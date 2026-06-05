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'ఆ విషయం దేవుడికే వదిలేస్తున్నా'- పదవీకాలంపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

జెలెన్​ స్కీతో సమావేశ ప్రతిపాదనను రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తిరస్కరణ- 2036వరకు అధ్యక్షుడిగా కొనసాగడంపై ఇప్పుడే చెప్పలేనని వ్యాఖ్య- అప్పటివరకు ఆరోగ్యం సహకరిస్తుందో లేదో తెలియదన్న పుతిన్‌

Putin on Russia Elections
Putin on Russia Elections (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 10:57 PM IST

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Putin on Russia Elections : 25ఏళ్లకుపైగా రష్యాను శాసిస్తున్న పుతిన్ తాజాగా తన పదవీకాలంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2036 వరకు అధ్యక్షుడిగా కొనసాగడంపై ఇప్పుడే చెప్పలేనన్నారు. అప్పటివరకు ఆరోగ్యం సహకరిస్తుందో లేదో తెలియదని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఆ విషయం దేవుడికే వదిలేస్తున్నానని పుతిన్‌ చెప్పారు. 2036 ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తారా అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు పుతిన్‌ వివరణ ఇచ్చారు. తదుపరి ఎన్నికల గురించి ప్రస్తుతం తాను ఆలోచించడం లేదన్నారు. రష్యా ముందున్న సవాళ్లను పరిష్కరించడంతోపాటు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడంపైనే తన దృష్టి కేంద్రీకరించినట్లు తెలిపారు. 73ఏళ్ల పుతిన్‌ 1999 నుంచి అధికారంలో కొనసాగుతున్నారు. రష్యా రాజ్యాంగం ప్రకారం 2036 వరకు అధ్యక్షునిగా ఆయన కొనసాగేందుకు అవకాశం ఉంది.

ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్​ స్కీతో సమావేశ ప్రతిపాదనను రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తిరస్కరించారు. రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో జరిగిన అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వేదికలో ప్రసంగించిన ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే సమావేశాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ జెలెన్​ స్కీ రాసిన బహిరంగ లేఖను పుతిన్ ప్రస్తావించారు. ఈ సమావేశంతో తనకు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు అని అన్నారు. "ఇది వ్యక్తిగత సమావేశాలు, చర్చలకు పరిస్థితులు కల్పించే మార్గమా, లేక ఏ వ్యక్తిగత సమావేశాలనూ సాధ్యం కాని వాతావరణాన్ని సృష్టించే మార్గమా? ఇది రెండోదే అని నేను భావిస్తున్నాను." అని ఆయన అన్నారు.

యుద్ధాన్ని శాంతియుతంగా ముగించడానికి తనకు, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​కు మధ్య ముఖాముఖి సమావేశం జరగాలని జెలెన్​ స్కీ బహిరంగ లేఖ రాసిన నేపథ్యంలో ఈ మేరకు స్పందించారు. ఉక్రెయిన్, రష్యాల మధ్య ప్రత్యక్ష సంప్రదింపుల ద్వారా మాత్రమే శాంతి సాధ్యమవుతుందని జెలెన్ స్కీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు జరిపేందుకు పూర్తి కాల్పుల విరమణకు జెలెన్స్కీ ప్రతిపాదించారు. ఇందుకోసం ఇరు దేశాల అధ్యక్షులు సమావేశం కావాలంటూ బహిరంగా లేఖ రాశారు. అయితే, జెలెన్​ స్కీ రాసిన ఆ లేఖ తమకు అందిందని క్రెమ్లిన్ తెలిపింది.

మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శాంతి ప్రతిపాదన ఆధారంగానే ఉక్రెయిన్‌తో ఒప్పందం ఆధారపడి ఉందన్నారు పుతిన్​. ఒప్పందం చేసుకోవడానికి రష్యా సిద్ధంగా, సుముఖంగా ఉందని, అయితే కీవ్ కొన్ని అంశాల్లో రాజీ పడేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు. అదే సమయంలో యుద్ధరంగంలో రష్యా బలగాలు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయని చెప్పారు. ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడులను ఎదుర్కోవడానికి మాస్కో తన వాయు రక్షణను బలోపేతం చేస్తోందని తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా, వైమానిక దళానికి ఐదోతరం యుద్ధ విమానాలను సమకూర్చేందుకు భారత్‌ ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వేళ రష్యా బంపర్‌ ఆఫర్‌ ఇచ్చింది. స్టెల్త్ సామర్థ్యాలు కలిగిన సుఖోయ్‌-57 యుద్ధవిమానాలను భారత్‌తో కలిసి నిర్మించేందుకు మాస్కో సుముఖత వ్యక్తంచేసింది. ఈ మేరకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ ఓ ప్రకటన చేశారు. సెయింట్‌ పీటర్స్‌బర్గ్‌లో అంతర్జాతీయ వార్తాసంస్థల అధినేతలతో సమావేశం సందర్భంగా పుతిన్ ఈ ప్రతిపాదన చేశారు. సుఖోయ్‌-57 యుద్ధవిమానాలను భారత్‌కు సరఫరా చేయడంతోపాటు సంయుక్తంగా ఈ ఫైటర్‌ జెట్లను అభివృద్ధి చేయడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని స్పష్టంచేశారు. అదేవిధంగా సుఖోయ్‌-57కు సంబంధించిన కీలక సాంకేతికతను భారత్‌కు బదిలీ చేస్తామన్నారు. రక్షణరంగంలో ఇరుదేశాల మధ్య ఎలాంటి పరిమితులు ఉండవన్న పుతిన్‌, పరోక్షంగా పాశ్చాత్య దేశాలకు చురకలు అంటించారు. ఆ దేశాలు సాంకేతికతను బదిలీ చేసేందుకు సవాలక్ష ఆంక్షలు విధిస్తాయని గుర్తుచేశారు. భారత్‌తో రష్యాకు ఉన్న బంధం దశాబ్దాల నాటిదన్నారు. చైనా నుంచి J-35AE స్టెల్త్ విమానాలను పాక్‌ కొనుగోలు చేయనుందన్న వార్తలు నేపథ్యంలో పుతిన్‌ ప్రకటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

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RUSSIA UKRAINE WAR
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