భారత్​తో ఘర్షణ వేళ- పాక్ సైన్యం 'ప్రొఫెషనలిజం'తో గ్లోబల్ స్టేచర్​ను పెంచుకుంది: మునీర్​ ప్రగల్భాలు

శత్రువుల కుట్రలను మనం ఛేదించాలి- పాక్ ఆర్మీ చీఫ్​ ఫీల్డ్​ మార్షల్​ అసిమ్​ మునీర్ ప్రగల్భాలు

Munir
Munir (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 26, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
Munir Pak Global Stature Comments : మే నెలలో భారత్​తో జరిగిన ఘర్షణలో తమ సాయుధ దళాలు 'వృత్తి నైపుణ్యాన్ని' ప్రదర్శించాయని పాక్ ఆర్మీ చీఫ్​ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్​ మునీర్​ పేర్కొన్నారు. దీనితో తమ పాకిస్థాన్​ గ్లోబల్ స్టేచర్​ పెరిగిందని ప్రగల్భాలు పలికారు. రావల్పిండిలోని జనరల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ (GHQ)​లో బుధవారం నిర్వహించిన 'నేషనల్ సెక్యూరిటీ వర్క్​షాప్​ 27'లో మునీర్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఈ వర్క్​షాప్​లో పాల్గొన్నవారికి, పాకిస్థాన్ ప్రాంతీయ, అంతర్గత భద్రత గురించి, ప్రస్తుత జాతీయ భద్రత గురించి సమగ్రమైన బ్రీఫింగ్​ ఇచ్చినట్లు పాక్ ఆర్మీ మీడియా విభాగం ఇంటర్-సర్వీసెస్ పబ్లిక్ రిలేషన్ల్​ (ISPR) తెలిపింది. ఈ బ్రీఫింగ్ తరువాత వారితో అసిమ్ మునీర్ స్వయంగా మాట్లాడారని పేర్కొంది.

"భారత్​తో జరిగిన 'మార్కా-ఇ-హక్'​ (ధర్మ యుద్ధం)లో మన సాయుధ దళాలు చూపిన వృత్తి నైపుణ్యం, సంకల్పం, నిబద్ధత పాకిస్థాన్ స్టేచర్​ను పెంచాయి. మన బలం జాతీయ ఐక్యతలోనే ఉంది. మనమంతా కలిసి శత్రువుల కుట్రను ఛేదించాలి."
- అసిమ్ మునీర్​, పాక్ ఆర్మీ చీఫ్​ ఫీల్డ్ మార్షల్​

అసిమ్ మునీర్​ ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ రాజకీయ సమస్యలు, సరిహద్దు ఉగ్రవాదం, హైబ్రిడ్ ముప్పుల గురించి గురించి కూడా మాట్లాడారు. ఉగ్రవాదానికి బయట నుంచి మద్దతు లభిస్తుండడం, సమాచార యుద్ధం లాంటి సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, పాక్ సాయుధ బలగాలు, నిఘా సంస్థళు, చట్ట సంస్థలు అచంచలమైన వృత్తి నైపుణ్యాలను, సంకల్పాన్ని ప్రదర్శించాయని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

ఇరాన్​తో కలిసి
అసిమ్ మునీర్​ బుధవారం ఇరాన్​ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్​ కార్యదర్శి అలీ లారిజాను GHQలో కలిశారు. 'ఈ సమావేశంలో ద్వైపాక్షిక సహకారం, ప్రాంతీయ భద్రతా సమస్యలు, పాక్​, ఇరాన్ సంబంధాల బలోపేతం తదితర అంశాలపై మాట్లాడారు' అని పాక్ సైన్యం తెలిపింది.

సగం ప్రపంచం నాశనం చేస్తాం
మునీర్ వంకర కూతలు కూయడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలోనూ ఆయన భారత్​పై తన అక్కసు వెళ్లగక్కారు. భారత్​ నుంచి ముప్పు ఎదురైతే తమ దేశం​ సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తుందని మునీర్ హెచ్చరించారు. తమది ఒక అణ్వస్త్ర దేశమని, తాము పతనమవుతామని అనిపిస్తే తమతో పాటు సగం ప్రపంచాన్ని నాశనం చేస్తామని అన్నారు.

భారత్ కాళ్లబేరానికి వచ్చిన పాక్​
పాక్ ఉగ్రవాదులు జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి చొరబడి హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా దాడులు చేసి 26 మంది పౌరులను బలిగొన్నారు. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్​ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి, పాక్​, పీఓకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేసింది. అనేక మంది ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టింది. దీనితో పాక్ నేరుగా భారత్​పై దాడులకు తెగబడింది. కానీ భారత్ దెబ్బకు కాళ్లబేరానికి వచ్చి కాల్పుల విరమణ చేపట్టాలని ప్రాధేయపడింది. దీనితో మే 10న భారత్​ సైనిక చర్యలను ఆపేసింది. అయితే భారత్ చేసిన దాడుల్లో అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్​-16 జెట్ సహా కనీసం డజను పాక్ సైనిక విమానాలు ధ్వంసమయ్యాయి లేదా దెబ్బతిన్నాయని భారత ఎయిర్​ చీఫ్​ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ తెలిపారు.

