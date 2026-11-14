గల్ఫ్ ఉద్రిక్తతలు- ఖతార్, తుర్కియే కీలక రక్షణ ఒప్పందం
Qatar Turkey Bilateral Relations : వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని నిర్ణయం ఖతార్, తుర్కియే నిర్ణయించాయి. ఇస్తాంబుల్లో ఇరు దేశాల అధినేతల కీలక ఒప్పందం చేసుకున్నాయి.
Published : November 14, 2026 at 7:59 AM IST
గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు నానాటికీ తీవ్రమవుతున్న వేళ పశ్చిమాసియాలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఖతార్, తుర్కియే దేశాలు శుక్రవారం 'పరస్పర రక్షణ ఒప్పందం'పై సంతకాలు చేశాయి. ఇస్తాంబుల్లోని డోల్మాబాచీ ప్యాలెస్ వేదికగా జరిగిన ఇరు దేశాల 'సుప్రీం స్ట్రాటజిక్ కమిటీ' 12వ సమావేశంలో ఖతార్ అమీర్ షేక్ తమీమ్ బిన్ హమద్ అల్ థానీ, తుర్కియే అధ్యక్షుడు రెసెప్ తయ్యీప్ ఎర్డోగాన్ ఈ ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేశారు. దీని ద్వారా తమ మధ్య ఉన్న వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని ఇరు దేశాలు ఆకాంక్షించాయి.
ఈ సమావేశంలో ఇరువురు అధినేతలు ప్రధానంగా ప్రాంతీయ భద్రత, తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో మళ్లీ ఘర్షణలు తలెత్తకుండా నిరోధించడం, చర్చలను ప్రోత్సహించడం, శాశ్వత శాంతిని నెలకొల్పడం వంటి అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించినట్లు తుర్కియే కమ్యూనికేషన్స్ డైరెక్టరేట్ వెల్లడించింది. రక్షణ ఒప్పందంతో పాటు పలు కీలక ద్వైపాక్షిక, అవగాహన ఒప్పందాలు చేసుకున్నట్లు ఖతార్ అమీరీ దివాన్ పేర్కొంది.
تواصل الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تطورها في مختلف المجالات وهو ما عكسه اجتماع الدورة الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين بلدينا، الذي ترأسته اليوم في إسطنبول مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بحثنا سبل البناء على ما تحقق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. https://t.co/cPvH0sZS23— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 13, 2026
భేటీ అనంతరం ఖతార్ అమీర్ షేక్ తమీమ్ 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. దోహా, అంకారా మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం విస్తరిస్తోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 'నా సోదరుడు అధ్యక్షుడు ఎర్డోగాన్తో కలిసి సుప్రీం స్ట్రాటజిక్ కమిటీ 12వ సమావేశానికి సహ-అధ్యక్షత వహించాను. ఇప్పటివరకు సాధించిన విజయాలు, భవిష్యత్ ఉమ్మడి కార్యాచరణను చర్చించాం' అని పేర్కొన్నారు. ఈ పరస్పర రక్షణ ఒప్పందం ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న చిరకాల సోదర సంబంధాలకు ఒక కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తుందని తుర్కియే అధ్యక్షుడు ఎర్డోగాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. గత ఏడాది అమల్లోకి వచ్చిన 'వాణిజ్య, ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందం' కారణంగా ఇరు దేశాలు నిర్దేశించుకున్న ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య లక్ష్యాలకు చేరువయ్యాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇంధన రంగంలో ఖతార్తో భాగస్వామ్యాన్ని మరింత విస్తరించడానికి, వైవిధ్యపరచడానికి తుర్కియే కృషి చేస్తోందని, ముఖ్యంగా రక్షణ పరిశ్రమలో సహకారం రానున్న రోజుల్లో మరింత బలోపేతమవుతుందని ఎర్డోగాన్ స్పష్టం చేశారు.
గాజా, సిరియా అంశాలపై చర్చ
గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని దేశాలు తమ విభేదాలను దౌత్య మార్గాల ద్వారా మాత్రమే పరిష్కరించుకోవాలని ఎర్డోగాన్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో గాజాపై ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న దాడులు, అక్కడ నెలకొన్న తీవ్ర మానవతా సంక్షోభంపై ఇరువురు నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వీటితో పాటు సిరియాలో సాధారణ పరిస్థితుల పునరుద్ధరణ దిశగా వేయాల్సిన అడుగులు, లిబియాలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై కూడా విస్తృతంగా చర్చించినట్లు తుర్కియే కమ్యూనికేషన్స్ డైరెక్టరేట్ తెలిపింది. డిఫెన్స్ ఒప్పందంతో పాటు వినియోగదారుల రక్షణ, మార్కెట్ నిఘా, విద్య, శాంతి, సంఘర్షణల పరిష్కారం వంటి కీలక రంగాల్లో పరస్పర సహకారానికి సంబంధించిన ఒప్పందాలను ఇరు దేశాలు చేసుకున్నాయి.
విస్తరిస్తున్న తుర్కియే రక్షణ బంధం
ప్రాంతీయంగా తుర్కియే తన రక్షణ సహకారాన్ని వేగంగా విస్తరిస్తున్న తరుణంలో ఖతార్తో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. గత ఆగస్టులోనే తుర్కియే, పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా దేశాలు ఒక కీలక ప్రాంతీయ రక్షణ కూటమి ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ఆ మూడు దేశాల్లో ఏ ఒక్క దేశంపై దాడి జరిగినా మిగిలిన రెండు దేశాలు తక్షణమే సైనిక సహాయానికి వచ్చేలా రూపొందించిన ఆ ఒప్పందాన్ని గత వారమే తుర్కియే పార్లమెంట్ ఆమోదించింది. నాటో కూటమిలో రెండో అతిపెద్ద సైనిక శక్తి అయిన తుర్కియే, ముస్లిం ప్రపంచంలో ఏకైక అణ్వస్త్ర దేశమైన పాక్, సౌదీ అరేబియాతో కూడిన ఆ త్రైపాక్షిక ఒప్పందానికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు ఖతార్తో పరస్పర రక్షణ ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం గమనార్హం. ఇప్పటికే ఉన్న ద్వైపాక్షిక యంత్రాంగాల ద్వారా రక్షణ బంధాన్ని అధికారికం చేసుకోవడం గమనార్హం.