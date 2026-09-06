పుతిన్తో ట్రంప్ దూతల భేటీ- రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై చర్చ
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో అమెరికా ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ భేటీ- ఉక్రెయిన్, రష్యా యుద్ధంపై చర్చ
Published : September 6, 2026 at 9:01 AM IST
Putin US Envoys Meeting : ఉక్రెయిన్తో నాలుగన్నర ఏళ్లుగా సాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికే ప్రయత్నాలను అమెరికా ముమ్మరం చేసే దిశగా అడుగులు పడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ శనివారం మాస్కోలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో అత్యంత భేటీ అయ్యారు. ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారాన్ని కనుగొనే లక్ష్యంతో అమెరికా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో ఈ భేటీ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అమెరికా ప్రతినిధి బృందానికి సాదర స్వాగతం పలికారు. భేటీ ప్రారంభం కావాడానికి ముందు పుతిన్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ఇరు దేశాల మధ్య పరిస్థితులు చాలా సంక్లిష్టంగా ఉన్నాయన్నారు. ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించేందుకు, రష్యా-ఉక్రెయిన్ ఘర్షణకు ముగింపు పలికేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారని పుతిన్ కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా అధ్యక్షుడికి తన తరఫున అభినందనలు తెలపాల్సిందిగా అమెరికా రాయబారులకు పుతిన్ చెప్పారు. ఉక్రెయిన్ వివాదానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై సమగ్రంగా చర్చిస్తామని, రష్యా వైపు నుంచి తమ వాదనను బలంగా వినిపిస్తామని వెల్లడించారు.
మాస్కో పర్యటన ముగిసిన వెంటనే విట్కాఫ్, కుష్నర్ బృందం ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్కు పయనం కానుందని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్- రాష్యా మధ్య ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయిలో ఉన్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఇలాంటి దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులు ఎప్పుడూ ప్రయోజనకరమేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ చర్చల ప్రక్రియలో నాయకత్వం వహించే వారిపై నమ్మకం, విశ్వాసం అత్యంత కీలకమైనవని ఆయన నొక్కిచెప్పారు. అమెరికా ప్రతినిధి బృందంతో కలిసి పనిచేయడం పట్ల పుతిన్ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.
అమెరికా ప్రతినిధి బృందం మాస్కోలో ఎలాంటి భద్రతా ముప్పు లేకుండా సురక్షితంగా పర్యటించేందుకు వీలుగా రష్యా- ఉక్రెయిన్ వైమానిక దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని కోరుతూ తమకు అధికారికంగా విజ్ఞప్తి అందినట్లు పుతిన్ తెలిపారు. ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు, విదేశాంగ శాఖల ద్వారా ఈ అభ్యర్థన తమకు చేరిందని చెప్పారు. ఈ విజ్ఞప్తిని మన్నించి సెప్టెంబర్ 5 అర్ధరాత్రి నుంచి కీవ్ నగరంపై ఎలాంటి దాడులు జరగకుండా తాను ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు పుతిన్ స్పష్టం చేశారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదిర్చేందుకు తన అత్యుత్తమ చర్చల బృందమైన స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్లను మాస్కో, కీవ్లకు ప్రత్యేక దూతలుగా పంపినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారమే వెల్లడించారు. దౌత్య చర్చల్లో వారు నిపుణులని, ఈ సంక్షోభానికి ఒక మంచి పరిష్కారాన్ని రాబట్టగలరని తాను విశ్వాసంగా ఉన్నట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, అమెరికా రాయబారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్న సమయంలో నగరాలపై వైమానిక దాడుల విషయంలో తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ పాటించడానికి ఉక్రెయిన్ సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ 'ఎక్స్' వేదికగా కాల్పుల విరమణపై స్పందించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడి ప్రత్యేక రాయబారులతో తాను మాట్లాడానని, చర్చల్లో పాల్గొనే నగరాలపై రష్యా దాడులను నిలిపివేస్తే తాము కూడా కాల్పుల విరమణకు కట్టుబడి ఉంటామని ప్రకటించారు.
ఉక్రెయిన్- రష్యా ఒప్పందంలో కీలక అంశాలు ఇవే
రష్యా ఆక్రమించుకున్న ఉక్రెయిన్ ప్రాంతాలు ఎవరి ఆధీనంలో ఉండాలనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. రష్యా మాత్రం తాను ఆక్రమించిన ప్రాంతాలపై పట్టు సడలించేది లేదని స్పష్టం చేస్తోంది. ఉక్రెయిన్ భవిష్యత్తులో నాటో కూటమిలో చేరకుండా తటస్థ వైఖరిని అవలంబించాలనేది రష్యా ప్రధాన డిమాండ్. ఉక్రెయిన్ భద్రతకు ఇది అతిపెద్ద సవాలుగా మారింది. భవిష్యత్తులో రష్యా నుంచి మళ్లీ దాడి జరగకుండా ఉక్రెయిన్కు అమెరికా, యూరప్ దేశాలు ఎలాంటి రక్షణ హామీలు ఇస్తాయనేది మరో ముఖ్యమైన అంశం. అమెరికా, పాశ్చాత్య దేశాలు విధించిన కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం రష్యా తరఫున మరో కీలక డిమాండ్గా కనిపిస్తోంది.
చర్చలు నిర్మాణాత్మకం జరిగాయి: క్రెమ్లిన్
రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభానికి తెరదించే దిశగా అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారులతో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ జరిపిన చర్చలు నిర్మాణాత్మకంగా జరిగినట్లు క్రెమ్లిన్ ప్రకటించింది. నూటికి నూరు శాతం విశ్వసనీయ వాతావరణంలో జరిగిందని క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి యూరి ఉషాకోవ్ వెల్లడించారు. ఈ అత్యున్నత స్థాయి సమావేశం దాదాపు మూడు గంటల పది నిమిషాలు జరిగినట్లు రష్యా వార్తా సంస్థ 'టాస్' నివేదించింది.
ఉక్రెయిన్కు సంబంధించిన సమస్యలపై రాజకీయ, దౌత్యపరమైన పరిష్కారాలను కనుగొనేందుకు అమెరికాతో కలిసి పనిచేయడానికి మాస్కో సిద్ధంగా ఉందని పుతిన్ మరోసారి స్పష్టం చేసినట్లు ఉషాకోవ్ పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక సైనిక చర్య నేపథ్యంలో క్షేత్రస్థాయిలో మారుతున్న పరిస్థితులపై రష్యా తరఫున ఒక స్పష్టమైన, సమగ్రమైన అంచనాను అమెరికా ప్రతినిధులకు వివరించినట్లు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా యుద్ధరంగంలో రష్యా సైన్యం సాధిస్తున్న నిజమైన పురోగతిని ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించామని తెలిపారు. తాము నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడంలో పూర్తి విశ్వాసంతో ఉన్నామని, ఈ సంఘర్షణకు కారణాలైన అన్ని అంశాలను పూర్తిగా తొలగించాల్సిన అవసరం ఉందని పుతిన్ నొక్కిచెప్పినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
కేవలం ఉక్రెయిన్ సంక్షోభ పరిష్కారమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో అమెరికా-రష్యా దేశాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఆర్థిక అంశాలు, భారీ స్థాయి ప్రాజెక్టుల గురించి కూడా ఈ భేటీలో సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు ఉషాకోవ్ వెల్లడించారు. ఈ భేటీ ఇరు దేశాలకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉందన్నారు. భవిష్యత్తులోనూ రష్యా, అమెరికా దేశాధ్యక్షులు తమ వ్యక్తిగత సంప్రదింపులను కొనసాగించాలని, అదేవిధంగా విట్కాఫ్, కుష్నర్ల ద్వారా దౌత్యపరమైన సంభాషణలు మునుముందు కూడా సాగుతాయని ఇరువర్గాలు అంగీకారానికి వచ్చాయి.
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