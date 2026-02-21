ETV Bharat / international

10 కాదు 15 శాతం- మళ్లీ టారిఫ్ బాంబ్ పేల్చిన ట్రంప్-​ సుప్రీం తీర్పే కారణం!

సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై ట్రంప్ ఆగ్రహం- ప్రెసిడెంట్ సంచలన నిర్ణయం- సుంకాలు 15 శాతానికి పెంచేసిన వైట్​హౌస్

US TRUMP TARIFFS
US TRUMP TARIFFS
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 10:16 PM IST

US TRUMP TARIFFS : ప్రపంచ దేశాలపై ట్రంప్ సర్కార్ విధిస్తున్న టారిఫ్​ల వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పు అనంతరం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సుప్రీం తీర్పునపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ట్రంప్, మరో 10 శాతం టారిఫ్​లు విధిస్తున్నట్లు శనివారం ప్రకటించిన కొద్ది గంటల్లోనే వాటిని 15 శాతానికి పెంచారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. సుప్రీంకోర్టు తాజా తీర్పును హాస్యాస్పదంగా పేర్కొన్న ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా, పెరిగిన ఈ టారిఫ్​లు 150 రోజుల పాటు అమల్లో ఉంటాయి.

TRUMP VS US SUPREME COURT 2026
US SUPREME COURT ON TRUMP TARIFFS
US TRUMP TARIFFS

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

