భారత్ అభ్యంతరంతో దిగొచ్చిన జేడీ వాన్స్- హద్దులు దాటానని అంగీకరించిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు
ఇండెంచర్డ్ సర్వెంట్స్ వ్యాఖ్యలపై జేడీ వాన్స్ వివరణ ఇచ్చారు. హెచ్-1బీ వీసాదారులు కాదు, కంపెనీలు, వీసా విధానమే లక్ష్యమని తెలిపారు.
Published : October 18, 2026 at 1:21 PM IST
JD Vance On Immigration Comments : హెచ్-1బీ వీసాదారులను 'ఇండెంచర్డ్ సర్వెంట్స్' (ఒప్పంద బానిసలు)గా అభివర్ణించడంపై భారత్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ దిగొచ్చారు. తన వ్యాఖ్యల్లో సరైన పదజాలం ఉపయోగించలేకపోయానని అంగీకరించారు. హెచ్-1బీ వీసాదారులను విమర్శించడం తన ఉద్దేశం కాదని, వారిని ఆధారంగా చేసుకుని అధికారం చెలాయిస్తున్న అమెరికా కంపెనీలు, వీసా విధానాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని మాట్లాడానని స్పష్టం చేశారు. సీబీఎస్ నిర్వహించిన టౌన్హాల్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన జేడీ వాన్స్, తన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చారు.
'నా ప్రసంగంలో పదజాలం సరిగ్గా లేకపోతే అందుకు నేనే బాధ్యత వహిస్తా. కొందరు హెచ్-1బీ వీసాదారుల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలను మొత్తం వీసాదారులందరికీ వర్తింపజేయకూడదు. అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసేందుకు హెచ్-1బీ వీసాపై వచ్చే వ్యక్తులకు, ఆ వీసా వారి అక్కడి జీవితానికి కీలక ఆధారంగా మారుతుంది. యజమానితో విభేదించినా, తమ హక్కుల కోసం మాట్లాడినా ఉద్యోగం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఉద్యోగం పోతే అమెరికాలో ఉండే అవకాశం కూడా కోల్పోయి స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లాల్సి రావచ్చు. ఈ పరిస్థితి ఉద్యోగులపై యజమానులకు అధికారం కల్పిస్తోంది. హెచ్-1బీ వీసాదారులను ‘ఒప్పంద బానిసలు’గా మార్చే పరిస్థితులకు కారణమవుతున్న కంపెనీలు, వీసా వ్యవస్థపైనే నా విమర్శలు' అని జేడీ వాన్స్ తెలిపారు.
అసలు వివాదం ఏమిటి?
ఈ నెల ప్రారంభంలో వీసా మోసాలపై నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో వాన్స్ హెచ్-1బీ వీసాదారులను 'ఇండెంచర్డ్ సర్వెంట్స్'గా పేర్కొన్నారు. విదేశీ ఔట్సోర్సింగ్ సంస్థలు అమెరికా ఉద్యోగుల వేతనాలను తగ్గించి, వారి స్థానాల్లో విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. అమెరికాలో ఒకే విధమైన ఉద్యోగం చేస్తున్న అమెరికా పౌరుడితో పోలిస్తే హెచ్-1బీ వీసాపై పనిచేసే వ్యక్తికి ఏడాదికి 20 వేల డాలర్లు తక్కువ వేతనం లభిస్తోందని వాన్స్ అన్నారు. విదేశీ ఔట్సోర్సింగ్ సంస్థల ద్వారా నియమితులైన వారికి ఇదే తేడా 48 వేల డాలర్ల వరకు ఉంటోందని పేర్కొన్నారు. విదేశీ ఉద్యోగులను తక్కువ వేతనాలకు నియమించుకుని, అమెరికా ఉద్యోగులను తొలగించడం ద్వారా కంపెనీలు భారీగా లాభాలు పొందుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ విధానం వల్ల అమెరికా కార్మికులు నష్టపోతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు.
భారత్ తీవ్ర అభ్యంతరం
జేడీ వాన్స్ వ్యాఖ్యలపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) తీవ్రంగా స్పందించింది. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఆవిష్కరణల రంగానికి భారతీయ నిపుణులు అందిస్తున్న సేవలను ఈ వ్యాఖ్యలు విస్మరిస్తున్నాయని పేర్కొంది. అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారతీయులు ఉన్నత విద్యావంతులు, నైపుణ్యం కలిగినవారని తెలిపింది. ఆ దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి, నూతన ఆవిష్కరణలకు గణనీయమైన సహకారం అందిస్తున్నారని పేర్కొంది. ప్రతిభావంతుల రాకపోకలు భారత్, అమెరికా రెండు దేశాలకూ ప్రయోజనకరమని స్పష్టం చేసింది. విదేశీ ఒప్పంద పనివాళ్లు వంటి పదాలు ఉపయోగించడం తీవ్ర అభ్యంతరకరమని చెప్పింది. ఆ పదాలకు బాధాకరమైన చారిత్రక, వలసవాద నేపథ్యం ఉందని తెలిపింది. అదే సమయంలో కొన్ని ఐటీ సంస్థలకు పర్మనెంట్ లేబర్ సర్టిఫికేషన్ (పర్మ్) కార్యక్రమంలో దరఖాస్తులపై సస్పెన్షన్ విధించడంపై కూడా స్పందించింది. పర్మ్, హెచ్1బీ వీసా కార్యక్రమాలు వేర్వేరని స్పష్టం చేసింది. అమెరికాలో శాశ్వత నివాస హోదా పొందేందుకు అర్హులైన విదేశీ ఉద్యోగులు చేపట్టే ప్రక్రియలో పర్మ్ కీలకమైన దశ. ఈ కార్యక్రమంలో దరఖాస్తులపై సస్పెన్షన్ విధించినంత మాత్రాన ఇప్పటికే చెల్లుబాటులో ఉన్న హెచ్1బీ వీసాలు రద్దు కావని భారత్ తెలిపింది. హెచ్1బీ వీసాదారులు, వారిపై ఆధారపడిన కుటుంబ సభ్యుల ప్రస్తుత వీసా హోదాపైనా ఈ నిర్ణయం నేరుగా ప్రభావం చూపదని వివరించింది.