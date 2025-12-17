'ఉక్రెయిన్తో శాంతి చర్చలు విఫలమైతే కఠిన పరిమాణాలు తప్పవ్!'- కీవ్కు పుతిన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
రష్యా అధినేత పుతిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఆ విషయంలో ఉక్రెయిన్ కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Published : December 17, 2025 at 9:34 PM IST
Putin Warns Ukraine : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కీవ్, దాని పాశ్చాత్య మిత్రదేశాలు శాంతి చర్చలలో క్రెమ్లిన్ డిమాండ్లను తిరస్కరిస్తే కీలక పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఉక్రెయిన్లోని రష్యా సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న బఫర్ సెక్యూరిటీ జోన్ను విస్తరించడానికి మాస్కో కదులుతుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మాస్కో తన భూభాగాన్ని విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తుందని అన్నారు. రష్యన్ అత్యున్నత సైనిక అధికారులతో జరిగిన వార్షిక సమావేశంలో పుతిన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
ఉక్రెయిన్కు పుతిన్ వార్నింగ్
మాస్కో తన లక్ష్యాలను సాధించడానికి దౌత్య మార్గాన్ని ఇష్టపడుతుందని పుతిన్ తెలిపారు. రష్యన్ సైన్యం వ్యూహాత్మక చొరవను ప్రదర్శిస్తుందని పేర్కొన్నారు. రష్యన్ ఆర్మీ దృఢంగా ఉందన్నారు. కీవ్, దాని పాశ్చాత్య మిత్రదేశాలు శాంతి చర్చలలో క్రెమ్లిన్ డిమాండ్లను తిరస్కరిస్తే రష్యా సరిహద్దు వెంబడి ఉన్న బఫర్ సెక్యూరిటీ జోన్ను విస్తరించడానికి మాస్కో కదులుతుందని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
'ప్రపంచంలో రష్యన్ సైన్యం లాంటి బలమైన ఆర్మీ మరొకటి లేదు'
రష్యన్ దళాలు ఇప్పుడు భిన్నంగా ఉన్నాయని వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్పష్టం చేశారు. యుద్ధం విషయంలోనూ బలంగా ఉన్నారని అన్నారు. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో రష్యన్ సైన్యంలాంటి బలమైన ఆర్మీ మరొకటి లేదని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే రష్యా పెరుగుతున్న సైనిక శక్తిని పుతిన్ ప్రశంసించారు. "రష్యా అణు ఆయుధశాల బలంగా ఉంది. ఇందులో కొత్త అణు సామర్థ్యం గల ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ ఒరెష్నిక్ బాలిస్టిక్ క్షిపణి కూడా ఉంది. అది ఈ నెలలో (డిసెంబరులో) అధికారికంగా యుద్ధ విధుల్లోకి ప్రవేశిస్తుంది. 2024 నవంబర్లో ఉక్రేనియన్ ఫ్యాక్టరీపై దాడులు చేయడానికి రష్యా మొదట ఒరెష్నిక్ ఆర్మ్ డ్ వెర్షన్ను పరీక్షించింది. దానిని శత్రుదేశాలు అడ్డుకోవడం అసాధ్యం" అని పుతిన్ స్పష్టం చేశారు.
అమెరికా రూపొందించిన శాంతి ప్రణాళికపై అమెరికన్, యూరోపియన్ అధికారులతో ఇటీవల పలుమార్లు చర్చించారు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీ. బెర్లిన్లో అమెరికా రాయబారులతో భేటీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికను కొన్ని రోజుల్లో ఖరారు చేయవచ్చని అన్నారు. ఆ తర్వాత అమెరికా రాయబారులు దానిని క్రెమ్లిన్కు సమర్పిస్తారని తెలిపారు. అమెరికా, ఇతర పాశ్చాత్య దేశాలు నాటో దేశాలకు మాదిరిగా కీవ్ కు భద్రతా హామీని ఇస్తే, నాటోలో చేరడానికి ఉక్రెయిన్ చేసిన ప్రయత్నాన్ని విరమించుకోవడానికి తాము సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు. కానీ రష్యా దురాక్రమణను మరింతగా నిరోధించడానికి ఉత్తమ భద్రతా హామీగా నాటో సభ్యత్వం ఉక్రెయిన్ ప్రాధాన్యతగా మిగిలిపోయిందన్నారు.
అయితే తమ దళాలు స్వాధీనం చేసుకున్న నాలుగు కీలక ప్రాంతాలు, అలాగే 2014లో చట్టవిరుద్ధంగా ఉక్రెయిన్ స్వాధీనం చేసుకున్న క్రిమియాను రష్యా భూభాగంగా గుర్తించాలని పుతిన్ కోరుకుంటున్నారు. తూర్పు ఉక్రెయిన్లోని మాస్కో దళాలు ఇంకా స్వాధీనం చేసుకోని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి ఉక్రెయిన్ తమ దళాలను ఉపసంహరించుకోవాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఉక్రెయిన్ నాటోలో చేరడానికి తన ప్రయత్నాన్ని విరమించుకోవాలని పట్టుపడుతున్నారు.
ట్రంప్ శాంతి ప్రణాళిక
రష్యా, ఉక్రెయిన్ల మధ్య యుద్ధం ముగించేందుకు ట్రంప్ ఇటీవల 28 సూత్రాలతో శాంతి ప్రణాళికను తీసుకొచ్చారు. ఇందులో ఎక్కువ అంశాలు రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని నాటో దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి. ఈ క్రమంలో శాంతి ప్రణాళికలో సవరణలు చేయాలని కోరాయి. మరోవైపు, ఈ ప్రతిపాదనపై అసంతృప్తిగా ఉన్న ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీ 20 పాయింట్లతో కొత్త ప్రణాళికను ప్రతిపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. దీన్ని అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు ఇప్పటికే అందించినట్లు సమాచారం. డాన్ బాస్ ప్రాంతాన్ని రష్యాకు అప్పగించేందుకు సిద్ధంగా లేమని జెలెన్ స్కీ ఇప్పటికే వెల్లడించారు.
ఉక్రెయిన్ కోసం రష్యా భద్రతను బలి చేయాలా?: NATO విస్తరణపై పుతిన్ ఫైర్
అమెరికా అధ్యక్షులు, భారత్ ప్రధానులు మారినా- పాతికేళ్లుగా రష్యా రారాజు పుతిన్