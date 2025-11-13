ETV Bharat / international

అమెరికాలో ముగిసిన ప్రభుత్వ షట్‌డౌన్‌

అమెరికా షట్‌డౌన్‌ ముగింపు బిల్లుపై ట్రంప్‌ సంతకం

US Shutdown 2025
US Shutdown 2025 (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2025 at 9:42 AM IST

1 Min Read
US Shutdown 2025 End : అమెరికాలో 43 రోజుల పాటు సుదీర్ఘంగా షట్‌డౌన్‌ ఎట్టకేలకు ముగిసింది. షట్‌డౌన్‌ ముగించే బిల్లును అమెరికా కాంగ్రెస్‌ 222-209 ఓట్ల తేడాతో ఆమోదించింది. అనంతరం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బిల్లును ఆమోదించారు.

TRUMP ON US SHUTDOWN 2025
US SHUTDOWN 2025

