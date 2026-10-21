ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి శుభం కార్డ్ పడేనా? అమెరికాతో త్రైపాక్షిక చర్చలకు పుతిన్ గ్రీన్సిగ్నల్- వచ్చే నెలలోనే భేటీ!
రష్యా, ఉక్రెయిన్, అమెరికా త్రైపాక్షిక చర్చలకు పుతిన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. వచ్చే నెలలోనే త్రైపాక్షిక చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని క్రెమ్లిన్ వర్గాలు తెలిపారు.
Published : October 21, 2026 at 8:09 PM IST
Russia Ukraine Talks : రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపు దిశగా అతిపెద్ద ముందడుగు పడింది. అమెరికా, ఉక్రెయిన్లతో కలిసి త్రైపాక్షిక శాంతి చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించారు. వచ్చే నెల 10వ తేదీ తర్వాత ఈ కీలక చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని క్రెమ్లిన్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్తో పుతిన్ జరిపిన భేటీ అనంతరం ఈ సంచలన ప్రకటన వెలువడింది. ఇప్పటికే నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో చర్చలు జరిపిన విట్కాఫ్ అక్కడి ప్రతిపాదనలను పుతిన్ ముందు ఉంచారు. ఈ క్రమంలోనే పుతిన్ త్రైపాక్షిక చర్చలకు పచ్చజెండా ఊపడం అంతర్జాతీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మొత్తానికి అమెరికా పౌరుడి విడుదల, ఆ వెంటనే త్రైపాక్షిక చర్చలకు పుతిన్ అంగీకారం తెలపడంతో, ఏళ్ల తరబడి సాగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి త్వరలోనే తెరపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
రష్యాలోని సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్లో ఉన్న చారిత్రక కాన్స్టాంటైన్ ప్యాలెస్లో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, అమెరికా రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్ మధ్య కీలక చర్చలు జరిగాయి. పుతిన్తో విట్కాఫ్ భేటీ కావడం ఇది తొమ్మిదోసారి. ఉక్రెయిన్ తరఫున కిరాయి సైనికుడిగా పోరాడాడనే ఆరోపణలతో 2022 ఏప్రిల్లో అరెస్టయి, దాదాపు ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న 74 ఏళ్ల రిటైర్డ్ అమెరికన్ ఉపాధ్యాయుడు స్టీఫెన్ హబ్బర్డ్ను ఈ భేటీకి ముందే రష్యా విడుదల చేసింది. స్వయంగా ట్రంప్ చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు పుతిన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హబ్బర్డ్ ఇప్పటికే విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారని, విట్కాఫ్తో పాటే అమెరికాకు తిరిగి వెళ్తారని పుతిన్ ప్రకటించారు.
ముందు ఉక్రెయిన్ నాయకులతో భేటీ
రష్యా పర్యటనకు ఒకరోజు ముందు నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, ఫిన్లాండ్, నార్వే దేశాధినేతలు, నాటో ప్రతినిధులతో విట్కాఫ్ భేటీ అయ్యారు. ఉక్రెయిన్కు భద్రతాపరమైన హామీలు, యుద్ధం తర్వాత ఆర్థిక పునర్నిర్మాణం, యూరప్ భద్రతా వ్యవస్థపై ఓస్లోలో కీలక చర్చలు జరిగాయి. అక్కడ కుదిరిన ప్రతిపాదనలను విట్కాఫ్ ఇప్పుడు పుతిన్ ముందు ఉంచారు. అయితే తూర్పు ఉక్రెయిన్లోని దొనెట్స్క్ ప్రాంతంపై పూర్తి ఆధిపత్యం, ఉక్రెయిన్కు నాటో సభ్యత్వం ఇవ్వకూడదనే డిమాండ్లపై పుతిన్ ఇంకా పట్టు వీడటం లేదు.
ట్రంప్పై జెలెన్స్కీ ఫైర్
మరోవైపు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ తీరుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. 24 గంటల్లో యుద్ధం ఆపుతానని ఎన్నికల వేళ హామీ ఇచ్చిన ట్రంప్, ఇప్పుడు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాల్సిందేనని జెలెన్స్కీపై ఒత్తిడి పెంచారు. జెలెన్స్కీ కచ్చితంగా ఒప్పందానికి రావాల్సిందేనని అక్కడి ప్రజలు ఈ యుద్ధాన్ని ఇంకెంతో కాలం భరించే స్థితిలో లేరని ట్రంప్ అన్నారు. ఉక్రెయిన్ వెంటనే యుద్ధాన్ని ముగించకపోతే అత్యంత దారుణమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు.
ఇరాన్పై దాడుల తర్వాత అమెరికాలో ఇంధన ధరలు పెరగడంతో, నవంబర్లో మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో ధరలను తగ్గించేందుకు ట్రంప్ ఇటీవల రష్యాతో డీజిల్ దిగుమతి ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి అమెరికా-ఉక్రెయిన్ మధ్య దూరం పెరిగింది. రష్యా దాడులకు సంబంధించిన రియల్-టైమ్ నిఘా సమాచారాన్ని అమెరికా నిలిపివేస్తోందని, ఉక్రెయిన్ సైన్యం వాడుతున్న 'స్టార్లింక్' శాటిలైట్ సేవల వేగాన్ని ఎలాన్ మస్క్ తగ్గించారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఓస్లో చర్చల్లో ఈ సాంకేతిక, నిఘా సమస్యల పరిష్కారానికి అంగీకారం కుదిరిందని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. స్టార్లింక్ సేవలను నిలిపివేయలేదని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కూడా స్పష్టం చేశారు. మొత్తానికి అమెరికా, రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య నేరుగా త్రైపాక్షిక చర్చలకు బాటలు వేయడమే లక్ష్యంగా విట్కాఫ్ పర్యటన సాగుతోంది. పుతిన్, ట్రంప్లతో నేరుగా భేటీ అయి యుద్ధం ముగింపుపై చర్చించాలని జెలెన్స్కీ భావిస్తుండగా, తగిన ముందస్తు ఒప్పందాలు జరిగితేనే పుతిన్-జెలెన్స్కీ భేటీ సాధ్యమవుతుందని క్రెమ్లిన్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
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