ఇరాన్​ ఒప్పందంపై సంతకం చేయకపోతే 'ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్ ప్లస్' తీసుకొస్తాం: ట్రంప్ హెచ్చరిక

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 8:07 AM IST

Trump On Iran War : అమెరికాతో ఇరాన్​ ఒప్పందం చేసుకోవాలంటూ అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ హెచ్చరికలు చేశారు. ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదరకపోతే హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు భద్రత కల్పించే 'ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్' కార్యక్రమాన్ని మళ్లీ ప్రారంభించే అవకాశం ఉందన్నారు. అంతేకాక, ఈసారి అది ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్ ప్లస్ రూపంలో ఉంటుందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. మరోవైపు పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలను ముగించేందుకు అమెరికా చేసిన ప్రతిపాదనపై ఇరాన్ స్థానిక కాలమానం ప్రకారం శుక్రవారం సాయంత్రమే స్పందించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. వర్జీనియాలోని తన గోల్ఫ్ కోర్స్‌లో జరిగే విందుకు వెళ్లే ముందు వైట్‌హౌస్ వద్ద మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్ మంచి కార్యక్రమమే. కానీ మాకు ఇంకా ఇతర మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి. అవసరమైతే మళ్లీ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్‌కి తిరిగి వెళ్తాం. అయితే అది ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్ ప్లస్ అవుతుంది. అంటే ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్‌తో పాటు మరికొన్ని చర్యలు కూడా ఉంటాయి. అన్నీ ఒప్పందాలుగా పూర్తి కాకపోతే మేము మరో మార్గంలో ముందుకు వెళ్తాం' అని ట్రంప్ తెలిపారు. మంగళవారం ట్రంప్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రీడమ్ కార్యక్రమాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే ఇరాన్ పోర్టులపై కొనసాగుతున్న నౌకాదళ దిగ్బంధనం మాత్రం కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయం పాకిస్థాన్ సహా మరికొన్ని దేశాల అభ్యర్థన మేరకే తీసుకున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు.

ఇరాన్ నుంచి రాత్రికే స్పందన వచ్చే అవకాశం: ట్రంప్
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు అమెరికా ఇచ్చిన ప్రతిపాదనపై ఇరాన్ నుంచి శుక్రవారం రాత్రి స్పందన వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఇరాన్ కావాలనే చర్చలను ఆలస్యం చేస్తోందా అని మీడియా ప్రశ్నించగా ట్రంప్ స్పష్టత ఇవ్వలేదు. అది త్వరలోనే తెలుస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇదిలా ఉండగా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో కూడా శుక్రవారం ఇరాన్ నుంచి స్పందన వచ్చే అవకాశముందని చెప్పారు. ఇటలీలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, శుక్రవారం ఏదో ఒక సమాచారం వస్తుందని భావిస్తున్నామని అన్నారు. అది సీరియస్ చర్చలకు దారితీసే ప్రతిపాదన అవుతుందని ఆశిస్తున్నామని అన్నారు. ఇప్పటివరకు అధికారిక స్పందన అందలేదని పేర్కొన్న రూబియో, ఇరాన్ అంతర్గత రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్న విభేదాలే ఆలస్యానికి కారణమై ఉండొచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. వారి వ్యవస్థ చాలా విభజనలతో, పనిచేయని స్థితిలో ఉందని, అదే చర్చలకు ఆటంకం కావచ్చని అన్నారు.

'ఒప్పుకున్నా మరుసటి రోజు మార్చేస్తారు'
ఇరాన్ ఈ షరతులకు అంగీకరించిందా అని ప్రశ్నించగా ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'వాళ్లు అంగీకరించారు. కానీ వాళ్లు అంగీకరించారని అంటే అది శాశ్వతం అన్న మాట కాదు. మరుసటి రోజుకే వాళ్లు మార్చిపోతారు. అలాగే మనం వేర్వేరు నాయకత్వ వర్గాలతో వ్యవహరిస్తున్నాం' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యనించారు.

'రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్నీ ముగించాలనుకుంటున్నా'
ఇక తాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొమ్మిది యుద్ధాలను ముగించాలనని, ఇప్పుడు రష్యా- ఉక్రెయిన్ వార్​ను కూడా ముగిస్తే అది పదోది అవుతుందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ యుద్ధం ఆగిపోతే ఎంతో మంచిదని. అది ముగియాలని నేను నిజంగా కోరుకుంటున్నానని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇటీవల ప్రకటించిన మూడు రోజుల కాల్పుల విరమణను మరింత కాలం పొడిగించాలని కూడా తాను కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. ఇప్పటికే రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య మూడు రోజుల కాల్పుల విరమణ ప్రకటించినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. మే 9 నుంచి 11 వరకు ఈ తాత్కాలిక విరమణ అమల్లో ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

