November 29, 2026 at 10:35 AM IST
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా బలగాలకు వ్యతిరేకంగా సైనిక చర్యలు చేపట్టేందుకు ఇరాన్, ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలను ఉపయోగించుకున్నట్లు 'ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్' నివేదించింది. బలగాల కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్తో పాటు ఏకపక్ష డ్రోన్ దాడులకు మద్దతుగా ఈ సేవలను వినియోగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులను ఉటంకిస్తూ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఇరాన్ స్టార్లింక్ను ఉపయోగించుకోవడంపై, అదే సమయంలో అమెరికా సైన్యం స్టార్లింక్ సైనిక వెర్షన్ అయిన స్టార్షీల్డ్ను వినియోగించడంపైనా మస్క్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు నివేదిక పేర్కొంది.
స్థానిక కాలమానం ప్రకారం 'ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్' శనివారం ఓ కథనం ప్రచురితమైంది. దానిలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్పై బాంబు దాడులు ప్రారంభించడంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయని పేర్కొంది. దీనికి ప్రతిగా టెహ్రాన్ ఆ ప్రాంతంలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసిందని తెలిపింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మార్చి మొదటి వారంలో మస్క్ తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైనట్లు సమాచారం.
స్టార్లింక్తో సైనిక కార్యకలాపాలు?
ఇరాన్ తన సైనిక చర్యలకు స్టార్లింక్ను ఉపయోగిస్తోందని మస్క్కు తెలిసినట్లు నివేదిక తెలిపింది. మరోవైపు అమెరికా సైన్యం కూడా భూతల కార్యకలాపాల కోసం ఉద్దేశించిన చౌకైన ప్రణాళిక కింద వన్-వే డ్రోన్లను నడిపేందుకు స్టార్లింక్ సైనిక వెర్షన్ అయిన స్టార్షీల్డ్ను వినియోగిస్తున్నట్లు ఆయనకు సమాచారం అందిందని పేర్కొంది. సైనిక కార్యకలాపాలకు మద్దతుగా ఇరాన్ స్టార్లింక్ను ఉపయోగించిందన్న ఆరోపణలు గతంలో ఎక్కడా వెలుగులోకి రాలేదని 'ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్' తెలిపింది. ఈ వ్యవహారం గురించి తెలిసిన నలుగురు వ్యక్తులు, కంపెనీ అంతర్గత చర్చలపై అవగాహన ఉన్న మరో ఇద్దరు వ్యక్తులను ప్రస్తావించింది.
రహస్య నివేదికలో ప్రస్తావన
ఈ వేసవిలో అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్కు అందించిన యుద్ధానికి సంబంధించిన రహస్య నివేదికలోనూ ఇరాన్ స్టార్లింక్ వినియోగం గురించి ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ కార్యకలాపాలతో పాటు ఏకపక్ష దాడి డ్రోన్లను పర్యవేక్షించేందుకు ఇరాన్ ఈ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నట్లు అందులో వివరించినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. ఇరాన్ సంప్రదాయ సమాచార వ్యవస్థలను బలహీనపరచడంపై అమెరికా బలగాలు దృష్టి సారించిన సమయంలో, స్టార్లింక్ ఆ దేశానికి ప్రత్యామ్నాయ సమాచార మార్గంగా మారినట్లు కనిపిస్తోందని తెలిపింది.
అయితే, ఈ విషయంపై స్పందించేందుకు స్పేస్ఎక్స్, ఎలాన్ మస్క్ నిరాకరించినట్లు 'ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్' వెల్లడించింది. మరోవైపు పెంటగాన్ ప్రతినిధి కింగ్స్లీ విల్సన్ మాట్లాడుతూ, ఈ అంశానికి సంబంధించి యుద్ధ కార్యదర్శి కార్యాలయానికి సెంట్రల్ కమాండ్ నివేదిక ఇచ్చినట్లు తమకు తెలియదని పేర్కొన్నారు. పోర్ట్ షువైబా దాడి సహా సైనిక కార్యకలాపాల్లో ఇరాన్ స్టార్లింక్ను ఉపయోగించిందా? స్టార్షీల్డ్ ధరల అంశం ఏమిటి? అనే ప్రశ్నలపై స్పందించేందుకు ఆమె నిరాకరించారు. అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ కూడా వివరాలు వెల్లడించలేదు. ఈ దాడిపై పెంటగాన్ తన పరిశోధనల ఫలితాలను ఇంకా విడుదల చేయలేదు.
సేవల నిలిపివేతపై సందిగ్ధత
సాధారణ ఇరానియన్లు, ప్రభుత్వ వ్యతిరేకులైన అసమ్మతివాదులకు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని కొనసాగిస్తూనే, తమ సేవలను శత్రు బలగాలు ఉపయోగించుకోకుండా నిరోధించడం స్పేస్ఎక్స్కు సవాలుగా మారినట్లు నివేదిక వివరించింది. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలను అణచివేసే క్రమంలో అధికారులు కమ్యూనికేషన్ సేవలను నిలిపివేసిన తర్వాత, జనవరిలో ఇరాన్ వినియోగదారులకు స్టార్లింక్ ఉచితంగా సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చిందని 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' గతంలో నివేదించింది. అయితే, స్టార్లింక్ టెర్మినల్స్ ప్రజల చేతుల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత అవి శత్రువుల వద్దకు చేరకుండా అడ్డుకోవడం కష్టమని ఉపగ్రహ పరిశ్రమకు చెందిన అధికారులు 'ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్'కు తెలిపారు. ఇరాన్ అంతటా స్టార్లింక్ సేవలను నిలిపివేసి అసమ్మతివాదులకు ఇంటర్నెట్ అందకుండా చేయాలా? లేక సేవలను కొనసాగించి, ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) కూడా వాటిని ఉపయోగించుకునే ప్రమాదాన్ని అంగీకరించాలా? అనే సందిగ్ధత ఉందని ఓ అధికారి వివరించారు.
అమెరికా ట్రెజరీ విభాగంలో గతంలో న్యాయవాదిగా పనిచేసిన కారి స్టైన్బోవర్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇరాన్ విస్తృతంగా నిర్వహిస్తున్న ఆంక్షల ఎగవేత, సేకరణ నెట్వర్క్లు కూడా స్టార్లింక్ టెర్మినల్స్ను సంపాదించేందుకు సహాయపడి ఉండవచ్చు. "ఇరానియన్లు ఈ విషయంలో చాలా నిపుణులు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. మూడో దేశాల ద్వారా పనిచేసే ఫ్రంట్ కంపెనీలు చట్టబద్ధమైన ఎగుమతిదారులను మోసం చేసి టెర్మినల్స్ను పొందివుండవచ్చని తెలిపారు. ఈ వ్యవహారాన్ని నియంత్రించడం చాలా కష్టమని స్టైన్బోవర్ వ్యాఖ్యానించారు.
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