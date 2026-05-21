ఇటలీ పర్యటనలో మోదీకి ఘన సత్కారం- FAO అగ్రికోలా మెడల్​తో గౌరవం

ఐక్యరాజ్యసమితి ఆహార, వ్యవసాయ సంస్థ నుంచి ప్రధాని మోదీకి ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు- భారత రైతులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలకు గౌరవాన్ని అంకితం చేసిన ప్రధాని- రక్షణ, విద్య, సంస్కృతి, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం రంగాల్లో కీలక ఒప్పందాలు

Prime Minister Narendra Modi and Qu Dongyu, Director General of FAO (Photo: X@narendramodi)
Published : May 21, 2026 at 7:25 AM IST

Modi Italy Visit : ఐక్యరాజ్యసమితి ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ (FAO) ప్రధాన కార్యాలయం వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ప్రతిష్ఠాత్మక అగ్రికోలా మెడల్-2026 ప్రదానం చేశారు. ఇటలీ రాజధాని రోమ్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో FAO డైరెక్టర్ జనరల్ క్వ్ డాంగ్యూ ఈ అవార్డును ప్రధానికి అందజేశారు. భారతదేశం ఆహార భద్రత, స్థిరమైన వ్యవసాయం, గ్రామీణాభివృద్ధి దిశగా చేస్తున్న కృషికి గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారం ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ఈ గౌరవాన్ని దేశ రైతులు, పశుపోషకులు, మత్స్యకారులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలకు అంకితం చేస్తున్నానని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

భారతదేశంలో వ్యవసాయం కేవలం పంటల ఉత్పత్తి మాత్రమే కాదని, అది భూమాతతో ఉన్న పవిత్ర బంధమని మోదీ తన ప్రసంగంలో చెప్పారు. "భారతీయ సంస్కృతిలో భూమిని తల్లిగా భావిస్తారు. రైతును భూమిపుత్రుడిగా గౌరవిస్తారు. వేల ఏళ్ల సంప్రదాయం నేటి వ్యవసాయ విధానాలకు కూడా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది" అని తెలిపారు. శాస్త్రసాంకేతికత ఆధారంగా వ్యవసాయాన్ని భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుతున్నామని ఆయన వివరించారు.

పోషక విలువలపై శాస్త్రీయ సలహాలు
పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్, మైక్రో ఇరిగేషన్, ప్రిసిషన్ ఫార్మింగ్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా తక్కువ నీటితో ఎక్కువ దిగుబడి సాధించే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. సాయిల్ హెల్త్ కార్డుల ద్వారా రైతులకు నేల పరీక్షలు, పోషక విలువలపై శాస్త్రీయ సలహాలు అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అగ్రిస్టాక్, AI ఆధారిత సలహా వ్యవస్థలు, డ్రోన్లు, రిమోట్ సెన్సింగ్ టెక్నాలజీ వంటి పద్ధతులు భారత వ్యవసాయాన్ని డేటా ఆధారితంగా మారుస్తున్నాయని వెల్లడించారు.

గత పదేళ్లలో దేశంలో దాదాపు 3,000 వాతావరణ అనుకూల పంట రకాలను అభివృద్ధి చేసినట్లు మోదీ తెలిపారు. రసాయన ఎరువులపై ఆధారాన్ని తగ్గిస్తూ జీవ వైవిధ్యాన్ని పెంచే దిశగా భారత్ పనిచేస్తోందన్నారు. "ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడం మాత్రమే కాదు. మెరుగైన ఉత్పత్తి చేయడమే భవిష్యత్ వ్యవసాయం లక్ష్యం" అని చెప్పారు. భారత వ్యవసాయ ఎగుమతులు 2020లో 35 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉండగా.. గత ఏడాది 51 బిలియన్ డాలర్లను దాటాయని ప్రధాని వెల్లడించారు. ప్రపంచ వ్యవసాయ భూమిలో భారత్ వాటా కేవలం 2.5 శాతమే అయినప్పటికీ ప్రపంచ జనాభాలో 18 శాతం మంది భారత్‌లో నివసిస్తున్నారని గుర్తుచేశారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భారత్ ఆహార భద్రతలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని తెలిపారు.

మోదీ కృషి ప్రపంచానికి ఆదర్శం
మిల్లెట్స్‌ ప్రచారంలో FAOతో కలిసి భారత్ చేసిన పని ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిందన్నారు. చిరుధాన్యాలు తక్కువ నీటితో పండుతాయని, రసాయన ఎరువులు అవసరం లేకుండా పర్యావరణానికి మేలు చేస్తాయని చెప్పారు. చిన్న రైతులకు ఇవి ఎంతో ఉపయోగకరమని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా FAO డైరెక్టర్ జనరల్ క్వ్ డాంగ్యూ మాట్లాడుతూ, "ఆహార భద్రత కోసం మోదీ చేస్తున్న కృషి ప్రపంచానికి ఆదర్శం. భారత గ్రామీణ ప్రజలకు ఆశాకిరణంగా ఆయన నిలిచారు" అని కొనియాడారు. గత 30 ఏళ్లలో FAO ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సందర్శించిన తొలి భారత ప్రధానమంత్రి మోదీయే కావడం విశేషం.

ఇటలీ పర్యటన సందర్భంగా భారత్-ఇటలీ సంబంధాలు కూడా మరింత బలపడ్డాయి. రెండు దేశాలు తమ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను స్పెషల్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్‌షిప్ స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి సిబి జార్జ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 2027ను భారత్-ఇటలీ సాంస్కృతిక సంవత్సరంగా జరుపుకోవాలని రెండు దేశాలు నిర్ణయించాయి. దీంతో పర్యాటకం, సంస్కృతి రంగాల్లో పరస్పర సహకారం పెరగనుంది. గుజరాత్‌లోని లోథల్‌లో అభివృద్ధి చేస్తున్న నేషనల్ మారిటైమ్ హెరిటేజ్ కాంప్లెక్స్‌లో ఇటలీ భాగస్వామ్యం కోసం ఒప్పందం కుదిరింది. అలాగే భారత, ఇటలీ యునెస్కో వారసత్వ ప్రదేశాల మధ్య ట్విన్నింగ్ కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు.

ఇండస్ట్రీయల్ రోడ్‌మ్యాప్‌పై ఒప్పందం
భారత్ నుంచి ఇటలీకి నర్సుల రాకపోకలను సులభతరం చేసే ఉద్దేశంతో సంయుక్త ప్రకటనపై రెండు దేశాలు సంతకాలు చేశాయి. ఉన్నత విద్య, పరిశోధన, విజ్ఞాన శాస్త్రం, సాంకేతిక రంగాల్లో కూడా కీలక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, నైపుణ్య కార్మికుల మార్పిడి పెంపుపై ఇరు దేశాలు దృష్టి పెట్టాయి. రక్షణ రంగంలోనూ కీలక పురోగతి నమోదైంది. భారత్-ఇటలీ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీయల్ రోడ్‌మ్యాప్‌పై ఒప్పందం కుదిరింది. రక్షణ పరికరాల సంయుక్త తయారీ, టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యం, డిజైన్ అభివృద్ధిపై కలిసి పనిచేయనున్నారు. అదానీ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్, ఇటలీకి చెందిన లియోనార్డో సంస్థల మధ్య హెలికాప్టర్లు, MRO, పైలట్ శిక్షణకు సంబంధించిన భాగస్వామ్యం కూడా ప్రకటించారు.

సెమీకండక్టర్లు, గ్రీన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, లాజిస్టిక్స్, ఆధునిక సాంకేతిక రంగాల్లో భారీ పెట్టుబడుల అవకాశాలు చర్చకు వచ్చాయని విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. ప్రధాని మోదీ తన పర్యటనలో 50కి పైగా గ్లోబల్ కంపెనీల CEOలను కలిశారని, వారి వ్యాపార విస్తరణ ప్రణాళికల విలువ సుమారు 40 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేస్తున్నామని చెప్పారు. భారత్-మధ్యప్రాచ్యం-యూరప్ ఆర్థిక కారిడార్ (IMEC) అమలుపై కూడా రెండు దేశాలు కట్టుబాటును పునరుద్ఘాటించాయి. ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలు, అక్రమ వలసలు, మానవ అక్రమ రవాణాపై సంయుక్తంగా పనిచేయాలని నిర్ణయించాయి.

