అది విద్యార్థుల శాంతియుత ఉద్యమం కాదు- ఏదేమైనా డిసెంబర్లో బంగ్లాదేశ్కు వెళ్తా: షేక్ హసీనా
దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో స్థిరత్వం ఉండాలంటే బంగ్లాదేశ్ స్థిరంగా ఉండటం చాలా కీలకమని స్పష్టం
Published : August 5, 2026 at 8:20 PM IST
Sheikh Hasina Bangladesh Return : బంగ్లాదేశ్లో చట్టబద్ధ పాలనను, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు అంతర్జాతీయ సమాజం మద్దతుగా నిలవాలని ఆ దేశ మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా పిలుపునిచ్చారు. దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో స్థిరత్వం ఉండాలంటే బంగ్లాదేశ్ స్థిరంగా ఉండటం చాలా కీలకమని ఆమె స్పష్టం చేశారు. బుధవారం దిల్లీలో నిర్వహించిన 'ఫారిన్ కరస్పాండెంట్స్ క్లబ్ ఆఫ్ సౌత్ ఆసియా'లో వర్చువల్గా ప్రసంగించారు. 2024 ఆగస్టులో బంగ్లాదేశ్ నుంచి భారత్కు వచ్చిన తర్వాత ఆమె అంతర్జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడటం ఇదే తొలిసారి. ఈ క్రమంలోనే బంగ్లాదేశ్లో 2024 జులై- ఆగస్టులో జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనపై ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా స్పందించారు. అది విద్యార్థుల శాంతియుత ఉద్యమం కాదన్నారు. కొందరు కావాలని ఉద్యమాన్ని హింసాత్మకంగా మార్చారని చెప్పుకొచ్చారు. ఏదేమైనా డిసెంబర్లో తాను స్వదేశానికి వెళ్లాలనుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. తన పునరాగమనం అధికారం కోసం కాదని, బంగ్లాదేశ్ అభివృద్ధిని తిరిగి గాడిలో పెట్టేందుకేనని స్పష్టం చేశారు.
"బంగ్లాదేశ్ ప్రజలతో నా జీవితాన్ని గడిపి, నా దేశం నుంచి బలవంతంగా దూరమైన వ్యక్తిగా నేను మాట్లాడుతున్నాను. కానీ నేను నా ప్రజల నుంచి ఎన్నడూ వేరుపడలేదు. గత రెండేళ్లుగా నా ప్రియమైన బంగ్లాదేశ్ బాధపడటాన్ని నేను చూశాను. ఇది మనం నిర్మించిన బంగ్లాదేశ్ కాదు. 1971లో 30 లక్షల మంది తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన బంగ్లాదేశ్ ఇది కాదు. 2024 జులై, ఆగస్టులో జరిగిన నిజంతో నేను ప్రారంభిస్తాను. అది శాంతియుత విద్యార్థి ఉద్యమం కాదు. మొదటి నుంచి నా ప్రభుత్వం చర్చలు, చట్టపరమైన ప్రక్రియ, సహనం ద్వారానే ఈ సమస్యను శాంతియుతంగా పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ సంస్కరణల పేరిట విద్యార్థుల డిమాండ్ను హింసాత్మక రాజకీయ సాధనంగా మార్చడానికి వ్యవస్థీకృత బృందాలు పనిచేశాయి."
---షేక్ హసీనా, బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధానమంత్రి