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'మన పిల్లలను రక్షించుకుందాం'-15 ఏళ్లలోపు వారికి సోషల్ మీడియా బ్యాన్‌పై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ పిలుపు

ఈయూలో చిన్నారులకు సోషల్‌ మీడియా బ్యాన్ గురించి ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఆన్‌లైన్‌ నుంచి పిల్లలను రక్షిద్దామని పిలుపు- యూరప్‌లో ఈ నిషేధం అమలు చేయాలని ఈయూని కోరిన మెక్రాన్

Macron On Social Media Ban
ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మెక్రాన్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 1:24 PM IST

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Macron On Social Media Ban : పిల్లలపై సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం గురించి ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మెక్రాన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆన్‌లైన్‌ నుంచి తమ దేశానికి చెందిన పిల్లలను రక్షించడానికి తాను కట్టుబడి ఉన్నానని సోమవారం పునరుద్ఘాటించారు. 15 ఏళ్లలోపు పిల్లలపై సోషల్ మీడియా బ్యాన్‌‌ను ఏకీకృతం చేసే దిశగా యూరోపియన్ యూనియన్ వేగంగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ఎక్స్‌లో సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.

కాగా, పిల్లలపై సోషల్ మీడియా చూపిస్తున్న దుష్ర్పభావాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన వ్యక్తమైన తరుణంలో ఈ ఏడాది జులైలో ఫ్రాన్స్ పార్లమెంట్ కీలక బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో 15 ఏళ్లలోపువారు సామాజిక మాధ్యమాలను వాడటంపై ఫ్రాన్స్ నిషేధం విధించింది. ఈ క్రమంలో యూరోపియన్ యూనియన్‌లో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న తొలి దేశంగా ఫ్రాన్స్ నిలిచింది. అందుకే ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మేక్రాన్ ఐరోపా అంతటా పదిహేను సంవత్సరాల్లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడడాన్ని బ్యాన్‌ చేసే దిశగా ముందుకు సాగాలని ఈయూని కోరారు.

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EMMANUEL MACRON ON EUROPEAN UNION
EU CHILDREN SOCIAL MEDIA BAN
MACRON ON SOCIAL MEDIA BAN

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