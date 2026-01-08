బంగ్లాదేశ్లో దీపూ చంద్రదాస్ హత్య కేసు- ప్రధాన నిందితుడు అరెస్ట్
యాసిన్ అరాఫత్ను అరెస్టు చేసిన బంగ్లాదేశ్ పోలీసులు- దీపూ హత్యకు ప్రణాళిక చేసి అమలు చేసిన యాసిన్- ఆందోళనకారులను రెచ్చగొట్టి దాడికి ప్రేరేపించిన యాసిన్
Published : January 8, 2026 at 6:39 PM IST
Dipu Das Murder Case Suspect Arrest : బంగ్లాదేశ్ అల్లర్లలో మైనార్టీ వర్గానికి చెందిన దీపూ చంద్రదాస్ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అరెస్టు అయ్యాడు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా భావిస్తున్న మాజీ ఉపాధ్యాయుడు యాసిన్ అరాఫత్ను అరెస్టు చేసినట్లు బంగ్లాదేశ్ పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ దాడికి ప్రణాళికలు చేసి, అమలు చేయడంలో యాసిన్ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆందోళనకారులను రెచ్చగొట్టి వారిని దాడికి ప్రేరేపించినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
ఇంకిలాబ్ మోంచో నేత షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ హత్య తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో చెలరేగిన అల్లర్లలో డిసెంబర్ 18న మయమన్సింగ్ జిల్లాలో ఆందోళనకారులు దీపూ చంద్రదాస్పై మూకదాడి చేసి చంపేశారు. పెద్దసంఖ్యలో ఆందోళనకారులను సమీకరించి, దాస్పై దాడి చేసేలా యాసిన్ వారిని ఊసిగొల్పినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అంతేకాదు దాస్ను కూడలి వద్దకు లాక్కెళ్లి చెట్టుకు ఉరేసి యాసినే నిప్పంటించినట్లు తెలిపారు. హత్య తర్వాత అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయిన యాసిన్ను తాజాగా బంగ్లాదేశ్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు 21 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.