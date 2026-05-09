హెచ్‌1బీతో నియమితులయ్యే వారి కనీస వేతనాల పెంపు- అమెరికా కీలక ప్రతిపాదన

హెచ్‌1బీ ఉద్యోగుల కనీస వేతనాలు 30 శాతం పెంపు- అమెరికా ప్రభుత్వం కొత్త ప్రతిపాదన- 4 కేటగిరీలలోనూ భారీగా పెరగనున్న శాలరీలు-భారతీయ టెకీలపై మిశ్రమ ప్రభావం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 10:14 PM IST

US New Proposal On H1B : హెచ్‌1బీ వీసా పథకం కింద నియమితుడయ్యే ఒక ఉద్యోగికి చెల్లించాల్సిన కనీస వేతనాన్ని గతంలో నిర్ణయించిన దాని కంటే 30 శాతం పెంచాలని అమెరికా ప్రతిపాదించింది. అమెరికన్ కంపెనీలు హెచ్‌1బీ వీసాలతో చౌక వేతనాలకు విదేశీయులను నియమించుకొని, అమెరికన్ పౌరుల జీతాలను తగ్గించకుండా నిరోధించడానికి ఈ చర్య దోహదపడుతుందని అమెరికా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈమేరకు మార్చి 27న అమెరికా కార్మిక శాఖ కొత్త నిబంధనను ప్రతిపాదించింది. హెచ్‌1బీ వీసాలతో ఎంట్రీ లెవల్ నుంచి అత్యంత అనుభవజ్ఞుల స్థాయి దాకా నాలుగు కేటగిరీల్లో విదేశీ నిపుణులను అమెరికన్ కంపెనీలు నియమించుకుంటాయి.

ఈ అన్ని కేటగిరీలలోనూ నియమితులయ్యే నిపుణులకు కనీస వేతనాలను మరో 30 శాతం మేర పెంచాలని ప్రతిపాదిత నూతన నిబంధన నిర్దేశిస్తోంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వేతన స్థాయులు 20 ఏళ్ల కిందటివని, అవి అమెరికన్ కార్మికులు, ఉద్యోగులకు తగినంత రక్షణ కల్పించడంలో విఫలమవుతున్నాయని ఈ నిబంధనలో ప్రస్తావించారు.దీనిపై మే 26 వరకు ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలను స్వీకరించనున్నారు. అనంతరం ఆ స్పందనలను కార్మిక శాఖ పరిశీలించి తుది నిర్ణయాన్ని ప్రకటిస్తుంది.

కొత్త నిబంధన - వేతనాల్లో వచ్చే మార్పేంటి ?

  • "అమెరికాలో కొంతమంది విదేశీ జాతీయుల తాత్కాలిక, శాశ్వత ఉపాధి కోసం వేతన రక్షణలను మెరుగుపర్చడం" అనే పేరుతో ఈ కొత్త నిబంధనను అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది.
  • ఈ ప్రతిపాదిత నిబంధన ప్రకారం హెచ్‌1బీ వీసాలతో నియమితులయ్యే ఎంట్రీ లెవల్ విదేశీ నిపుణులకు కనీస వార్షిక వేతనాన్ని ప్రస్తుతమున్న 73,279 డాలర్ల నుంచి 97,746 డాలర్లకు(33.39 శాతం) పెంచాలి.
  • హెచ్‌1బీ వీసాతో లెవల్ 2 ఉద్యోగాల్లో నియమితులయ్యే విదేశీ నిపుణులకు కనీస వేతనాన్ని ప్రస్తుతమున్న 98,987 డాలర్ల నుంచి 1,23,212 డాలర్లకు (24.47 శాతం) పెంచాలి.
  • హెచ్‌1బీ వీసాతో లెవల్ 3 ఉద్యోగాల్లో నియమితులయ్యే విదేశీ నిపుణులకు కనీస వేతనాన్ని ప్రస్తుతమున్న 1,21,979 డాలర్ల 1,47,333 డాలర్లకు(20.79 శాతం) పెంచాలి.
  • హెచ్‌1బీ వీసాతో లెవల్ 4 ఉద్యోగాల్లో నియమితులయ్యే విదేశీ నిపుణులకు కనీస వేతనాన్ని ప్రస్తుతమున్న 1,44,202 డాలర్ల నుంచి 1,75,464 డాలర్లకు (21.68 శాతం) పెంచాలి.
  • ఈ కనీస వేతనాలు అమెరికాలోని నగరాలను బట్టి మారుతాయి.

ప్రస్తుత నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?
అమెరికా కార్మిక శాఖ ప్రస్తుత నిబంధనలు అమెరికన్ కంపెనీలకు పూర్తి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వీటి ప్రకారం, అమెరికాలో అదే తరహా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి చెల్లించే వేతనాల కంటే చాలా తక్కువ వేతనాలతో విదేశీ నిపుణులను అమెరికన్ కంపెనీలు భర్తీ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు అమెరికాలోని ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు ప్రతిపాదించిన కొత్త నిబంధన ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చేయనుంది. ప్రతిపాదిత మార్పులు హెచ్1బీ, హెచ్1బీ1, ఈ-3, పీఈఆర్‌ఎం కార్మిక ధ్రువీకరణ కార్యక్రమాల్వో ఉపయోగించే కనీస వేతన స్థాయులు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఒకవేళ కొత్త నిబంధన అమల్లోకి వస్తే, ఇప్పటికే తమ వద్ద పనిచేస్తున్న విదేశీ నిపుణులకూ అమెరికన్ కంపెనీలు భారీ శాలరీలను చెల్లించాల్సి వస్తుంది. కొత్తగా నియమితులయ్యే విదేశీ నిపుణులకూ ఆ రేంజులో భారీ వేతనాలను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

భారతీయ టెకీలపై మిశ్రమ ప్రభావం
అమెరికా ప్రతిపాదించిన ఈ కనీస వేతనాల పెంపు భారతీయ టెకీలపై మిశ్రమ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. దీనివల్ల కొందరికి భారీగా జీతాలు పెరుగుతాయి, మరికొందరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గే ముప్పు ఉంది. దీనిలోని ప్రతికూల, సానుకూల అంశాలపై ఓ లుక్ వేద్దాం.

ఎందుకు సానుకూలం?

  • అమెరికా కొత్త ప్రతిపాదిత నిబంధన నైపుణ్యం ఎక్కువగా ఉండి, అధిక వేతనాన్ని డిమాండ్ చేయగల సీనియర్ భారతీయ టెకీలకు లాభదాయకంగా పరిణమిస్తుంది.
  • అధిక జీతాలు: ఎంపికైన వారికి ప్రస్తుతం ఉన్న దానికంటే కనీసం 20 శాతం నుంచి 33శాతం వరకు ఎక్కువ జీతం లభిస్తుంది.
  • మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు: వేతన స్థాయి పెరగడం వల్ల అమెరికాలో ఆర్థిక భద్రత పెరుగుతుంది.
  • అర్హతకు గౌరవం: తక్కువ వేతనాలకు పనిచేసే చౌక కార్మికులు అనే ముద్ర పోయి, నైపుణ్యం ఉన్నవారికి మాత్రమే ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది.
  • కంపెనీల తరలింపు: ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి కంపెనీలు ప్రాజెక్టులను అమెరికా నుంచి భారత్ వంటి దేశాలకు తరలించే అవకాశం ఉంది.

ఎందుకు ప్రతికూలం ?

ఈ ప్రతిపాదిత నిబంధన అమెరికాలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే విద్యార్థులకు, జూనియర్ డెవలపర్లకు పోటీని పెంచుతుంది.

  • నియామకాలు తగ్గే ఛాన్స్: జీతాలు భారీగా పెంచాల్సి వస్తే, కంపెనీలు విదేశీయులను తీసుకోవడానికి బదులు అమెరికన్లకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వవచ్చు.
  • ఎంట్రీ లెవల్ అభ్యర్థులకు కష్టం: లెవల్-1 (తాజాగా గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వారు) విదేశీ నిపుణుల వేతనం సుమారు 97,000 డాలర్లకు చేరనుంది. ఇది అమెరికన్ కంపెనీలకు భారంగా మారి, ఫ్రెషర్స్‌కు ఉద్యోగ అవకాశాలు తగ్గుతాయి. ప్రత్యేకించి చిన్నతరహా అమెరికన్ కంపెనీల్లో ఫ్రెషర్స్‌కు అవకాశాలు డౌన్ అవుతాయి.
  • లాటరీలో ప్రాధాన్యం: భవిష్యత్తులో వేతనం ఆధారంగానే హెచ్-1బీ లాటరీ ఎంపిక జరుగుతుంది. దీనివల్ల తక్కువ జీతం పొందే చిన్న కంపెనీ ఉద్యోగులకు వీసా దొరకడం కష్టమవుతుంది.

