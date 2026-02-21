10 కాదు 15 శాతం- మళ్లీ టారిఫ్ బాంబ్ పేల్చిన ట్రంప్- సుప్రీం తీర్పే కారణం!
Published : February 21, 2026 at 10:16 PM IST
US TRUMP TARIFFS : ప్రపంచ దేశాలపై ట్రంప్ సర్కార్ విధిస్తున్న టారిఫ్ల వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన సంచలన తీర్పు అనంతరం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సుప్రీం తీర్పునపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ట్రంప్, మరో 10 శాతం టారిఫ్లు విధిస్తున్నట్లు శనివారం ప్రకటించిన కొద్ది గంటల్లోనే వాటిని 15 శాతానికి పెంచారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. సుప్రీంకోర్టు తాజా తీర్పును హాస్యాస్పదంగా పేర్కొన్న ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా, పెరిగిన ఈ టారిఫ్లు 150 రోజుల పాటు అమల్లో ఉంటాయి.