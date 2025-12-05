G7లో చేరే ఉద్దేశం లేదు- యూకే కంటే భారత్ బెటర్: పుతిన్
రష్యా జీ-7 కూటమిలో చేరబోదు- అతిపెద్ద మూడో ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్- మా విధానాలు ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదన్న పుతిన్
Published : December 5, 2025 at 7:04 AM IST
Putin On G7 Alliance : భారత పర్యటన వేళ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ వైరల్ అవుతోంది. ప్రపంచ రాజకీయాలు, కూటములపై ఆయన కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ముఖ్యంగా యురోపియన్ యూనియన్పై ఆయన తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రపంచంలోని ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల రాజకీయ, ఆర్థిక వేదిక అయిన గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్- జీ7పై కూడా పుతిన్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు.
రష్యా జీ7లో చేరడాన్ని పరిశీలిస్తోందా? అని విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు పుతిన్ ఆసక్తికర సమాధానం చెప్పారు. రష్యాకు జీ-7 కూటమిలో చేరే ఉద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, యురోపియన్ దేశాలతో తమకు మంచి సంబంధాలు లేవని కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు. గతంలో రష్యా జీ-8లో భాగమై ఉన్నప్పటికీ, తాను ఆ సమావేశాలకు హాజరు కావడం మానేసిన తర్వాత అది మళ్లీ జీ-7గా మారిపోయిందని పుతిన్ గుర్తు చేశారు.
మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్- మరి యూకే ఎక్కడ?
G7 దేశాలు తమను తాము 'పెద్ద ఏడు దేశాలు' అని పిలుచుకోవడాన్ని పుతిన్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. కొనుగోలు శక్తి పరంగా ఆధారంగా చూస్తే ఈ దేశాల ఆర్థిక బలం నానాటికీ తగ్గిపోతోందన్నారు. ఆ దేశాలు తమను తాము ఎందుకు పెద్ద దేశాలుగా పిలుచుకుంటున్నాయో అర్థం కావడం లేదన్నారు. కొనుగోలు శక్తి పరంగా చూస్తే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలో మూడో అతిపెద్దదని, మరి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ వంటి దేశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని ఆయన ప్రశ్నించారు. వాటి ర్యాంక్ పది లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉందని గుర్తు చేశారు. జీ-7 దేశాలన్నీ సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థలే అయినప్పటికీ, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో వాటి వాటా మాత్రం ప్రతి సంవత్సరం తగ్గిపోతోందన్నారు.
అలాగే, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్ల ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితులను కూడా పుతిన్ ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. "జర్మనీలో వరుసగా మూడో సంవత్సరం మాంద్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది, ఫ్రాన్స్ కూడా కష్టాల్లో ఉంది. అది కూడా మాంద్యం అంచున ఉంది, ఇతర ప్రముఖ యూరోపియన్ దేశాల పరిస్థితి కూడా ఇలా ఉంది. అయినప్పటికీ, G7 ఒక ముఖ్యమైన వేదిక కాబట్టి వారు ముందుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నా" అని పుతిన్ వ్యంగ్యంగా చురకలు అంటించారు.
అందుకే జీ-8 మీటింగ్ లకు వెళ్లడం ఆపేశా!
జీ-8 కూటమిలో రష్యా ఉన్నప్పుడు తాను సమావేశాలకు వెళ్లడం ఎందుకు మానేశానో కూడా ఈ సందర్భంగా పుతిన్ వివరించారు. "నేను ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో జీ-8 సమావేశాలకు వెళ్లడం మానేశాను. దానికి కారణం ఉక్రెయిన్తో వచ్చిన విబేధాలు మాత్రం కాదు. నేను ఇప్పుడు వివరాలలోకి వెళ్లను. ఈ విషయాన్ని మేము అమెరికాకు కూడా తెలియజేశాం" అని ఆయన చెప్పారు. యూఎస్ ప్రత్యేక దూత స్టీవ్ విట్కాఫ్తో ఇటీవల జరిగిన ఐదు గంటల సమావేశంలో జీ-8 సమావేశాల నుంచి వైదొలగడానికి గల కారణాలను తాను వివరించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
రష్యా G7 లో చేరకపోవడానికి అత్యంత కీలకమైన కారణాన్ని పుతిన్ వెల్లడించారు. 'ప్రస్తుతం రష్యా- యూరోపియన్ దేశాల మధ్య సంబంధాలు సరిగా లేవు. వారు నాతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడనప్పుడు, నేను జీ8 సమావేశానికి వెళ్లి ఆ దేశ సభ్యులతో ఎలా మాట్లాడగలను? నేను అక్కడ ఏం చేయాలి?' అంటూ పుతిన్ చెప్పుకొచ్చారు. ఒకవేళ వారు చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, భవిష్యత్తులో ఈ అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని పుతిన్ సూచించారు.
ఆ కూటములకు ప్రాధాన్యం
జీ-7 కంటే ప్రస్తుతం ఏర్పడుతున్న ఇతర అంతర్జాతీయ కూటములకు రష్యా ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని పుతిన్ పేర్కొన్నారు. షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO), బ్రిక్స్ (BRICS), జీ20 వంటి కూటముల్లో రష్యా చురుకుగా పాల్గొంటుందన్నారు. తమ విధానం ఎవరితోనూ ఘర్షణ పడేది కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
