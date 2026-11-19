అణుశక్తి, ఏఐ రంగాల్లో రష్యాదే అగ్రస్థానం: పుతిన్
Putin Speech At APEC Summit : 2026 నాటికి ఏపెక్ సభ్య దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు ప్రపంచ సగటును మించి 4.7 శాతం వృద్ధిని సాధిస్తాయని పుతిన్ అంచనా వేశారు.
పుతిన్ (IANS)
Published : November 19, 2026 at 10:00 AM IST
చైనాలో జరుగుతున్న ఆసియా పసిఫిక్ ఆర్థిక సహకార (ఎపెక్) సదస్సులో పాల్గొన్న రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. శాంతియుత అణుశక్తి, డిజిటల్ పరిష్కారాలు, ఏఐ రంగాల్లో మాస్కో ముందంజలో ఉందని అన్నారు. అదే సమయంలో ప్రాంతీయ వాణిజ్యం, దేశీయ ఆర్థిక వృద్ధి గురించి ప్రస్తావించారు. ఎపెక్ సభ్య దేశాలు జాతీయ స్వాతంత్య్రం, భద్రతకు భరోసా కల్పించే విధంగా ఉంటే ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో అత్యున్నత సాంకేతిక, శాస్త్ర ఆధారిత రంగాలలో సహకరించడానికి రష్యా సిద్ధంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచ అభివృద్ధికి ఆసియా- పసిఫిక్ ప్రాంతాన్ని ఒక ప్రధాన చోదక శక్తిగా అభివర్ణించారు.