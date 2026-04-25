అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చల అవకాశాలు వేగంగా సన్నగిల్లుతున్నాయి : పాక్ మీడియా
అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో ప్రత్యక్ష చర్చలను ఇరాన్ నో- ఈ క్రమంలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన పాక్ వార్తాసంస్థ ఛైర్మన్- యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య చర్చల అవకాశాలు వేగంగా సన్నగిల్లుతున్నాయని ఎక్స్లో పోస్ట్
Published : April 25, 2026 at 6:18 PM IST
America Iran Talks In Islamabad : పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య రెండో విడత చర్చలు జరగనున్న నేపథ్యంలో కీలక పరిణామం జరిగింది. చర్చల కోసం ఇస్లామాబాద్కు వచ్చిన అమెరికా ప్రతినిధి బృందాన్ని కలవడానికి టెహ్రాన్ ఇంకా వెనుకాడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇస్లామాబాద్లో ఇరుపక్షాల మధ్య జరగాల్సిన శాంతి చర్చల అవకాశాలు సన్నగిల్లుతున్నాయని పాకిస్థాన్కు చెందిన ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఆర్వై న్యూస్ ఛైర్మన్ కమ్రాన్ ఖాన్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
ఈ వారాంతంలో పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరగాల్సిన చర్చల కొనసాగింపుపై అనిశ్చితి నెలకొందని విశ్వసనీయ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయని కమ్రాన్ ఖాన్ స్పష్టం చేశారు. శనివారం ఇస్లామాబాద్లో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరగాల్సిన రెండో విడత చర్చలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు వేగంగా సన్నగిల్లుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే శనివారం రాత్రి ఇస్లామాబాద్కు రానున్న అమెరికా ప్రతినిధి బృందాన్ని కలవడానికి టెహ్రాన్ ఇంకా సిద్ధంగా లేదని తెలిపారు. అలాగే ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించడానికి ఇరాన్ ఒక గట్టి ముందస్తు షరతు విధించిందని చెప్పారు. అది ప్రపంచ చమురు రవాణా మార్గమైన వ్యూహాత్మక హర్మూజ్ జలసంధికి సంబంధించినదని వెల్లడించారు. రెండో విడత చర్చలు జరపాలంటే అమెరికా నౌకాదళం తమ ఓడరేవులపై విధించిన దిగ్బంధనాన్ని యూఎస్ ముందుగా ఎత్తివేయాలని ఇరాన్ పట్టుపడుతోందన్నారు.
Informed sources are saying:— Kamran Khan (@AajKamranKhan) April 25, 2026
Prospects for the resumption of the second round of U.S.-Iran talks in Islamabad today are rapidly fading, as Tehran is still not ready to meet the U.S. delegation, which was expected to arrive late tonight from Washington. Iran continues to insist…