ఇరాన్ అణు చర్చల్లో పురోగతి- ఇంకా పరిష్కరించాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయి : అమెరికా

ఇరాన్ అణు చర్చల్లో పురోగతి కనిపించినట్లు అమెరికా వెల్లడి- రెండు వారాల్లో ప్రతిపాదనలతో ఇరాన్ వస్తోందని చెప్పిన అధికారి
Published : February 18, 2026 at 8:12 AM IST
US On Iran Talks : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న అణు చర్చల్లో కొంత పురోగతి నమోదైనట్లు అగ్రరాజ్యం వెల్లడించారు. చర్చల్లో ఇంకా పరిష్కరించాల్సిన అంశాలు ఉన్నాయని సంబంధిత అధికారి తెలిపారు. మిగిలిన విభేదాలను తీర్చేందుకు ఇరాన్ వచ్చే రెండు వారాల్లో వివరణాత్మక ప్రతిపాదనలతో తిరిగి వస్తుందని చెప్పారు.
'చర్చల్లో పురోగతి కనిపించింది. అయితే ఇంకా చాలా వివరాలు నిర్ణయించాల్సి ఉంది. మా మధ్య ఉన్న భేదాలపై ఇరాన్ రెండు వారాల్లో వివరమైన ప్రతిపాదనలు తీసుకొస్తామని తెలిపింది' అని అమెరికా అధికారి తెలిపారు. అయితే ఈ చర్చల్లో మార్గదర్శక సూత్రాలను ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందానికి వచ్చినట్లు ఇరాన్ చెబుతోంది.
జెనీవాలో ఉన్నతస్థాయి చర్చలు
జెనీవా వేదికగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరిగిన అణు చర్చలు జరిగాయి. అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అల్లుడు జారెడ్ కుష్నర్ ఇరాన్ ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపారు. ఈ చర్చలు మూడు గంటల్లోనే ముగిశాయి. ఇవి ఒమన్ మధ్యవర్తిత్వంతో జరిగినట్టు సమాచారం. మరోవైపు చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే హర్మూజ్ జలసంధిలో ఇరాన్ సైనిక చర్యలు చేపట్టింది. అందుకోసం కొన్ని గంటల పాటు జలసంధిని మూసివేసింది. అంతేకాకుండా లైవ్ క్షిపణులను ప్రయోగించింది. అదే ప్రాంతంలో అమెరికా కూడా సైన్యాన్ని మోహరిస్తోంది.
చర్చలకు ముందు రెండు దేశాల హెచ్చరికలు
ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదరకపోతే పరిణామాలు తీవ్రమవుతాయని డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. తదుపరి దశలో జరిగే చర్చల్లో సహేతుక వైఖరి అవలభించాలని ఇరాన్కు సూచించారు. గతేడాది జూన్లో జరిగిన బీ-2 బాంబు దాడిని గుర్తు చేశారు.
దీనికి ప్రతీగా ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ కూడా ఘాటుగా స్పందించారు. ప్రపంచంలో బలమైన సైన్యానికైనా ఒక రోజు దెబ్బ తగిలితే తిరిగి లేచే అవకాశం ఉండకపోవచ్చని హెచ్చరించారు. అమెరికా నౌకాదళ ఉనికిపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, సముద్రంలో యుద్ధనౌకలు ఉన్నా వాటిని ముంచగల ఆయుధాలు ఉన్నాయని సూచించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా వరసగా పోస్టులు చేశారు.
If that’s the case, there is no room for negotiation; but if negotiations are truly to take place, determining the outcome of the negotiations in advance is a wrong and foolish act.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 17, 2026
'ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ను నాశనం చేయాలనే అమెరికాకు ఎప్పటికీ విజయం సాధించలేదు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యం అమెరికాదే అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెబుతూ వస్తున్నారు. అయితే, ఒక్కోసారి అది కోలుకోలేనంత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఇరాన్ దిశగా యుద్ధ నౌకలను పంపినట్లు ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. ఆ నౌకలు నిజంగా ప్రమాదకరమైనవి. కానీ, వాటిని సముద్రంలో ముంచేసే సామర్థ్యమున్న ఆయుధం మరింత ప్రమాదకరం. 47 ఏళ్లుగా ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ను ఏమీ చేయలేకపోయామని అమెరికా అంగీకరించడం శుభపరిణామం. ఎన్నటికీ ఏమీ చేయలేరు. అణు చర్చలు జరుపుదాం అంటున్నారు. కానీ, చివరకు మీ దగ్గర అణ్వాయుధాలు ఉండకూదని చెబుతున్నారు. చర్చల ఫలితాలను ముందుగానే నిర్ధరించడం తప్పిదం, మూర్ఖత్వమే' అని అలీ ఖమేనీ హెచ్చరించారు.
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య 2025 ఏప్రిల్లో చర్చలు జరిగాయి. తాజా చర్చల్లో కొంత పురోగతి కనిపించినట్లు తెలిపాయి. ఇరాన్ వచ్చే రెండు వారాల్లో సమగ్ర ప్రతిపాదనలు ఇవ్వడం కీలకంగా మారింది. అయితే, తుది ఒప్పందం ఇంకా దూరంలోనే ఉందని రెండు పక్షాలు స్పష్టం చేశాయి.
ఇరాన్ అణు ఒప్పందం
ఇరాన్ అణు ఒప్పందం 2015లో జూలై జరిగింది. అమెరికా సహా ప్రపంచ దేశాల మధ్య జాయింట్ కాంప్రహెన్సివ్ యాక్షన్ ప్లాన్(జేసీపీఏఓ)పై సంతకం చేశాయి. ఇది ఇరాన్ యురేనియం శుద్ధి స్థాయిని 3.67శాతం కు పరిమితం చేసింది. అంతేకాకుండా యురేనియం నిల్వలను 300 కిలోలకు తగ్గించింది కానీ 2018లో అమెరికా తప్పుకోవడంతో ఒప్పందం దెబ్బతింది.