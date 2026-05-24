'వాషింగ్టన్ తొందరపడదు- అప్పటిదాకా ఆంక్షలు అమల్లోనే'- ఇరాన్​తో ఒప్పందం విషయంలో ట్రంప్ క్లారిటీ!

ఒబామా హయాంలో అమెరికా చేసుకున్న అత్యంత చెత్త ఒప్పందం అదే- నా ప్రభుత్వంలో అలాంటి పొరపాట్లకు తావు లేకుండా చేస్తున్నాం : ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 24, 2026 at 10:34 PM IST

Trump On US Deal With Iran : ఇరాన్​తో యుద్ధం ముగించే దిశగా అడుగులు పడుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభానికి పూర్తి పరిష్కారం సాధించే క్రమంలో ఇరాన్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి వాషింగ్టన్ తొందరపడదని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదివారం అన్నారు. ఇరుపక్షాల మధ్య అధికారిక ఒప్పందం కుదిరి, అధికారుల ధ్రువీకరణతోపాటు సంతకాలు పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఓడరేవులపై అమెరికా 'దిగ్బంధనం పూర్తి స్థాయిలో' కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే అమెరికా మాజ అధ్యక్షుడు ఒబామా పరిపాలనలో ఇరాన్​తో కుదిరిన అణు ఒప్పందాన్ని ట్రంప్ విమర్శించారు. దీనిని అమెరికా చేసుకున్న అత్యంత చెత్త ఒప్పందాల్లో ఒకటిగా అభివర్ణించారు. ఈ మేరకు తన ట్రూత్​ సోషల్​లో పోస్టు షేర్ చేశారు.

అమెరికాకు ఇప్పటివరకు కుదిరిన అత్యంత చెత్త ఒప్పందాలలో ఇరాన్ అణు ఒప్పందం ఒకటని అని ట్రంప్ విమర్శించారు. ఈ ఒప్పందం టెహ్రాన్ అణ్వాయుధ సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మార్గం సుగమం చేసిందని అన్నారు. దీనికి అమెరికా అప్పటి అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా, యంత్రాంగంలోని అధికారులే కారణం అని నిందించారు. అయితే తన ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం కొనసాగిస్తున్న చర్చలు దానికి పూర్తి విరుద్ధం అని ట్రంప్ తెలిపారు. తన హయాంలో అలాంటి పొరపాటు జరగదని అన్నారు. ఇరాన్‌తో చర్చలు క్రమబద్ధంగా, నిర్మాణాత్మకంగానే కొనసాగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అయితే ఈ ఒప్పందం విషయంలో తొందరపడొద్దని తమ ప్రతినిధులకు చెప్పినట్లు ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. కాస్త సమయం తీసుకొని పొరపాట్లు లేకుండా సరైన పద్ధతిలో ఇరుపక్షాలు ఒప్పందం చేసుకోవాల్సి ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్‌తో తమ బంధం ప్రొఫెషనల్‌గా మారుతోందని అన్నారు. అయినప్పటికీ ఇరాన్ తాము అణ్వాయుధాన్ని సమకూర్చుకోలేరని లేదా అభివృద్ధి చేసుకోలేరని తెలుసుకోవాలని అన్నారు. ఇక ఈ యుద్ధం సమయంలో ఇప్పటిదాకా తమకు మద్దతుగా నిలిచిన దేశాలకు ట్రంప్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

మరోవైపు ఈ విషయంపై తాజాగా ట్రంప్​తో మాట్లిడినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఎక్స్​లో ట్వీట్ చేశారు. ఇరాన్ అణు ముప్పను ఎదుర్కొనేందుకు ఆమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు సంయుక్తంగా పోరాడాయని పేర్కొన్నారు.'హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం గురించి, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై తుది ఒప్పందం దిశగా జరగబోయే చర్చల గురించి నిన్న రాత్రి అధ్యక్షుడు ట్రంప్​తో మాట్లాడాను. ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్, ఎపిక్ ఫ్యూరీ సమయంలో ఇరాన్ ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ దళాలు భుజం భుజం కలిపి పోరాడాయి. ఈ సమయంలో ఇజ్రాయెల్ భద్రత పట్ల అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కనబరిచిన అచంచలమైన నిబద్ధతకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాను'

'ఇరాన్‌తో కుదిరే ఏ తుది ఒప్పందమైనా అణు ప్రమాదాన్ని తప్పనిసరిగా తొలగించాలని అధ్యక్షుడు ట్రంప్, నేను అంగీకరించాము. ఇరాన్ అణు కేంద్రాలను కూల్చివేయడం, అణు పదార్థాన్ని దాని భూభాగం నుంచి తొలగించడం వంటి వాటిపై చర్చించాం. లెబనాన్‌తో సహా ఇతర శత్రు దేశాల నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పుల నుంచి తమను తామ రక్షించుకునే హక్కు ఇజ్రాయెల్‌కు ఉందని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు. మా మధ్య (అమెరికా- ఇజ్రాయెల్) భాగస్వామ్యం మునుపెన్నడూ లేనంత బలంగా ఉంది. మా ఇద్దరి (ట్రంప్, నెతన్యాహు) మాటా ఒకటే. ఇరాన్‌ అణ్వాయుధం కలిగి ఉండకూడదు' అని ట్వీట్​లో నెతన్యాహు రాసుకొచ్చారు.

