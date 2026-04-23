సీజ్​ఫైర్​కు ఎలాంటి గడువు లేదు- చర్చలతో సహా నిర్ణయాలన్నీ ట్రంప్ చేతిలోనే : వైట్‌హౌస్

కాల్పుల విరమణ గడువుపై వైట్​హౌస్​ క్లారిటీ- ట్రంప్ ఎలాంటి గడువు విధించలేని వెల్లడి- తదుపరి చర్చలపై ట్రంపే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారని తెలిపిన లీవిట్

Karoline Leavitt (ASSOCIATED PRESS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 7:38 AM IST

US on Iran Cease Fire : కాల్పుల విరమణ గడువు పొడిగింపు, హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బంధంపై వైట్‌హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణకు సంబంధించి 3 నుంచి 5 రోజుల గడువు ఉందన్న వార్తలు, నిరవధిక గడువు ఉందన్న సమాచారం నిజం కాదని లీవిట్ స్పష్టం చేశారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎటువంటి నిర్దిష్ట గడువును ఇంకా విధించలేదని ఆమె తేల్చిచెప్పారు. చర్చల సమయం, తదుపరి చర్యల గడువును అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మాత్రమే నిర్ణయిస్తారని స్పష్టం చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో కొనసాగుతున్న దిగ్బంధం పట్ల ట్రంప్ సంతృప్తిగా ఉన్నారని లీవిట్ చెప్పారు.

అన్ని కీలక నిర్ణయాలు ట్రంప్ చేతిలోనే ఉన్నాయి!
మరోవైపు, ఇరాన్ ప్రస్తుతం చాలా బలహీనంగా ఉందని, చర్చలకు సంబంధించిన అన్ని కీలక నిర్ణయాలు ఇప్పుడు ట్రంప్ చేతిలోనే ఉన్నాయని ఆమె చెప్పారు. ఇరాన్‌కు ప్రధాన ఆదాయ వనరైన చమురు ఎగుమతులను అమెరికా అడ్డుకుందని, ఖర్గ్ ద్వీపం చమురు నిల్వలతో నిండిపోయిందని చెప్పారు. ఖర్గ్ ద్వీపం నుంచి చమురును బయటకు పంపే అవకాశం లేకుండా అమెరికా దిగ్బంధించిందని లీవిట్ తెలిపారు. ఈ దిగ్బంధం వల్ల ఇరాన్ ప్రతిరోజూ సుమారు 500 మిలియన్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోతోందని వివరించారు. కనీసం తన సొంత ప్రజలకు వేతనాలు కూడా చెల్లించలేని స్థితికి ఇరాన్ చేరుకుందన్నారు. ట్రంప్ ప్రయోగించిన ఈ ఆర్థిక ఒత్తిడి సత్ఫలితాలను ఇస్తోందని చెప్పారు.

ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ ఫ్యూరీ కొనసాగుతుంది!
ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యలకు తాత్కాలిక విరామం ప్రకటించినప్పటికీ 'ఆపరేషన్ ఎకనామిక్ ఫ్యూరీ' మాత్రం కొనసాగుతుందని లీవిట్‌ వివరించారు. ఇరాన్ ప్రభుత్వంలోని వివిధ వ్యక్తులు సోషల్ మీడియా వేదికగా రకరకాల సందేశాలు ఇస్తున్నారని అవన్నీ కేవలం ప్రచారానికే పరిమితమని కొట్టిపారేశారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌లో మితవాదులు, అతివాదుల మధ్య అంతర్గత పోరు నడుస్తోందని అమెరికా భావిస్తోంది. అందుకే ఇరాన్ నుంచి ఒక స్పష్టమైన, ఏకీకృత స్పందన కోసం ట్రంప్ వేచి చూస్తున్నారని శ్వేతసౌధం పేర్కొంది.

అమెరికా మాటలకు, చేతలకు మధ్య ఉన్న తేడాను ప్రపంచం చూస్తోంది!
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న తరుణంలో శాంతి చర్చలకు అసలైన అడ్డంకులు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ సోషల్ మీడియాలో వివరించారు. గతంలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను అమెరికా గౌరవించకపోవడం ఒక కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఓడరేవులపై, ఆర్థిక వ్యవస్థపై కొనసాగుతున్న ఆంక్షలు, దిగ్బంధం మరో కారణమని చెప్పారు. అమెరికా నుంచి వస్తున్న సైనిక, రాజకీయ బెదిరింపులు శాంతి చర్చలకు అడ్డంకులని తెలిపారు. అమెరికా మాటలకు, చేతలకు మధ్య ఉన్న తేడాను, కపటత్వాన్ని ప్రపంచం మొత్తం చూస్తోందని విమర్శించారు. ఇరాన్ ఎప్పుడూ చర్చలకు,ఒప్పందాలకు సిద్ధంగానే ఉందని స్పష్టం చేశారు.

హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచే ప్రసక్తే లేదు!
మరోవైపు, హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిచే ప్రసక్తే లేదని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ ఘాలిబాఫ్ స్పష్టం చేశారు. కాల్పుల విరమణను ఇంత ఘోరంగా ఉల్లంఘిస్తున్న తరుణంలో హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం అసాధ్యమని ఘాలిబాఫ్ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. సముద్ర మార్గంలో దిగ్బంధం కొనసాగుతూ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఇబ్బంది పెడుతుంటే యుద్ధ విరామానికి అర్థం లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ దాడులను కూడా తక్షణమే ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు.

అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య రెండో విడత శాంతి చర్చలు శుక్రవారం నాటికి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని 'న్యూయార్క్ పోస్ట్'కథనం వెల్లడించింది. పాకిస్థాన్ అధికారులు వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం, రాబోయే 36 నుంచి 72 గంటల వ్యవధిలో ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు మళ్లీ చర్చలు జరిపే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా ఈ చర్చలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే రెండో దశ చర్చలకు హాజరుకావాలా వద్దా అనే దానిపై ఇరాన్ ఇంకా స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఒకవైపు ఇరాన్-అమెరికా మధ్య కాల్పుల విరమణ అంశంలో ప్రతిష్టంభన నెలకొనగా, మరోవైపు లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడుతోంది. దక్షిణ లెబనాన్‌లో 10 రోజుల తాత్కాలిక యుద్ధవిరామం అమల్లో ఉన్నప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ దళాలు తమ దాడులను కొనసాగిస్తున్నాయి. తాజాగా ఖియామ్ పట్టణంలోకి ఇజ్రాయెల్ సైన్యం చొచ్చుకురావడం సహా మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వైమానిక దాడులు జరిపింది. ఈ దాడుల్లో ముగ్గురు పిల్లలు సహా ఐదుగురు మృతి చెందారు. మహిళా సీనియర్ జర్నలిస్టు అమల్ ఖలీల్ మృతిచెందారు. ఆమెను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసిందని లెబనీస్ జర్నలిస్టులు, ప్రభుత్వం ఆరోపించాయి.

