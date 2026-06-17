'బేరసారాల్లో ప్రధాని మోదీ నిక్కచ్చిగా ఉంటారు'- ద్వైపాక్షిక చర్చల్లో ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ - ప్రధాని మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు
Published : June 17, 2026 at 7:54 PM IST
PM Modi Trump Meeting : హర్మూజ్ జలసంధిలో నావికుల భద్రత భారత్కు ఎంతో ముఖ్యమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అమెరికాకు స్పష్టంచేశారు. జీ7 సమావేశం సందర్భంగా ఫ్రాన్స్లోని ఎవియన్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ప్రధాని మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమని ప్రధాని చెప్పారు. పశ్చిమాసియా శాంతికి కృషి చేసిన ట్రంప్ను ప్రధాని మోదీ ప్రశంసించారు. ఇటీవల హర్మూజ్లో భారత జెండా ఉన్న నౌకపై అమెరికా దాడి చేసిన నేపథ్యంలో ప్రధాని ఆ విషయాన్ని పరోక్షంగా ప్రస్తావించారు. నావికుల భద్రత తమకు చాలా కీలకమన్నారు. భారత్-అమెరికా మధ్య చాలా విషయాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని, బేరసారాల్లో ప్రధాని మోదీ నిక్కచ్చిగా ఉంటారన్నారు.