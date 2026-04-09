హర్మూజ్ జలసంధి తెరవకపోతే ఒప్పందం రద్దే- ఇరాన్‌కు అమెరికా గట్టి హెచ్చరిక

కాల్పుల విరమణలో లెబనాన్ లేదని అమెరికా స్పష్టం- హర్మూజ్ జలసంధి తెరవకపోతే ఒప్పందం అమలు కాదన్న జేడీ వాన్స్- ఇస్లామాబాద్‌లో కీలక చర్చలకు సిద్ధమైన ఇరాన్-అమెరికా

JD Vance On West Asia Tensions : ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్న సమయంలో తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై కొత్త వివాదం తలెత్తింది. ఈ ఒప్పంద నిబంధనలను ఇజ్రాయెల్ ఉల్లంఘించిందని ఇరాన్ ఆరోపిస్తుండగా, అమెరికా మాత్రం తన వైఖరిని మరింత కఠినంగా వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి అంశంపై అమెరికా గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ మాట్లాడుతూ, హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి పూర్తిగా తెరవకపోతే అమెరికా కూడా ఈ ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండదని స్పష్టం చేశారు. హంగేరీ నుంచి బయలుదేరే సమయంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ టూ విమానంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "కాల్పుల విరమణ అంటే పరస్పర ఒప్పందం. మేము ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే, వారు కూడా తమ భాగం నెరవేర్చాలి. హర్మూజ్ జలసంధి తెరవడం వారి బాధ్యత. అది జరగకపోతే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ ఒప్పందాన్ని పాటించరు" అని హెచ్చరించారు.

ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఈ మార్గం మూసివేత వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే దీన్ని వెంటనే తెరవాలని అమెరికా స్పష్టంగా చెబుతోంది. ఇదే సమయంలో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో లెబనాన్ భాగమని ఇరాన్ భావించడం తప్పు అని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. "లెబనాన్‌ను ఈ ఒప్పందంలో ఎప్పుడూ చేర్చలేదు. అలాంటి హామీ మేము ఇవ్వలేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

లెబనాన్ కాల్పుల విరమణలో భాగం కాదు
ముఖ్యంగా ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించడమే ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపింది. యురేనియం ఎన్‌రిచ్‌మెంట్‌ను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని అమెరికా డిమాండ్ చేస్తోంది. "ఇరాన్ అణ్వాయుధ సామర్థ్యం పొందకూడదు. అందుకే వారు యురేనియం శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని ఆపాలి" అని వాన్స్ పేర్కొన్నారు. ఇక వైట్ హౌస్ కూడా ఇదే విషయాన్ని పునరుద్ఘాటించింది. ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ మాట్లాడుతూ, లెబనాన్ కాల్పుల విరమణలో భాగం కాదని అన్ని పక్షాలకు ఇప్పటికే తెలియజేశామని చెప్పారు. అలాగే ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ ఈ ఒప్పందానికి మద్దతు తెలుపుతూ అమెరికాతో సహకరిస్తున్నారని వెల్లడించారు. అయితే హెజ్‌బొల్లాపై ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యలు కొనసాగుతాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు ఇస్లామాబాద్‌లో ఈ వారాంతంలో కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ చర్చలకు అమెరికా తరఫున జేడీ వాన్స్ నేతృత్వం వహించనుండగా, ఇరాన్ తరఫున పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ గలిబాఫ్ పాల్గొననున్నారు. గత కొన్ని వారాలుగా కొనసాగుతున్న ఘర్షణలకు ముగింపు పలకడమే ఈ చర్చల ప్రధాన లక్ష్యం. ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న బాంబింగ్ దాడులను నిలిపివేస్తూ రెండు వారాల తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణను ప్రకటించారు. ఈ ఒప్పందం ఆధారంగా రెండు దేశాలు చర్చలు జరిపేందుకు అంగీకరించాయి. ఇరాన్ ఈ సందర్భంగా రెండు వేర్వేరు 10 పాయింట్ల ప్రతిపాదనలు ఇచ్చింది. అందులో ఒక ప్రతిపాదనను అమెరికా పూర్తిగా తిరస్కరించింది. ఆ ప్రతిపాదనను అసంబద్ధమైనది, అంగీకరించలేనిదిగా అభివర్ణిస్తూ ట్రంప్ నేరుగా పక్కన పెట్టినట్లు వైట్ హౌస్ తెలిపింది.

మరో ప్రతిపాదన మాత్రం చర్చలకు అనుకూలంగా ఉందని అమెరికా భావిస్తోంది. కరోలిన్ లీవిట్ మాట్లాడుతూ, "సవరించిన ప్రతిపాదన చర్చలకు మంచి ఆధారంగా ఉంది. అది మా 15 పాయింట్ల ప్రణాళికతో సరిపోతుంది" అని తెలిపారు. అమెరికా తన రెడ్ లైన్స్​ను కూడా స్పష్టంగా పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ఇరాన్ యురేనియం ఎన్‌రిచ్‌మెంట్ పూర్తిగా నిలిపివేయాలనే డిమాండ్ మారలేదని లీవిట్ తెలిపారు. "అమెరికా ప్రయోజనాలకు అనుకూలంగా ఉండే ఒప్పందం మాత్రమే ట్రంప్ అంగీకరిస్తారు. ఇరాన్ కోరికల జాబితాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించరు" అని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

