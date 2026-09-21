రష్యా ఎన్నికల్లో పుతిన్ పార్టీ ఘనవిజయం- ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం వేళ 57 శాతం ఓట్లతో ప్రభంజనం!
రష్యా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గెలుపు దిశగా పుతిన్కు చెందిన యునైటెడ్ రష్యా పార్టీ- ప్రాథమిక ఫలితాల ప్రకారం 57 శాతానికి పైగా ఓట్లు- ఓవైపు ఎన్నికలు జరుగుతుండగా అతిపెద్ద డ్రోన్ దాడి చేసిన ఉక్రెయిన్!
Published : September 21, 2026 at 7:12 PM IST
Russia Wartime Election 2026 : ఒకవైపు ఉక్రెయిన్తో ఐదేళ్లుగా సుదీర్ఘంగా యుద్ధం కొనసాగుతున్న వేళ రష్యాలో జరిగిన తొలి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మద్దతు ఉన్న యునైటెడ్ రష్యా పార్టీ భారీ ఆధిక్యం సాధించింది. దేశంలో ఉక్రెయిన్తో యుద్ధానికి ప్రజల మద్దతు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఈ ఎన్నికలను ఒక పరీక్షలా భావించగా, క్రెమ్లిన్ (రష్యా ప్రభుత్వం) ఊహించిన విధంగానే పుతిన్ వర్గానికి స్పష్టమైన మెజార్టీ లభించింది. రష్యా ఎన్నికల సంఘం (రష్యా సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్) వెల్లడించిన ప్రాథమిక ఫలితాల ప్రకారం అధికార యునైటెడ్ రష్యా పార్టీకి 57.83 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. మొత్తం 95 శాతానికిపైగా ఓట్లు లెక్కించగా కౌంటింగ్ ఇంకా సాగుతోంది. దీంతో అధికార పార్టీ విజయం ఖాయమైందనే చెబుతున్నారు. 2021లో చివరిసారిగా జరిగిన గత ఎన్నికల్లో ఈ పార్టీకి 49.8 శాతం ఓట్లు రాగా, ఈసారి ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పటికీ ఓటు బ్యాంకును గణనీయంగా పెంచుకుందని చెబుతున్నారు.
స్టేట్ డ్యూమాలో 355 సీట్లు
రష్యా పార్లమెంటులోని దిగువ సభను స్టేట్ డ్యూమా అంటారు. స్టేట్ డ్యూమాలో సగం సీట్లకే ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. మిగతా సగం సింగిల్ మెంబర్ నియోజకవర్గాల ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. ఇందులో మొత్తం 450 సీట్లు ఉండగా వీటిల్లో 225 స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఎన్నికల సంఘం లెక్కల ప్రకారం అధికార పార్టీ 225 సింగిల్ మెంబర్ నియోజకవర్గాల్లోనూ 208 చోట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది. ఓవరాల్గా ప్రాథమిక ఫలితాల ప్రకారం యునైటెడ్ రష్యా పార్టీకి 450కు గానూ 355 సీట్లు దక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే దాదాపు మూడింట రెండొంతుల స్థానాల్ని ఈ పార్టీ గెలుచుకునే దిశగా సాగుతోంది. స్టేట్ డ్యూమాలో మెజార్టీ కోసం 301 సీట్లు గెలవాల్సి ఉంటుంది. యునైటెడ్ రష్యా 2003 నుంచి స్టేట్ డ్యూమాలో మెజార్టీ కొనసాగిస్తోంది. తాజా ఫలితాలు కూడా అదే ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 57 శాతం మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోటీలో ఉన్న ఇతర ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీల విషయానికి వస్తే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ది రష్యన్ ఫెడరేషన్ (CRPF) 13.8 శాతం సీట్లతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. లిబరల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ రష్యా (LDPR) 8.99 శాతం, న్యూ పీపుల్ పార్టీ 7.96 శాతం మేర ఓట్లను సాధించాయి. 'ఏ జస్ట్ రష్యా' పార్టీకి 4.96 శాతం ఓట్లు రాగా పార్లమెంటులోకి ప్రవేశం కూడా కోల్పోయింది. రష్యా పార్లమెంటులోకి ప్రవేశించాలంటే కనీసం 5 శాతం ఓట్లు పొందాల్సి ఉంటుంది.
ఇక ఈ ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరగలేదని పశ్చిమ దేశాలు విమర్శిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విశ్వసనీయతపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నాయి. ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తిగా నియంత్రించిందని, పుతిన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బలమైన ప్రతిపక్షాలు పోటీలో లేకుండా చేశారని ఆరోపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా 'శాంతి, స్వేచ్ఛ' అనే నినాదంతో పోటీలోకి దిగాలని భావించిన లిబరల్ పార్టీ 'యూబ్లోకో'ను కావాలనే పోటీ నుంచి తప్పించినట్లు మండిపడ్డాయి. ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించిందన్న సాకుతో రష్యా సుప్రీం కోర్టుతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా ఆ పార్టీని నిషేధించేలా చేశాయని పేర్కొన్నాయి.
ఎన్నికల వేళ ఉక్రెయిన్ డ్రోన్ దాడులు
ఇదే సమయంలో రష్యాలోని పలు ప్రాంతాల్లో గవర్నర్లు, ప్రాంతీయ శాసనసభలకు కూడా ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఇక్కడ కూడా ప్రాథమిక ఫలితాల్లో యునైటెడ్ రష్యా మద్దతున్న అభ్యర్థులే మెజార్టీ ప్రాంతాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఈ పార్టీకి చెందిన రమ్జాన్ కదిరోవ్ ఏకంగా 99.85 శాతం ఓట్లతో విజయం సాధించినట్లు సీఈసీ డేటాను ఉటంకిస్తూ రష్యా మీడియా తెలిపింది. ఒకవైపు ఇటు రష్యాలో ఎన్నికల ప్రక్రియ ముగుస్తున్న సమయంలో ఉక్రెయిన్ ఊహించని రీతిలో భారీ డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడింది. రష్యా సరిహద్దుల్లోని 19 ప్రాంతాలతో పాటు క్రిమియాపై ఉక్రెయిన్ సుమారు 1110 డ్రోన్లను ప్రయోగించగా, వాటిని కూల్చివేసినట్లు రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ ఏడాదిలో ఒకే రోజున జరిగిన అతిపెద్ద డ్రోన్ దాడిగా దీనిని చెబుతున్నారు.
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