ETV Bharat / international

పుతిన్​కు ఐదంచెల భద్రత- చుట్టూ కమాండోస్​-స్నైపర్స్, ఏఐ నిఘా

పుతిన్‌ కోసం 5 అంచెల భద్రతా వలయం రెడీ- భారత్‌కు చేరుకున్న రష్యన్ ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ టీమ్- రంగంలోకి నాలుగు డజన్లకుపైగా రష్యన్ కమాండోలు- డ్రోన్లు, కెమెరాలతో నిత్యం పర్యవేక్షణ

Putin
Putin (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Putin Security In India : అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత కలిగిన ప్రపంచ దేశాల అధినేతల్లో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఒకరు. ఆయన రెండు రోజుల (డిసెంబరు 4, 5) పర్యటన కోసం భారత్‌కు వస్తున్న నేపథ్యంలో భద్రతా ఏర్పాట్ల అంశం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. గురువారం దిల్లీలో పుతిన్ అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆయన చుట్టూ ఐదు అంచెల భద్రతా వలయం ఉంటుంది. లోపలి అంచెల సెక్యూరిటీ వలయంలో పూర్తిగా రష్యన్ ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ సిబ్బంది మాత్రమే ఉంటారు. బయటి అంచెల సెక్యూరిటీ వలయంలో భారత్‌కు చెందిన నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్(ఎన్‌ఎస్‌జీ) కమాండోలు, దిల్లీ పోలీసులు ఉంటారు. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ గ్రూప్ (ఎస్‌పీజీ) భద్రత కల్పిస్తుంటుంది. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో ప్రధాని మోదీ కలిసి ఉన్న టైంలో మాత్రం లోపలి అంచెల సెక్యూరిటీ వలయంలోకి ఎస్‌పీజీ కమాండోలు వస్తారు.

రష్యన్ సెక్యూరిటీ టీమ్ ఏమేం చేస్తోంది?
రష్యన్ ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ విభాగానికి చెందిన దాదాపు నాలుగు డజన్లకుపైగా అత్యున్నత స్థాయి భద్రతా సిబ్బంది కొన్ని రోజుల క్రితమే దిల్లీకి చేరుకున్నారు. పుతిన్ బస చేయనున్న హోటల్‌ను వారు పూర్తిగా శానిటైజ్ చేశారు. పుతిన్ సందర్శించనున్న ప్రదేశాల్లో ముమ్మర తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయా మార్గాల్లో భద్రతా ఏర్పాట్లను, పరిశుభ్రతా చర్యలను చేపడుతున్నారు. అవసరం అనుకున్న అన్ని చోట్లలో జామర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఏఐ టెక్నాలజీతో కూడిన డ్రోన్లు, ముఖ గుర్తింపు కెమెరాలతో పుతిన్ రాకపోకలు సాగించే రూట్లపై కట్టుదిట్టమైన నిఘా పెట్టారు. 'ఆరస్ సెనట్' కారులో పుతిన్ ప్రయాణించే మొత్తం రోడ్డు మార్గానికి పెద్దసంఖ్యలో స్నైపర్లు పహారా కాస్తారు. దిల్లీలో పుతిన్ అకస్మాత్తుగా సందర్శించే అవకాశమున్న ప్రాంతాల జాబితాను సైతం సిద్ధం చేసుకొని, ఆయా ఏరియాలను రష్యన్ ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ టీమ్ స్కాన్ చేస్తోంది. పుతిన్ భద్రతా ఏర్పాట్లను లైవ్‌లో క్షుణ్ణంగా పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. పుతిన్ చుట్టూ ఐదు అంచెల భద్రతా వలయంలో ఉండే కమాండోలు అందరూ ఈ కంట్రోల్ రూమ్‌తో నిత్యం టచ్‌లో ఉంటారు. గురువారం సాయంత్రం భారత రాజధాని దిల్లీలో పుతిన్ ల్యాండ్ అయిన వెంటనే రష్యన్ ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ టీమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. 5 అంచెల భద్రతా వలయం సెక్యూరిటీ మిషన్ మొదలవుతుంది.

పుతిన్ కారు : 'ఆరస్ సెనట్' విశేషాలు
పుతిన్ సెక్యూరిటీలో మరో ప్రధానమైన అంశం 'ఆరస్ సెనట్' కారు. దీన్ని రష్యా ప్రభుత్వానికి చెందిన సెంట్రల్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఆటోమొబైల్ అండ్ ఆటోమోటివ్ ఇంజిన్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ (నామీ) అభివృద్ధి చేసింది. అయితే తయారుచేసింది మాత్రం రష్యా కంపెనీ ఆరస్ మోటార్స్. లగ్జరీ లిమోజిన్ రకానికి చెందిన ఈ కారును 2018 సంవత్సరం నుంచి పుతిన్ వినియోగిస్తున్నారు. పుతిన్ ఏ దేశ పర్యటనకు వెళ్తే, అక్కడికి విమానంలో 'ఆరస్ సెనట్' కారును తీసుకెళ్తుంటారు. ఒక కోటలా టాప్ క్లాస్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నందువల్ల ఈ కారును 'చక్రాల కోట' అని పిలుస్తుంటారు. ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, కీలక హోదాల్లో ఉన్నవారి కోసం అత్యంత సురక్షితమైన కార్లను తయారు చేసేందుకు 'కోర్టెజ్' పేరుతో ఒక ప్రాజెక్టును రష్యా ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగానే పుతిన్ కోసం ప్రత్యేకంగా 'ఆరస్ సెనట్' కారును అభివృద్ధి చేయించారు. ఆసక్తికర విశేషం ఏమిటంటే, ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో చైనాలో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్‌సీఓ) శిఖరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడితో కలిసి 'ఆరస్ సెనట్' కారులో భారత ప్రధాని మోదీ ప్రయాణించారు.

2 రోజుల పుతిన్ పర్యటన ఇలా!

  • గురువారం (డిసెంబరు 4న) సాయంత్రం దిల్లీలో పుతిన్ ల్యాండ్ అవుతారు.
  • ఆ వెంటనే లోక్ కల్యాణ్ మార్గ్‌లో ఉన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ అధికారిక నివాసంలో ప్రైవేటు డిన్నర్‌కు పుతిన్ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.
  • శుక్రవారం (డిసెంబరు 5న) ఉదయం దిల్లీలోని భారత రాష్ట్రపతి భవన్‌‌‌ను పుతిన్ సందర్శిస్తారు. అక్కడ ఆయనకు సంప్రదాయబద్ధంగా అధికారిక స్వాగతం లభిస్తుంది.
  • అనంతరం దిల్లీలోని హైదరాబాద్ హౌజ్‌లో పుతిన్, మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుగుతాయి.
  • ఆ తర్వాత పుతిన్, మోదీ కలిసి 'భారత్ మండపం'లో జరిగే భారత్-రష్యా దేశాల వ్యాపారవేత్తల సదస్సులో పాల్గొంటారు.
  • తదుపరిగా 'రష్యా టుడే' భారత విభాగం కార్యకలాపాలను పుతిన్, మోదీ ప్రారంభిస్తారు.
  • శుక్రవారం రాత్రి రాష్ట్రపతి భవన్‌లో భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఇచ్చే అధికారిక విందుకు పుతిన్ హాజరవుతారు.

పౌర అణు ఇంధన విభాగంలో భారత్‌తో ఎంఓయూ- రష్యా క్యాబినెట్ గ్రీన్స్ సిగ్నల్

భారత్‌ పర్యటనకు పుతిన్‌- సైనిక ఒప్పందాన్ని ఆమోదించనున్న రష్యా పార్లమెంట్‌

TAGGED:

PUTIN SECURITY IN INDIA
5LAYER SECURITY RING FOR PUTIN
PUTIN INDIA TRIP UPDATES
SECURITY AROUND PUTIN FOREIGNVISITS
PUTIN SECURITY IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.