ETV Bharat / international

ఆ ప్రాంతాన్ని అప్పగిస్తేనే ఉక్రెయిన్‌లో శాంతి: పుతిన్‌ డిమాండ్​

ఉక్రెయిన్‌లోని దొనెట్స్క్​ను 11ఏళ్లుగా స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూస్తున్న రష్యా- తమకు అప్పగించి తీరాల్సిందేన్న పుతిన్​

Putin,Trump
Putin,Trump (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Putin Demands Key Ukraine Region: ఉక్రెయిన్‌లోని కీలక ప్రాంతమైన దొనెట్స్క్​ను 11ఏళ్లుగా స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూస్తున్న రష్యా తాజాగా దీనిని తమకు అప్పగించి తీరాల్సిందేనని పట్టుబడుతోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, రష్యా అధినేత పుతిన్‌ మధ్య గత వారం జరిగిన సుదీర్ఘ ఫోన్‌కాల్‌ సంభాషణలో ఈ విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు వైట్‌హౌజ్‌ అధికారులను ఉటంకిస్తూ వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ కథనంలో పేర్కొంది.

ఇటీవల ఫోన్​ కాల్​లో పుతిన్​ ఓ ప్రతిపాదనను ట్రంప్​ ముందు ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. తమ సేనల ఆధీనంలో ఉన్న జపొరిజియా, ఖేర్సాన్‌ ఉక్రెయిన్‌కు అప్పజెప్పేందుకు పుతిన్‌ సానుకూలతను వ్యక్తం చేశారు. దీనికి ప్రతిగా దొనెట్స్క్‌ ప్రాంతాన్ని సంపూర్ణంగా తమకు అప్పగించాలని కోరినట్లు వాషింగ్టన్‌ పోస్టు కథనంలో వెల్లడించింది. అలాస్కాలో జరిగిన ట్రంప్‌-పుతిన్‌ భేటీతో పోలిస్తే తాజాగా జరిగిన ఫోన్‌కాల్‌లో రష్యా కొంత మెత్తబడినట్లు తెలుస్తోంది.

శరీరంలోని ఓ భాగాన్ని ఇచ్చేసినట్లు ఉంది!
పుతిన్‌తో ఫోన్‌ కాల్‌ మాట్లాడిన అదే రోజు ఉక్రెయిన్‌ అధినేత జెలెన్‌స్కీతో కూడా ట్రంప్‌ భేటీ అయ్యారు. నాడు అమెరికా అధ్యక్షుడు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో మాత్రం పుతిన్‌ డిమాండ్లను ప్రస్తావించలేదు. పుతిన్‌ డిమాండ్లపై ఉక్రెయిన్‌, ఐరోపా సానుకూలంగా లేనట్లు తెలుస్తోందని వాషింగ్టన్‌ పోస్ట్‌ పేర్కొంది. ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకుండానే శరీరంలోని ఓ భాగాన్ని ఇచ్చేసినట్లు ఉందని నిపుణులు అభివర్ణించారు. వాషింగ్టన్‌ పోస్టు కథనంపై క్రెమ్లిన్‌, వైట్‌హౌస్‌ స్పందించలేదు. అయితే ఇప్పటికే ఉక్రెయిన్​లోని ఐదోవంతు భూభాగాన్ని రష్యా ఆక్రమించారు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఉక్రెయిన్‌కు సరికొత్త ఆయుధాలు ఇచ్చే విషయంలోనూ అమెరికా ఆచితూచీ వ్యవహరిస్తోంది. తోమహాక్‌ క్రూజ్‌ క్షిపణులే లక్ష్యంగా అమెరికాకు వచ్చిన ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీకి నిరాశ ఎదురైంది. డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌తో శుక్రవారం వాషింగ్టన్‌లో జరిపిన చర్చల్లో తోమహాక్‌ క్షిపణుల సరఫరాపై అమెరికా తరఫున ఎలాంటి హామీ లభించలేదు. రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ దేశాలు వెంటనే యుద్ధం ఆపాలన్న ప్రకటనతోనే ట్రంప్‌ సరిపుచ్చారు. దాదాపు 2500కిలోమీటర్ల పరిధిలోని లక్ష్యాలను ఛేదించే సామర్థ్యం గల తోమహాక్‌లను తమకు అమెరికా సరఫరా చేస్తే రష్యా సైనిక లక్ష్యాలపై దాడి చేసి ఆ దేశాన్ని శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేసేలా ఒత్తిడి తెస్తామని ఉక్రెయిన్‌ కొద్దికాలంగా చెబుతోంది.

ఇటీవల పుతిన్‌కు ట్రంప్ హెచ్చరిక!
ఇటీవల జెలెన్‌స్కీతో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ పుతిన్‌కు చివరి హెచ్చరిక ఇస్తానని పేర్కొన్నారు. 'పుతిన్ నిజంగా శాంతి చర్చలపై సీరియస్‌గా లేనట్లయితే, అమెరికా టొమాహాక్ దీర్ఘశ్రేణి క్షిపణులను ఉక్రెయిన్‌కు ఇస్తుంది' అని జెలెన్‌స్కీకి హామీ ఇచ్చారు. ఇటీవల ట్రంప్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలో జర్నలిస్టులతో మాట్లాడిన సందర్భంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. టొమాహాక్‌ల క్షిపణులు వారి వైపు దూసుకెళ్లాలని రష్యా కోరుకుంటుందని తాను అయితే అనుకోవడం లేదని చెప్పారు. ఒకవేళ ఇదే ఇది యుద్ధంలో కొత్త దశ అవుతుందని తాను జెలెన్‌స్కీకి చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు.

పాక్​-అఫ్గాన్​ వివాదాన్ని పరిష్కరించడం నాకు చాలా ఈజీ: డొనాల్డ్​ ట్రంప్​

మరోసారి భేటీకానున్న ట్రంప్, పుతిన్- రష్యా-ఉక్రెయిన్ ముగింపుపై ఫోన్‌లో సుదీర్ఘ సంభాషణ

TAGGED:

PUTIN TRUMP MEETING
PUTIN TRUMP PHONE CALL
RUSSIA UKRAINE NEWS
RUSSIA UKRAINE CEASEFIRE
PUTIN DEMANDS KEY UKRAINE REGION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.