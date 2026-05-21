ETV Bharat / international

పుల్వామా దాడి సూత్రధారి బుర్హాన్ హతం

2019 పుల్వామా ఆత్మాహుతి దాడి ప్రధాన సూత్రధారిగా ఆరోపణలు- ఐఎస్‌ఐ రక్షణలో ఉన్న సమయంలోనే దాడి జరిగినట్లు సమాచారం- తీవ్రంగా గాయపడిన హంజా రావల్పిండి సైనిక ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి

Pulwama Attack Terrorist Shot Dead
Pulwama Attack Terrorist Shot Dead (ANI(Representative Image)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 21, 2026 at 10:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pulwama Attack Terrorist Shot Dead : 2019లో దేశాన్ని కుదిపేసిన పుల్వామా ఉగ్రదాడి ప్రధాన సూత్రధారి అర్జుమంద్ గుల్జార్ అలియాస్ బుర్హాన్ పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ (పీవోకే)లో హతమైనట్లు సమాచారం. గుర్తుతెలియని దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన బుర్హాన్, రావల్పిండి కంబైన్డ్ మిలిటరీ హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందినట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.

భారత భద్రతా బలగాలపై జరిగిన అత్యంత ఘోర ఉగ్రదాడుల్లో ఒకటైన పుల్వామా దాడి వెనుక బుర్హాన్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు ఇప్పటికే విచారణ సంస్థలు గుర్తించాయి. అతను జైష్‌-ఎ-మొహమ్మద్‌కు అనుబంధంగా పనిచేస్తూ పాకిస్థాన్ గూఢచారి సంస్థ ఐఎస్‌ఐతో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించినట్లు సమాచారం.

TAGGED:

PULWAMA ATTACK
PULWAMA ATTACK TERRORIST SHOT DEAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.