పుతిన్ సెక్యూరిటీ‌లో ఎన్నో మిస్టరీలు- బాడీగార్డుల నుంచి మలం, ఆహారం దాకా ప్రతీదీ స్పెషలే!

పుతిన్‌కు బాడీగార్డు కావడం చాలా టఫ్- పుతిన్ మలాన్నీ విదేశాల్లో వదలరు-పుతిన్‌తో పాటే మాస్కోకు మలం డెలివరీ- బాడీగార్డులు తిన్నాకే, పుతిన్‌కు వంటకాల వడ్డన- సీక్రెట్‌ రైల్వే నెట్‌వర్క్‌‌లో రష్యా అధ్యక్షుడి లోకల్ జర్నీ

Putin Security in India
Putin Security in India (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 4, 2025 at 8:23 PM IST

Putin Security in India : రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు ఉండే టైట్ సెక్యూరిటీ ఒక పెద్ద మిస్టరీ. రష్యాలో అయినా, విదేశాల్లో అయినా రాజీలేని రీతిలో ఆయనకు పకడ్బందీ భద్రతను కల్పిస్తుంటారు. రష్యా 'ఫెడరల్ ప్రొటెక్టివ్ సర్వీస్' (ఎఫ్‌ఎస్‌ఓ) పరిధిలోని 'ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్' (ఎస్‌బీపీ)కు చెందిన కమాండోలు పుతిన్‌ బాడీగార్డులుగా పని చేస్తుంటారు. పుతిన్ చుట్టూ ఉండే ఎస్‌బీపీ కమాండోలు మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంటారు. అయితే ఆ పరిసరాల్లోనే సందర్శకుల నడుమ మారువేషాల్లో ఇంకా చాలామంది కమాండోలు ఉంటారు. పుతిన్ ప్రయాణించే హైసెక్యూర్డ్ విమానాలు, కార్లు, రైళ్ల దగ్గరి నుంచి మూడో కంటికి కనిపించకుండా రహస్యంగా పనిచేసే ఎస్‌బీపీ భద్రతా నెట్‌వర్క్ దాకా ఆసక్తికర విశేషాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

పుతిన్ బాడీగార్డుల ఎంపిక ప్రక్రియ
పుతిన్‌ భారత పర్యటన వేళ ఆయన సెక్యూరిటీ విశేషాలపై అంతటా చర్చ జరుగుతోంది. రష్యా అధ్యక్షుడికి బాడీగార్డులుగా వ్యవహరించే ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ కమాండోల ఎంపిక ప్రక్రియ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. 35 ఏళ్లలోపు వారే ఈ పోస్టుకు అర్హులు. కనీసం 180 సెంటీమీటర్లకుపైగా హైట్ ఉండాలి. శారీరకంగా దృఢంగా ఉండాలి. పోరాట నైపుణ్యాలు ఉండాలి. మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి. విదేశీ భాషా నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికే భర్తీ ప్రక్రియలో ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది. ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థుల కుటుంబ నేపథ్యాలను క్షుణ్నంగా అధ్యయనం చేస్తారు. దేశభక్తిని, నిజాయితీని నిరూపించుకునే టెస్టులను వారికి నిర్వహిస్తారు. ఈ అన్ని దశల్లో నెగ్గిన వాళ్లే ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్‌ కమాండోగా ఎంపికవుతారు. అనంతరం వారికి కఠినమైన శిక్షణను అందిస్తారు. ఆ తర్వాత విధుల్లోకి తీసుకుంటారు.

పుతిన్ కోసం సీక్రెట్‌ రైల్వే నెట్‌వర్క్‌
గ్లెబ్ కరాకులోవ్ అనే వ్యక్తి గతంలో పుతిన్‌కు బాడీగార్డుగా వ్యవహరించాడు. అయితే అతడు 2023లో రష్యా నుంచి పారిపోయాడు. బాడీగార్డుగా పనిచేయడంతో పుతిన్ జీవనశైలిని అత్యంత సమీపం నుంచి చూసే అవకాశం గ్లెబ్ కరాకులోవ్‌కు లభించింది. అతడి కథనం ప్రకారం, పుతిన్ చాలావరకు మొబైల్ ఫోన్లను వినియోగించరు. రష్యా రాజధాని నగరం మాస్కోలోని ప్రధానమైన ప్రభుత్వ భవనాలకు రాకపోకలు సాగించేందుకు అండర్ గ్రౌండ్‌లో సీక్రెట్‌గా ఒక రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ను పుతిన్ నిర్మించుకున్నారు. ఉక్రెయిన్‌‌పై రష్యా దండయాత్రకు సరిగ్గా 6 నెలలు ముందు నుంచే (2021 జులైలో) ఈ రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లో రాకపోకలు సాగించడాన్ని రష్యా అధ్యక్షుడు మొదలుపెట్టారట. మాస్కో‌పై దాడులు జరిగినా తన ప్రాణాలకు హాని జరగొద్దని, ముందుచూపుతో పుతిన్ ఈ ఏర్పాటు చేసుకున్నారట. పుతిన్ భద్రతా టీమ్‌లో స్నైపర్లు, డ్రోన్ ఆపరేటర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటెలీజెన్స్ నిపుణులు, కమ్యూనికేషన్ యూనిట్లు ఉంటాయని గ్లెబ్ కరాకులోవ్ చెప్పాడు.

పుతిన్ మలానికీ టాప్ సెక్యూరిటీ
ఉత్తర కొరియా నియంత కిమ్ జోంగ్ ఉన్‌లా పుతిన్ మలానికి కూడా టాప్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. పుతిన్ ఏ దేశానికి వెళ్లినా తనతో పాటు బుల్లెట్‌ ప్రూఫ్ 'ఆరస్ సెనాట్' లిమోజిన్‌ కారు, ఒక మొబైల్ టాయిలెట్‌ను తీసుకెళ్తారు. ఏవైనా హోటళ్లలో బస చేసినా, అక్కడి టాయిలెట్లను పుతిన్ అస్సలు వినియోగించరు. ఆ హోటల్‌లోని సెక్యూర్డ్ ప్రదేశంలో ప్రెసిడెన్షియల్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ కమాండోలు అమర్చే మొబైల్ టాయిలెట్‌‌నే ఆయన వాడుతారు. కమాండోలు ఆ టాయిలెట్‌లోని పుతిన్ మలాన్ని సేకరించి ఒక ప్రత్యేకమైన సూట్‌కేస్‌లో ప్యాక్ చేస్తారు. దాన్ని సీల్ చేసి మాస్కోకు పంపిస్తారు. 1999లో రష్యా అధ్యక్షుడు అయిన నాటి నుంచి పుతిన్ మలాన్ని విదేశీ గడ్డలపై అస్సలు వదలడం లేదు. 2017లో ఫ్రాన్స్‌లో, 2019లో సౌదీ అరేబియా, ఈ ఏడాది అమెరికాలోని అలస్కాలో పుతిన్ పర్యటించిన టైంలోనూ ఇలాగే చేశారు. శత్రుదేశాల నిఘా సంస్థలు పుతిన్ మలం శాంపిల్స్‌ను సేకరించి, వాటి ద్వారా ఆయన ఆరోగ్య సమాచారాన్ని విశ్లేషించకుండా అడ్డుకునేందుకు ఈ జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

బాడీగార్డులు తిన్నాకే పుతిన్ తింటాడు
పుతిన్ కోసం జరిగే ఆహార ఏర్పాట్ల గురించి వింటే మనకు ప్రాచీన కాలపు రాజులు గుర్తుకొస్తారు. పుతిన్ కోసం వంట వండే వాళ్లు తప్పకుండా చేతి తొడుగులు ధరించాలి. ప్రతిరోజు చాలాసార్లు యూనిఫాంలు మార్చాలి. కూరగాయలను తరిగే ముందు, ఆహార పదార్థాలను ముట్టుకునే ముందు వంట మనుషుల చేతులను తప్పకుండా తనిఖీ చేస్తారు. రష్యా అధ్యక్షుడి వంటగదిలోకి ప్రవేశించే ప్రతీ ఆహార పదార్థాన్ని, ప్రతీ సరుకును చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తారు. ఈ కఠినమైన నియంత్రణల నడుమ తయారయ్యే వంటకాలను తొలుత పుతిన్ బాడీగార్డులకు వడ్డిస్తారు. వాళ్లు తిన్న కాసేపటి తర్వాత మాత్రమే, పుతిన్‌కు ఆ వంటకాలను వడ్డిస్తారు. విషపూరిత భోజనం ముప్పు నుంచి పుతిన్‌ను కాపాడేందుకు ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తారు.

పుతిన్‌కు ఇష్టమైన వంటకాలివే
పుతిన్‌కు అల్లం టీ అంటే బాగా ఇష్టం. ఎండబెట్టిన యాపిల్స్, ఆప్రికాట్స్, డ్రై ఫ్రూట్స్ కలిపి తయారు చేసే రోజ్ హిప్ టీని కూడా తాగుతారు. ఆయన చాలా అరుదుగా మద్యం తాగుతుంటారు. రాత్రిపూట మాంసం తినడానికి పుతిన్ ఇష్టపడరు. ఆయన అస్సలు ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినరు. వంకాయలు, బ్రెడ్, వెల్లుల్లి, మయోనీస్, జున్ను, టమాటాలు, ఆలివ్ ఆయిల్‌, ధాన్యపు గింజలు కలిపి తయారు చేసే వంకాయ వంటకాన్ని పుతిన్ ఇష్టంగా తింటారు. బంగాళా దుంపలు, కూరగాయలు, గుడ్లు, మాంసం, మయోనీస్‌లు కలిపి తయారు చేసే 'ఆలివర్ సలాడ్‌'ను ఆయన తాగుతారు. మేక లేదా కోడికి చెందిన లివర్‌ను పాలలో నానబెట్టి తయారుచేసే 'గేమ్ లివర్' అనేది పుతిన్‌కు ఫేవరేట్ డిష్.

సూపర్ స్ట్రాంగ్ 'ఆరస్ సెనాట్'
రష్యాలో అయినా, విదేశాల్లో అయినా రోడ్లపై రాకపోకల కోసం 'ఆరస్ సెనాట్' లిమోజిన్‌ కారును మాత్రమే పుతిన్ వినియోగిస్తారు. ఇదొక బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కారు. గ్రనేడ్ బ్లాస్ట్‌ను కూడా ఇది తట్టుకోగలదు. ఇందులో అత్యవసర ఆక్సిజన్ వసతి ఉంది. ఇదొక అగ్ని నిరోధక వాహనం. ఈ కారులో అధునాతన కమ్యూనికేషన్‌ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి.

'ఇల్యుషిన్' విమానం
విదేశాలకు రాకపోకలు సాగించేందుకు 'ఇల్యుషిన్ ఐఎల్-96-300పీయూ' రకం విమానాన్ని పుతిన్ వినియోగిస్తుంటారు. దీన్ని 'ఫ్లయింగ్ ప్లూటన్' అని పిలుస్తుంటారు. ఇందులో సురక్షితమైన కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు, జిమ్, వైద్య కేంద్రం, సమావేశ గదులు, అణు దాడులకు ఆదేశాలు ఇచ్చే పరికరాలు ఉన్నాయి.

