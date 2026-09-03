హర్మూజ్ పేరును 'ట్రంప్' జలసంధిగా మారుస్తాం- అది అమెరికా కంట్రోల్లోనే ఉంది : డొనాల్డ్ ట్రంప్
ట్రూత్ సోషల్లో ట్రంప్ పోస్ట్- హర్మూజ్ జలసంధి ఇప్పుడు అమెరికా నియంత్రణలో ఉందని వ్యాఖ్య
Published : September 3, 2026 at 6:56 AM IST
Trump On Hormuz Strait : ఇరాన్తో యుద్ధం కొనసాగుతున్న వేళ హర్మూజ్ జలసంధి పేరును ట్రంప్ జలసంధిగా మారుస్తానని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ట్రూత్ సోషల్లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. హర్మూజ్ జలసంధి ఇప్పుడు అమెరికా నియంత్రణలో ఉందని, దానిపేరును ట్రంప్ జలసంధిగా మారిస్తే ఎలా ఉంటుందని అన్నారు. అమెరికా మాదిరిగా అది కూడా మునుపటి కంటే మరింత హాట్గా మారుతుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. హర్మూజ్ జలసంధిపై సార్వభౌమాధికారం అమెరికాదేనని కొంతకాలంగా ప్రకటనలు చేస్తున్న ట్రంప్ దాన్ని అమెరికాలో కొత్త భూభాగంగా చూపుతూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఓ మ్యాప్ను పోస్ట్ చేశారు.
ఫిబ్రవరి 28న ఇజ్రాయెల్తో కలిసి ట్రంప్ ప్రారంభించిన యుద్ధానికి ప్రతీకారంగా ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకంగా ఉన్న హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. భౌగోళిక ప్రాంతాల పేర్లను మార్చటం ట్రంప్నకు ఇదే కొత్తకాదు. కెనడాతో వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో సరిగ్గా వారంక్రితమే లేక్ అంటారియోను లేక్ అమెరికాగా మార్చుస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేశారు. అంతకుముందు అమెరికా అధ్యక్షునిగా రెండోసారి అధికారం చేపట్టిన మొదటిరోజే గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికోను గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికాగా మార్చారు.