మెలోనికి 'మెలోడీ' చాక్లెట్​ గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన మోదీ- నెట్టింట వైరల్‌గా ప్రత్యేక కానుక- మరోసారి ట్రెండింగ్‌లోకి

ఇటలీలో పర్యటిస్తున్న నరేంద్ర మోదీ- ఆయనకు స్వాగతం పలికిన ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ- ఆమెకు మెలోడీ టాఫీలను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చిన మోదీ- నెట్టింట ఈ వీడియో వైరల్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 20, 2026 at 1:21 PM IST

PM Modi Gift to Meloni : భారత్‌ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీల స్నేహం మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఇరు దేశాధినేతల మధ్య ఉన్న స్నేహబంధంలో మరో మధురమైన క్షణం చోటుచేసుకుంది. బుధవారం ఇటలీ పర్యటన సందర్భంగా భారత ప్రధాని మోదీ మెలోనికి 'మెలోడీ టాఫీ'లను బహుమతిగా ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేశారు మెలోనీ. 'ప్రధాని మోదీ నాకు ఒక బహుమతి తెచ్చారు. అది చాలా చాలా మంచి టాఫీ. గిఫ్ట్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు' అని పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియోలో మోదీ, మెలోని ఇద్దరూ మెలోడీ టాఫీలతో నిండిన ప్యాకెట్‌ను పట్టుకుని ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీంతో మరోసారి మెలోడీ (#Melodi) మూమెంట్‌ ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది.

మోదీతో మెలోని సెల్ఫీ
ఇటలీ పర్యటనలో భాగంగా రోమ్‌కు చేరుకున్న నరేంద్ర మోదీకి స్వాగతం పలికారు ఇటలీ ప్రధాని మెలోనీ. ఆ తర్వాత మోదీకి ఆమె విందు ఇచ్చారు. అనంతరం ఇరువురు నేతలు ప్రతిష్టాత్మక కొలెసియంను సందర్శించి అక్కడ సెల్ఫీ దిగారు. ఆ ఫొటోను మెలోనీ ఎక్స్‌లో పంచుకున్నారు. రోమ్‌కు 'స్వాగతం మిత్రమా' అని మోదీని ఉద్దేశించి మెలోని రాసుకొచ్చారు. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా, గతేడాది మోదీ, మెలోనీ మధ్య జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశం తర్వాత 'మెలోడీ' అనే పదం నెట్టింట బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. సోషల్ మీడియా యూజర్స్ మోదీ, మెలోనీ పేర్లను కలిపి ఒక ప్రముఖ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌గా మార్చారు. అప్పటి నుంచి ఈ రెండు దేశాల ప్రధానులు కలిసినప్పుడల్లా మెలోడీ అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్ ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

