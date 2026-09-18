రష్యాపై ఆంక్షల బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటేసిన ఏకైక ప్రవాస భారతీయుడు
రష్యాపై ఆంక్షల బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చిన డెమోక్రటిక్ పార్టీ సభ్యుడు, ప్రవాస భారతీయుడు రాజా కృష్ణమూర్తి- బిల్లును వ్యతిరేకంగా డెమోక్రటిక్ పార్టీ నిర్ణయం- కానీ, పార్టీ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఓటేసిన కృష్ణమూర్తి
Published : September 18, 2026 at 4:37 PM IST
Indian Vote Russia Sanctions Bill : రష్యాపై ఆంక్షల బిల్లు ఓటింగ్ సందర్భంగా అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రష్యాపై ఆంక్షలు, ఆ దేశంతో వాణిజ్యం చేసే దేశాలపై అదనపు చర్యలకు వీలు కల్పించే కీలక ప్రతినిధుల సభ ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఈ బిల్లుకు డెమోక్రాట్ల ప్రతినిధి అయిన ప్రవాస భారతీయుడు రాజా కృష్ణమూర్తి మాత్రం తన పార్టీ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. డెమోక్రటిక్ పార్టీలో మరో ఐదుగురు ప్రవాస భారతీయులు ఉన్నారు. వారు బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ ఓటేశారు. కానీ, రాజా కృష్ణమూర్తి మాత్రం ట్రంప్ నిర్ణయానికి అనుకూలంగా ఓటేశారు. ఈ అంశం అమెరికా రాజకీయాలతో పాటు, ప్రవాస భారతీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
'లిండ్సే ఓ గ్రాహమ్ సాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2026'గా పిలుస్తున్న ఈ బిల్లు 262-159 ఓట్ల తేడాతో బుధవారం ఆమోదం పొందింది. రష్యా చమురు, సహజవాయువును కొనుగోలు చేసే దేశాలపై అధ్యక్షుడికి 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధించే అధికారం కల్పించడం ఇందులోని కీలక నిబంధనల్లో ఒకటి. ఈ కఠినమైన నిర్ణయం వల్ల భారత్, చైనా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై, ముఖ్యంగా ఇంధన దిగుమతులపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
అమెరికా కాంగ్రెస్లో ప్రస్తుతం ఆరుగురు భారతీయ-అమెరికన్ సభ్యులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. వీరందరూ కూడా డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందినవారే. సాధారణంగా కీలకమైన బిల్లుల విషయంలో పార్టీ అధిష్టానం తీసుకునే నిర్ణయానికి లేదా మెజారిటీ సభ్యుల అభిప్రాయానికి అందరూ కట్టుబడి ఉంటారు. ఈ బిల్లు విషయంలోనూ పార్టీ నిర్ణయంపై కొందరు సభ్యులు వ్యతిరేకత చూపించారు.
అయితే, భారతీయ-అమెరికన్ ప్రతినిధులైన రో ఖన్నా, ప్రమీలా జయపాల్, అమీ బేరా, శ్రీ థానేదార్ తదితరులు పార్టీ లైన్ను అనుసరిస్తూ ఈ బిల్లును వ్యతిరేకించి ఓటు వేశారు. కానీ, ఇల్లినాయిస్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడైన రాజా కృష్ణమూర్తి మాత్రం పార్టీ నిర్ణయంతో విభేదించారు. బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటు వేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. మొత్తం మీద డెమోక్రటిక్ పార్టీ నుంచి 58 మంది ఈ బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటు వేయగా, వారిలో రాజా కృష్ణమూర్తి ఉన్నారు.
ఓటింగ్కు ముందు రోజు రాజా కృష్ణమూర్తి ఇల్లినాయిస్ ప్రాంతానికి చెందిన ఉక్రెయిన్ ప్రతినిధి బృందాన్ని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా నుంచి దాడిని ఎదుర్కొంటున్న ఉక్రెయిన్ ప్రజల ధైర్యసాహసాలను ఆయన కొనియాడారు. అనంతరం ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. ఉక్రెయిన్ ప్రజలు తమ స్వాతంత్ర్యం, సార్వభౌమత్వం కోసం పోరాడుతున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో అమెరికా వారికి అండగా నిలవాల్సని అవసరం ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్ కోసం మద్దతును కూడగడుతున్న ఇల్లినాయిస్ ఉక్రెనియన్ కమ్యూనిటీ సభ్యులను ఆయన అభినందించారు. ఈ సంఘటన జరిగిన మరుసటి రోజే ఆయన బిల్లుకు అనుకూలంగా ఓటు వేయడం గమనార్హం.
అధ్యక్షుడిదే ఆఖరి నిర్ణయం
అంటే కొత్త చట్టం అమల్లోకి వస్తే రష్యా నుంచి చమురు, సహజవాయువు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై అదనపు సుంకాలు విధించేందుకు అధ్యక్షుడికి అధికారాన్ని ఈ చట్టం కల్పిస్తుంది. అయితే ఈ అధికారాన్ని ఎప్పుడు, ఏ దేశాలపై ఉపయోగించాలన్నది అమెరికా అధ్యక్షుడి నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే రష్యా ఇంధన రంగానికి కొనుగోళ్ల ద్వారా మద్దతు ఇస్తున్న దేశాలపై ఆర్థిక ఒత్తిడి పెంచడమే దీని ఉద్దేశం. అయితే ఈ బిల్లుపై తీవ్ర వ్యేతిరేకతలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
రాజా కృష్ణమూర్తి గతంలో అమెరికా రాజకీయాల్లో భారతీయ- అమెరికన్ సమాజం మరింత చురుకుగా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చిన ప్రముఖ సభ్యుల్లో ఒకరు. వచ్చే ఏడాది జనవరిలో ప్రతినిధుల సభ నుంచి ఆయన పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. మార్చిలో జరిగిన అమెరికా సెనేట్ ప్రైమరీ ఎన్నికల్లో ఆయన పోటీ చేసి విజయం సాధించలేకపోయారు. దీంతో ప్రస్తుత ప్రతినిధుల సభ పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత ఆయన కాంగ్రెస్లో కొనసాగబోరని ప్రకటించారు.
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