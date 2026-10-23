'రష్యాతో యుద్ధం వస్తుందంటూ భయం సృష్టిస్తున్నారు'- ఐరోపా దేశాలపై పుతిన్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
రష్యాతో యుద్ధం వస్తుందంటూ ఐరోపా దేశాలు భయాలు సృష్టిస్తున్నాయని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ విమర్శించారు. వ్యూహాత్మకంగా రష్యాను ఓడించడం ఐరోపా వల్ల కాదని వ్యాఖ్యానించారు.
Published : October 23, 2026 at 8:06 AM IST
Russia Ukraine War : రష్యాను ఓడించడం సాధ్యం కాదని, ఆ దేశంతో యుద్ధం వస్తుందంటూ ఐరోపా దేశాలు చేస్తున్న ప్రచారం రాజకీయ మానసిక అస్థిరతను చూపిస్తోందని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ వ్యాఖ్యానించారు. రష్యాతో యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలంటూ ఐరోపా దేశాలు చేస్తున్న ప్రకటనలను ఆయన తప్పుబట్టారు. మరోవైపు, ఉక్రెయిన్తో ఉన్న యుద్ధానికి పరిష్కారం కనుగొనేందుకు చర్చల మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య మూడు దేశాల చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు అంగీకరించినట్లు వెల్లడించారు.
రష్యా ప్రభుత్వ మీడియా సంస్థ టాస్ కథనం ప్రకారం, గురువారం ఓ టీవీ జర్నలిస్టుతో మాట్లాడిన పుతిన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా, ఐరోపా దేశాల మధ్య యుద్ధం తప్పదన్నట్లుగా జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఐరోపా దేశాలు రష్యా నుంచి ముప్పు ఉందంటూ పదేపదే చెబుతున్నాయని, కానీ వ్యూహాత్మకంగా రష్యాను ఓడించే శక్తి వాటికి లేదని అన్నారు. గతంలోనూ రష్యాను ఓడించాలని ప్రయత్నించిన వారు చివరకు ఆ దేశంతో స్నేహంగా ఉండటమే మంచిదని తెలుసుకున్నారని పుతిన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇప్పుడూ అదే పరిస్థితి ఎదురవుతుందని అన్నారు. ఐరోపా దేశాలు నిజంగా రష్యాతో యుద్ధం కోరుకోవడం లేదని, రష్యా కూడా ఐరోపాతో యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదని చెప్పారు.
చర్చలతోనే పరిష్కారం
ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు చర్చలు జరపాలన్నది తమ ఉద్దేశమని పుతిన్ తెలిపారు. అమెరికా ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో జరిగిన చర్చల్లో మూడు దేశాల మధ్య సంప్రదింపులను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు అంగీకరించినట్లు చెప్పారు. ఈ సమావేశాల్లో రష్యా, ఉక్రెయిన్, అమెరికా పాల్గొననున్నాయి. నవంబర్ 10 తర్వాత ఈ చర్చలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని రష్యా అధ్యక్షుడి సహాయకుడు యూరీ ఉషకోవ్ ఇప్పటికే వెల్లడించారు. దీంతో యుద్ధాన్ని ముగించే దిశగా మరోసారి దౌత్య ప్రయత్నాలు మొదలయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే చర్చలు ఎక్కడ జరుగుతాయి, వాటి ద్వారా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అనే అంశాలపై పూర్తి వివరాలు వెల్లడికావాల్సి ఉంది.
ఉక్రెయిన్లో యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి రష్యా, పాశ్చాత్య దేశాల మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. రష్యా నుంచి ముప్పు ఉందని ఐరోపా దేశాలు చెబుతుండగా, ఆ ఆరోపణలను మాస్కో పదేపదే ఖండిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పుతిన్ తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఒకవైపు ఐరోపా దేశాలపై విమర్శలు చేస్తూనే, మరోవైపు ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై చర్చలకు సిద్ధమని ప్రకటించడం గమనార్హం.
ఉక్రెయిన్ను సోదర దేశంగా అభివర్ణించిన పుతిన్
ఉక్రెయిన్ను పుతిన్ మరోసారి సోదర దేశంగా అభివర్ణించారు. రష్యన్లు, ఉక్రెయిన్లు ఒకే ప్రజలని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తాజా జన్యు పరిశోధనలు కూడా ఈ విషయాన్ని చూపిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలు పుతిన్ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలేనని గమనించాలి. ఉక్రెయిన్ తన ప్రత్యేక జాతీయ గుర్తింపు, స్వతంత్ర దేశ హోదాను కలిగి ఉంది. మరోవైపు, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ ప్రభుత్వంపై పుతిన్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తమ దేశ ప్రజలను యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయే పరిస్థితుల్లోకి నెడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఉక్రెయిన్ సైనికులను బలవంతంగా వీధుల నుంచి తీసుకెళ్లి యుద్ధ రంగానికి పంపుతున్నారని అన్నారు. సైనికుల్లో పోరాడాలనే ఉత్సాహం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.
అమెరికా దౌత్య ప్రయత్నాలు కీలకం
ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలికేందుకు అమెరికా కూడా ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తోంది. అమెరికా ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్కాఫ్ బుధవారం సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో పుతిన్తో కీలక చర్చలు జరిపారు. యుద్ధాన్ని ముగించే ప్రతిపాదనలపై ముందుకు వెళ్లడం, విస్తృత స్థాయి చర్చలకు మార్గం ఏర్పాటు చేయడం ఈ సమావేశం ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. అంతకుముందు నార్వేలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతోనూ విట్కాఫ్ సమావేశమయ్యారు. ఆ చర్చలు ఫలప్రదంగా సాగాయని అమెరికా ప్రతినిధి పేర్కొన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. నార్వే సమావేశంలో చర్చించిన అంశాలపై సమీక్ష కూడా రష్యా అధ్యక్షుడితో భేటీలో ప్రధాన అంశంగా నిలిచింది.
ఇప్పటికే సుదీర్ఘ కాలంగా కొనసాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా రెండు దేశాలకూ భారీ నష్టం జరిగింది. ఈ పరిస్థితుల్లో మూడు దేశాల మధ్య చర్చలు తిరిగి మొదలైతే యుద్ధానికి పరిష్కారం దొరికే అవకాశాలపై ఆసక్తి పెరగనుంది. అయితే పుతిన్ వ్యాఖ్యలు, అమెరికా ప్రయత్నాలు మాత్రమే యుద్ధం ముగుస్తుందనే హామీ ఇవ్వవు. చర్చలు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి, ఇరు పక్షాలు ఏ అంశాలపై అంగీకరిస్తాయి, శాంతి ఒప్పందం దిశగా ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్తాయన్నదే ఇప్పుడు కీలకం.
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