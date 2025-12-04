రష్యాతో చర్చలు బాగా జరిగాయి- పుతిన్ యుద్ధాన్ని ముగించాలని కోరుకుంటున్నారు : ట్రంప్
రష్యాతో అమెరికా ప్రతినిధులు జరిపిన చర్చలపై స్పందించిన ట్రంప్
Published : December 4, 2025 at 7:31 AM IST
Trump on Russia Ukraine War : ఉక్రెయిన్ శాంతి ప్రణాళికపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో అమెరికా ప్రతినిధి బృందం చర్చలు బాగా జరిగాయని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆ చర్చలు తర్వాత పుతిన్ యుద్ధం ముగించాలని కోరుకుంటున్నారనే ఒక భావన కలిగిందని తెలిపారు. ఓవల్ ఆఫీస్లో విలేకర్లుతో ట్రంప్ ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
'జేర్డ్ కుష్నర్, స్టీవ్ విట్కాఫ్తో కలిసి పుతిన్ చాలా మంచి సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ సమావేశం ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటుందో నేను చెప్పలేను. ఏమి వస్తుందో చెప్పలేను, ఎందుకంటే ఇది ఇద్దరూ కలిసి చేయాల్సిన ప్రక్రియ. అయితే పుతిన్ మాత్రం యుద్దాన్ని ముగించాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇదే వారి అభిప్రాయం'అని ట్రంప్ తెలిపారు. బుధవారం రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో అమెరికా రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అల్లుడు జేర్డ్ కుష్నర్లు మాస్కోలో మళ్లీ ఐదు గంటల పాటు చర్చలు జరిపారు.
Video | “US had a good meeting with President Putin in the Kremlin, but I cannot say what the outcome will be on the Ukraine–Russia war,” says US President Donald Trump, referring to special envoy Steve Witkoff and Jared Kushner meeting with Putin.#USRussia #Putin #PTIVideo… pic.twitter.com/J1aDQs28XE— Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2025
'ఉక్రెయిన్ నాటో సభ్యత్వమే కీలక ప్రశ్న'
మరోవైపు ఈ చర్చల్లో ఉక్రెయిన్ నాటోలో చేరాలనే చేస్తున్న ప్రయత్నం కీలక ప్రశ్నగా ఉందని పుతిన్ సీనియర్ సలహాదారు యూరీ ఉషకోవ్ తెలిపారు. ఐదు గంటల పాటు జరిగిన చర్చల్లో పెద్ద పురోగతి సాధించలేకపోయినా కీవ్ నాటో సభ్యత్వం ప్రధానంగా చర్చించామని పేర్కొన్నారు. 'మా పరిగణనలను, కీలన ప్రతిపాదనలను పరిగణలోకి తీసుకోవడానికి అమెరికా భాగస్వాములు సిద్ధంగా ఉన్నారని వారు ధృవీకరించారు. భూభాగ సంబంధిత అంశాల్లో ఎటువంటి రాజీ కుదరలేదు. అయితే ఈ సమావేశం, యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత అమెరికా, రష్యా మధ్య జరిగిన అత్యంత విస్తృత చర్చలలో ఒకటి. రెండు పక్షాలు శాంతి కోసం పలు మార్గాలను పరిశీలించినప్పటికీ, ప్రధాన విభేదాలు అలాగే ఉన్నాయి. బుధవారం రాత్రివేళ వరకు చర్చలు కొనసాగాయి. అమెరికా ప్రతినిధులు కొత్త ప్రతిపాదనలు సమర్పించినప్పటికీ, ప్రధాన చిక్కులు ఉన్నాయి' అని ఉషకోవ్ తెలిపారు.
చర్చల నివేదిక కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం : జెలెన్ స్కీ
మరోవైపు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో ట్రంప్ రాయబారులు జరిపిన చర్చలపై సత్వర నివేదిక కోసం తాము ఎదురుచూస్తున్నామని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. అమెరికా నుంచి వచ్చే సంకేతాలపైనే తమ తదుపరి అడుగులు ఆధారపడి ఉంటాయని ఐర్లాండ్ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ యుద్ధాన్ని పరిష్కరించడానికి ట్రంప్ ప్రతినిధులు మాస్కోలో ఉన్నారని, కానీ అది అంత సులువు కాదని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో తెలిపారు. అయితే ఉక్రెయిన్, యూరోపియన్ ప్రభుత్వాల ఆందోళనలను పరిగణలోకి తీసుకుంటూ శాంతి ప్రణాళికను సవరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ట్రంప్ 28 సూత్రాల ప్రణాళిక
మూడేళ్లకు పైగా సాగుతున్న రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ట్రంప్ ఈ 28 సూత్రాలను రూపొందించారు. వీటిలో రష్యాకు అనుకూలంగా ఉన్న అంసాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అందులో భాగంగా దొనెట్స్క్ సహా పలు కీలక ప్రాంతాలను కీవ్ వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉక్రెయిన్ తన సైనిక శక్తిని తగ్గించుకోవాలి. భద్రతా ఏర్పాట్లు, భూభాగ హామీలపై పెద్ద మార్పులు చేయాలి అయితే యుద్ధంతో దెబ్బతిన్న ఉక్రెయిన్ మౌలిక వసతుల పునర్నిర్మాణానికి భారీ సహాయం అందించే అంశాలను కూడా ఈ ప్యాకేజీలో చేర్చారు. దీనిపై ఉక్రెయిన్తో సహా ఐరోపా దేశాలు వ్యతిరేకించాయి.