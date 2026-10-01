మస్క్కు అమెరికా రక్షణ శాఖలో కీలక బాధ్యతలు- భవిష్యత్లో వచ్చే యుద్ధ మార్పులపై అధ్యయనం!
అమెరికాలో భవిష్యత్తులో జరిగే యుద్ధాలు, సాంకేతిక మార్పులపై అధ్యయనం చేసేందుకు కమిటీ ఏర్పాటు- అందులో సభ్యులుగా ఉన్న ఎలాన్ మస్క్, పాల్ లక్కీ
Published : October 1, 2026 at 7:36 AM IST
Project Meridian Warfare Study : అమెరికా రక్షణ రంగం భవిష్యత్తును పూర్తిగా మార్చివేసే దిశగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భవిష్యత్తులో జరిగే యుద్ధాలు, సాంకేతిక మార్పులపై అధ్యయనం చేసేందుకు సరికొత్త ఉన్నత స్థాయి సలహా కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. 'ప్రాజెక్ట్ మెరిడియన్' నామకరణం చేసిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్కు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత టెక్ దిగ్గజం, స్పేస్ఎక్స్, టెల్సా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ నాయకత్వం వహించనున్నారు. అమెరికా రక్షణ శాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ గురువారం జరిగిన 'స్టేట్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్' ప్రసంగంలో ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. అమెరికా సాయుధ బలగాలు వెనుకబడిపోకుండా ముందే అప్రమత్తం చేసేందుకే 'ప్రాజెక్ట్ మెరిడియన్' దోహదపడుతుందని హెగ్సెత్ చెప్పారు. అమెరికా సైనిక వ్యవస్థను పూర్తిగా ఆధునీకరించడమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది.
'ప్రాజెక్ట్ మెరిడియన్' ప్యానెల్ను కేవలం ఒకరిద్దరితో పరిమితం చేయకుండా, ప్రైవేట్ రంగంలోని మేధావులను భాగస్వామ్యం చేశారు. ఎలాన్ మస్క్తో పాటు డిఫెన్స్ టెక్ దిగ్గజం, అండూరిల్ ఇండస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకుడు పాల్ లక్కీ, మాజీ హౌస్ స్పీకర్ న్యూట్ గ్రింగ్రిచ్లు ఈ ప్రాజెక్ట్కు సహాయకులుగా ఉండనున్నారు. రక్షణ శాఖ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్ ఎమిల్ మైఖేల్ ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఈ కమిటీ పనిచేస్తుంది. ప్రైవేట్ రంగ నిపుణులను రక్షణ రంగంలోకి ఈ కమిటీలో చేర్చడంపై పీట్ హెగ్సెత్ స్పందించారు. 'భవిష్యత్తులో జరిగే సంఘర్షణలను అంచనా వేసే అత్యుత్తమ మేధావులు కేవలం పెంటగాన్ నాలుగు గోడల మధ్యే ఉండరు. మనకు మనమే ప్రశ్నలు వేసుకుని, అవే సమాధానాలు వెతుక్కోవడంలో నష్టాలు సంభవించే ప్రమాదం ఉంది' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రైవేట్ రంగంలోని సరికొత్త ఆలోచనలను రక్షణ వ్యూహాలకు అనుసంధానించడమే ఈ నిర్ణయ ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్యానల్కు 120 రోజుల గడువు
ఈ ప్రాజెక్ట్కు అమెరికా రక్షణ శాఖ అత్యంత గడువును విధించింది. 120 రోజుల గడువు లోపే భవిష్యత్తు యుద్ధాల సరళి, వివిధ రంగాలు, సాంకేతికతల గమనంపై అధ్యయనం చేయాలని సూచించింది. ఈ స్వల్ప వ్యవధిలో అధ్యయనాన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో సైనిక నాయకత్వం కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక రహస్య నివేదికను కూడా ఈ బృందం సమర్పిస్తుంది. నేరుగా కొత్త సైనిక వ్యూహాలు, విధానాలను రూపొందించడం కంటే భవిష్యత్ తరాల సైనికుల కోసం మనం జయించాల్సిన రంగాలు, సంపాదించుకోవాల్సిన సామర్థ్యాలను గుర్తించడంపై ఈ కమిటీ దృష్టి సారించనుంది. ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉన్న ఎలాన్ మస్క్, పాల్ లక్కీలకు అమెరికా సైన్యంతో ఇది వరకు కలిసి పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. మస్క్కు చెందిన స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ పెంటగాన్కు కీలక కాంట్రాక్టర్గా సేవలు అందిస్తుండగా, పాల్ లక్కీకి చెందిన 'అండూరిల్ ఇండస్ట్రీస్' స్వయంప్రతిపత్త ఆయుధాలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత అధునాతన సైనిక వ్యవస్థల రూపకల్పనలో భాగస్వామిగా ఉన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా రక్షణ శాఖ 'అటానమస్ వార్ఫేర్ కమాండ్' పేరుతో సరికొత్త నాలుగు-స్టార్ కాంబాట్ కమాండ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు హెగ్సెత్ ప్రకటించారు. దీని ద్వారా రోబోటిక్, స్వయంప్రతిపత్త సామర్థ్యాలను జాయింట్ ఫోర్సెస్లో వేగంగా విస్తరించనున్నారు. అంతేకాకుండా, భవిష్యత్ తరాల ఆటోనమస్ వారియర్ల కోసం ప్రత్యేక ఉద్యోగ నియామక విధానాలను కూడా రూపొందించనున్నట్లు వెల్లడించారు.
అమెరికా రక్షణ రంగాన్ని శత్రు దేశాల సైబర్ దాడులు, విద్రోహ చర్యల నుంచి సంరక్షించేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యంత్రాంగం మరో నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశీయ సైనిక స్థావరాలను పూర్తిగా స్వయం సమృద్ధిగా మార్చే లక్ష్యంతో అమెరికా రక్షణ శాఖ 'ఫోర్ట్రెస్ అమెరికా' అనే ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించింది. అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఆయన అమెరికా మాతృభూమికి ఒక "జాతీయ బీమా పాలసీ"గా అభివర్ణించారు.
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