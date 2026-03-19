ఖతార్లోని కీలక గ్యాస్ క్షేత్రంపై దాడి- ఇరాన్కు ట్రంప్ వార్నింగ్
గల్ఫ్ దేశాల్లోని చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు- ఇరాన్ దౌత్య సిబ్బందిపై ఖతార్ చర్యలు- ఖతార్పై మళ్లీ దాడి చేస్తే పరిణామాలు తప్పవని ట్రంప్ వార్నింగ్
Published : March 19, 2026 at 8:59 AM IST
Iran Attack On Qatar : పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారుతున్నాయి. సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ ఫీల్డ్స్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించింది. ఖతార్, యూఏఈల్లోని అమెరికా నిర్వహిస్తున్న ఇంధన క్షేత్రాలపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులు చేసింది. ఖతార్ ఆర్థికవ్యవస్థకు పునాది అయిన రస్ లాఫాన్ ఎల్ఎన్జీ కేంద్రంపై జరిగిన దాడిలో భారీగా ఆస్తి నష్టం వాటిల్లిందని ఖతార్ ఎనర్జీ ధృవీకరించింది. ఇరాన్ రాయబారులు 24 గంటల్లో దేశం విడిచి వెళ్లాలని ఖతార్ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. మరోవైపు ఇరాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
రస్ లాఫాన్ దాడి తరువాత తెల్లవారుజామున పలు లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ కేంద్రాలు కూడా క్షిపణి దాడులకు గురయ్యాయని ఆ దేశ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఖతార్ ఎనర్జీ తెలిపింది. దీంతో భారీ అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించి మరింత నష్టం వాటిల్లిందని పేర్కొంది. అగ్నిప్రమాదాలపై అత్యవసర సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. అధికారుల ప్రకారం, ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. మూడు అగ్నిప్రమాదాల్లో రెండింటిని పూర్తిగా అదుపులోకి తీసుకువచ్చారని ఖతార్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం తెలిపింది. ఇంకా కూలింగ్, భద్రత చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పేర్కొంది.
ఇరాన్ దౌత్య సిబ్బందిపై చర్య
ఇరాన్ చర్యలపై ఖతార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇరాన్ దాడులను ఖతార్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పౌర ప్రాంతాలు, కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధమని పేర్కొంది. దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని దెబ్బతీసే ఇలాంటి దాడులు ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచుతాయని ఖతార్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో ఖతార్ ప్రభుత్వం ఇరాన్ ఎంబసీలోని సైనిక, భద్రతా అధికారులను పర్సోనా నాన్ గ్రాటాగా ప్రకటించింది. వారిని 24 గంటల్లోగా దేశం విడిచిపోవాలని ఆదేశించింది.
యూఏఈలోని గ్యాస్ క్షేత్రాలపై డ్రోన్ దాడి
అటు యూఏఈలోని హబ్షన్, బాబ్ గ్యాస్ క్షేత్రాలు సైతం ఇరాన్ డ్రోన్ దాడిలో దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ గ్యాస్ కార్యకలాపాల్ని నిలిపివేశారు. రియాద్కు సమీపంలోని రెండు చమురు శుద్ధి కేంద్రాలను ఇరాన్ డ్రోన్లు తాకినట్లు సౌదీ అరేబియా తెలిపింది. కువైట్లోని ఓ అమెరికా ఎయిర్బేస్ కూడా దెబ్బతిన్నట్లు అక్కడి మీడియా తెలిపింది.
ఇజ్రాయెల్పై దాడులు
ఇటు ఇరాన్ ఇంటెలిజెన్స్ మంత్రి ఎస్మాయిల్ ఖతీబ్ను హత్య చేయడానికి ప్రతీకారంగా ఇజ్రాయెల్పై క్లస్టర్ బాంబులతో కూడిన క్షిపణులను ఇరాన్ ప్రయోగించింది. ఈ దాడుల వల్ల వెస్ట్ బ్యాంక్ ప్రాంతంలో మొదటిసారిగా ప్రాణనష్టం సంభవించింది. బీట్ అవా పట్టణంలో నలుగురు పౌరులు మరణించారు. మధ్య ఇజ్రాయెల్లోని అరబ్ టౌన్తో పాటు, టెల్అవీవ్లలో రెండు క్షిపణులు రక్షణ వ్యవస్థలను ఛేదించుకుంటూ నేలతాకాయి. ఈ ఘటనల్లో ఒక విదేశీ కార్మికుడు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది.
ట్రంప్ హెచ్చరిక
మరోవైపు ఇరాన్ దాడులపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. మళ్లీ ఇలాంటి దాడులు జరిగితే ఇరాన్పై గతంలో మునుపెన్నడూ చూడనంత శక్తితో దాడి చేస్తామని హెచ్చరించారు. పార్స్ గ్యాస్ క్షేత్రం మొత్తాన్ని విధ్వంసం చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ శాంతియుతంగా ఉంటే, ఇకపై సౌత్ పార్స్ మీద ఎటువంటి దాడులు జరగవని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. తాను ఆ స్థాయి హింస, వినాశనాన్ని కోరుకోవడం లేదని పేర్కొన్నారు. సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ ఫీల్డ్పై ఇజ్రాయెల్ కోపంతో దాడి చేసినదని, దాని గురించి అమెరికాకు ముందుగా సమాచారం ఇవ్వలేదని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ చమురు, గ్యాస్ కేంద్రాలపై మరిన్ని దాడులు చేయవద్దని ఇజ్రాయెల్తో పాటు తమ సైన్యానికి ట్రంప్ స్పష్టంచేశారు. ఇరాన్ ఇంధన నిల్వలపై దాడులు చేస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధరలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉండటాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.