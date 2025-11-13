అమెరికాలో ముగిసిన ప్రభుత్వ షట్డౌన్
అమెరికా షట్డౌన్ ముగింపు బిల్లుపై ట్రంప్ సంతకం
Published : November 13, 2025 at 9:42 AM IST
US Shutdown 2025 End : అమెరికాలో 43 రోజుల పాటు సుదీర్ఘంగా షట్డౌన్ ఎట్టకేలకు ముగిసింది. షట్డౌన్ ముగించే బిల్లును అమెరికా కాంగ్రెస్ 222-209 ఓట్ల తేడాతో ఆమోదించింది. అనంతరం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బిల్లును ఆమోదించారు.
#WATCH | President Donald Trump signs bill to reopen government, ending longest US shutdown— ANI (@ANI) November 13, 2025
He says, " i just want to tell you the country has never been in better shape. we went through this short-term disaster with the democrats because they thought it would be good… pic.twitter.com/cK3ypvpmnW