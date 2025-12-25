ETV Bharat / international

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 25, 2025 at 9:15 AM IST

Epstein files 2025 US : సంచలనం రేపిన ఎప్‌స్టీన్ సె*క్స్ స్కాంకు సంబంధించిన అన్ని ఫైల్స్‌ను విడుదల చేయడానికి ఇంకొన్ని వారాల సమయం పట్టొచ్చని అమెరికా న్యాయశాఖ బుధవారం ప్రకటించింది. ప్రత్యేక కోర్టు నిర్దేశించిన గడువు (డిసెంబరు 19)లోగా ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్‌ను విడుదల చేయడంలో అమెరికా న్యాయశాఖ విఫలమైందని 11 మంది విపక్ష డెమొక్రాట్లు, ఒక రిపబ్లికన్ నేతతో కూడిన బృందం ఆరోపించింది. దీనిపై సమీక్ష నిర్వహించాలంటూ అమెరికా న్యాయశాఖ పర్యవేక్షక విభాగం ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్​లో ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్‌గా వ్యవహరిస్తున్న డానీ బెర్థీఔమేకు లేఖ రాసింది. సె*క్స్ స్కాంలోని బాధితులకు న్యాయం జరగాలంటే, వారికి మానసిక శాంతి చేకూరాలంటే అన్ని ఫైల్స్‌ను రిలీజ్ చేయాల్సిందే అని డిమాండ్ చేసింది. ఆ ఫైల్స్‌పై స్వతంత్ర తనిఖీ కూడా జరిపించాలని కోరింది. ఈనేపథ్యంలో ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ అన్నీ విడుదల కాకపోవడంపై క్రిస్మస్ వేళ (డిసెంబరు 25న) న్యాయశాఖ నుంచి అధికారిక వివరణ వెలువడింది.

ఆలస్యంగా ఫైల్స్ ఇచ్చారు అందుకే ఈ జాప్యం!
‘‘మేం ఇప్పటికే జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్ కేసుకు సంబంధించిన లక్షలాది డాక్యుమెంట్లను విడుదల చేశాం. మిగతా వాటిని రాబోయే వారాల్లో రిలీజ్ చేస్తాం. 10 లక్షలకుపైగా ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్‌ను గుర్తించామనే దానిపై దక్షిణ న్యూయార్క్ జిల్లా ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు, ఎఫ్‌బీఐ అధికారులు మాకు అత్యంత ఆలస్యంగా కొన్ని నెలల క్రితమే సమాచారాన్ని ఇచ్చారు. నవంబరు నెలలో ‘ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ యాక్ట్’ను రూపొందించాకే వాటన్నింటిని సమీక్ష కోసం మాకు అప్పగించారు. ఆ ఫైల్స్‌ను సమగ్రంగా సమీక్షించి విడుదల చేసే బాధ్యత మాపై ఉంది. దీనిపై మా లాయర్లు 24 గంటలు పనిచేస్తున్నారు. అన్ని ఫొటోలలోని బాధితుల మొహాలు కనిపించకుండా బ్లర్ చేస్తున్నాం. వీలైనంత త్వరగా అన్ని ఫైల్స్‌ను రిలీజ్ చేస్తాం. పెద్దసంఖ్యలో ఫొటోలు, డాక్యుమెంట్లు ఉన్నందు వల్ల ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ సమీక్షకు ఎక్కువ టైం పడుతోంది. ఇంకొన్ని వారాల పాటు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అమెరికా చట్టాల ప్రకారం, దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు మేం నడుచుకుంటాం’’ అని పేర్కొంటూ ఎక్స్ వేదికగా అమెరికా న్యాయశాఖ ఒక పోస్ట్ చేసింది.

ట్రంప్‌కు వ్యతిరేకంగా తప్పుడు ఆరోపణలు
అంతకుముందు మంగళవారం రోజు కూడా ఎప్‌స్టీన్ స్కాంతో ముడిపడిన 30వేలకుపైగా పేజీలతో కూడిన డాక్యుమెంట్లను అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసింది. వీటిలోని కొన్ని డాక్యుమెంట్లలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు వ్యతిరేకంగా తప్పుడు ఆరోపణలు ఉండొచ్చని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొంది. ఎందుకంటే ఆ డాక్యుమెంట్లను 2020 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలకు సరిగ్గా కొన్ని వారాల ముందు ఎఫ్‌బీఐకి సమర్పించారని తెలిపింది. ట్రంప్ విశ్వసనీయతను దెబ్బతీసేందుకు ఆ డాక్యుమెంట్లలో తప్పుడు ప్రస్తావనలు ఉండొచ్చని న్యాయశాఖ వ్యాఖ్యానించింది.

ప్రముఖుల మొహాలను బ్లర్ చేయడం అక్రమం
ప్రత్యేక న్యాయస్థానం నిర్దేశించిన గడువును అమెరికా న్యాయశాఖ పాటించకపోవడం కోర్టు ధిక్కారమే అవుతుందని ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ యాక్ట్ రూపకర్తల్లో ఒకరైన అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధి థామస్ మస్సీ ఆరోపించారు. కొన్ని ఫొటోలలోని ప్రముఖుల మొహాలను బ్లర్ చేయడం అన్యాయం, అక్రమం అని ఆయన తెలిపారు. ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ అన్నీ విడుదలయ్యే వరకు తాను, థామస్ కలిసి న్యాయపోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామని విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధి రో ఖన్నా వెల్లడించారు.

ఎప్‌స్టీన్ అవర్ ప్రెసిడెంట్ లేఖ ఫేక్
ఇటీవలే విడుదలైన సంచలన ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్‌లో పలు కీలక డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి. ఈ కేసులో దోషులుగా తేలిన జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్, అతడి సహాయకురాలు గిస్లయిన్ మాక్స్‌వెల్‌ ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల డాక్యుమెంట్లు చాలా ముఖ్యమైనవి. 2019 ఆగస్టు 10న అనుమానాస్పద స్థితిలో జైలులో జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అయితే అదే నెలలో సె*క్స్ స్కాం డాక్యుమెంట్లతో పాటు జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్ సంతకంతో కూడిన ఒక లేఖ ల్యారీ నాసర్ అనే వ్యక్తికి చేరింది. ఆ లేఖలో ట్రంప్ పేరు లేకపోయినప్పటికీ అవర్ ప్రెసిడెంట్ అని రాసి ఉందని అమెరికాలో మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ లేఖ ఫేక్ అని అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థ ఎఫ్‌బీఐ ధ్రువీకరించిందని అమెరికా న్యాయశాఖ వెల్లడించింది. ఎప్‌స్టీన్ చనిపోయిన మూడు రోజుల తర్వాత ఈ లేఖ వచ్చిందని పేర్కొంది.

