మరణిశిక్ష విధించే నేరంగా పరిగణిస్తాం- ఇరాన్ హెచ్చరిక
ఆందోళనల్లో పాల్గొంటే దేవుని శత్రువుగా, మరణిశిక్ష విధించే నేరంగా పరిగణిస్తామని ఇరాన్ అటార్నీ జనరల్ హెచ్చరిక
Published : January 10, 2026 at 9:50 PM IST
Protests In Iran : ఇరాన్లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఆందోళనలు రోజురోజుకు తీవ్రం కావటంతోపాటు మరిన్ని నగరాలను దిగ్బంధించాలంటూ ప్రవాసంలో ఉన్న యువరాజు పిలుపుతో ఇరాన్ అప్రమత్తమైంది. ఆందోళనల్లో పాల్గొంటే దేవుని శత్రువుగా, మరణిశిక్ష విధించే నేరంగా పరిగణిస్తామని ఇరాన్ అటార్నీ జనరల్ హెచ్చరించారు. అటార్నీ జనరల్ చేసిన హెచ్చరికను ఇరాన్ ప్రభుత్వ ఛానల్ ప్రసారం చేసింది. ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఆందోళనలను కట్టడి చేయాలని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా ఖమేనీ ఇచ్చిన ఆదేశాలను అమలు చేయనున్నట్లు అటార్నీ జనరల్ హెచ్చరిక ద్వారా ఇరాన్ స్పష్టత ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. ఇరాన్లో దాదాపు రెండువారాలుగా సాగుతున్న ఆందోళనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి.