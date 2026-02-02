తెరుచుకున్న రఫా బార్డర్ క్రాసింగ్‌- గాజా నుంచి రాకపోకలకు అనుమతులు!

ETV Bharat / international

Gaza Rafah Crossing : ఇజ్రాయెల్ - హమాస్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగంగా సోమవారం గాజాలోని రఫా బార్డర్ క్రాసింగ్‌ను తెరిచారు. అయితే ఈ మార్గం మీదుగా పరిమిత స్థాయిలోనే రాకపోకలకు అనుమతులను ఇచ్చారు. ఈ వివరాలను ఈజిప్ట్, ఇజ్రాయెల్ భద్రతా విభాగాల అధికారులు మీడియాకు వెల్లడించారు. 50 మంది పాలస్తీనియన్లను గాజాలోకి వచ్చేందుకు, మరో 50 మందిని గాజా నుంచి వెళ్లేందుకు అనుమతించామని వారు తెలిపారు. అయితే ఏ రకమైన సరుకులకు గాజాలోకి ప్రవేశం కల్పించలేదన్నారు. వైద్యచికిత్సల కోసం ఈజిప్టుకు వెళ్లేందుకు గాజాలోని దాదాపు 20వేల మంది పాలస్తీనా బాలలు, వయోజనులు ప్రస్తుతం ఎదురు చూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రఫా బార్డర్ క్రాసింగ్‌ను పూర్తిస్థాయిలో తెరిస్తేనే వీరంతా ఈజిప్టుకు వెళ్లి వైద్యచికిత్సలు చేయించుకునే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. ప్రస్తుతం చాలామంది పాలస్తీనావాసులు ఈజిప్టు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో శరణార్ధులుగా జీవిస్తున్నారు. గాజాకు తిరిగి చేరుకునే అవకాశం కోసం వారు సైతం రఫా బార్డర్ క్రాసింగ్ వద్ద వెయిట్ చేస్తున్నారు.

